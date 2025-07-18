「易遊網」歡慶25週年！25天天天抽大獎，機票最低250元玩遍日韓泰

邁入第25年的易遊網，今年暑假推出超狂慶祝活動「25週年慶．挺你一直玩」，即日起至8月8日，連續25天每日中午12點25分於APP開放限時搶購與抽獎。活動期間，只要於易遊網APP下單滿2,500元，即可獲得一次抽獎機會，單筆最多累積25次，每位會員不限參加次數，但每人限得獎一次，總計將抽出75名幸運得主，獎項包括長榮航空美西機票、全日空東京商務艙來回機票、台北時代寓所與宜蘭綠舞飯店住宿券，還有價值5,000元的跟團旅遊金等，獎品豐富誠意十足。

圖／易遊網提供

超值優惠同步開搶！國際機票250元起、eSIM只要25元

除了抽獎活動，易遊網25週年同步祭出眾多限時優惠，像是日、韓、泰、越等熱門航點的來回機票含稅最低只要250元，堪稱史上最佛心價格；eSIM網卡方案限時25元起，出國上網超划算；國內飯店最低一晚525元起，比吃一頓大餐還便宜。全站商品最低25折起，週三、週五還有限定銀行卡友折扣，包含國際機票現折300元、機加酒最高折1,000元，掀起夏日旅遊搶購熱潮。

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AI旅人卡社群活動登場 再抽萬元機票金與飯店好禮

易遊網也同步開跑社群互動活動，只要參加「旅途復刻機」並上傳個人照片，即可免費生成專屬AI旅人卡，完成後留言至指定貼文，就有機會抽中瑞穗天合國際觀光酒店住宿券與25週年紀念禮盒。此外，若將AI旅人卡上傳至Instagram並參加指定活動，還可再抽出5名萬元機票金得主。活動至8月8日止，中獎名單將於8月底公布，粉絲熱情參與，網路聲量持續飆高。

旅遊達人搶先開箱 APP下單就有機會贏大獎

本次周年活動主打「買越多、抽越多」，吸引不少旅遊達人與部落客搶先開箱分享搶購攻略，許多用戶直呼手速才是王道。易遊網強調，本次抽獎中獎機率可隨訂單數量累加，建議早早下單、累積抽獎機會，越早參加越有機會抱回大獎。無論是搶便宜出國、輕鬆抽住宿，還是玩社群抽萬元旅遊金，這波周年慶活動絕對讓旅人買得盡興、玩得開心。

圖／易遊網提供

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