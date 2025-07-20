無痛整復喬出好體位！3 間高雄整復推拿所評比

你也深受長時間的姿勢不良、運動傷害或壓力積壓，而感到身體不適嗎？想要嘗試整復推拿，但又有點怕痛？這篇文章精選了 3 間高雄地區的整復推拿所，每一間都擁有專業的師傅及個性化的治療方式，能針對不同的身體問題提供有效的解決方案，讓整復推拿成為你緩解疼痛、調整體態的好幫手！

1.義立傳統整復推拿所

義立傳統整復推拿所體驗 圖／義立傳統整復推拿所提供

📍地址：高雄市前金區大同二路133號1樓

📍營業時間：09:00–22:00（週日公休）

📍電話：0932-799-231

義立傳統整復推拿所位於前金區大同二路，距離捷運前金站約 550 公尺，步行約 8 分鐘即可到達，附近有公車站，周邊也皆有停車格，交通非常方便。

義立整復的所長畢業於物理治療系，長期專注於整復領域，目前療程也全程由所長親自服務，所以採完全預約制，希望能夠有完整的時間來服務客人。療程會使用電熱毯熱敷、電動整復床、筋膜槍等等設備，搭上專業手法，能更有效放鬆肌肉。

2.陽昇運動整復中心

陽昇運動整復中心體驗 圖／陽昇運動整復中心提供

📍地址：高雄市左營區文上路58號

📍營業時間：09:00-21:00

📍電話：0901-333-902

陽昇運動整復中心位於高雄巨蛋附近，距離捷運站約步行 5-10 分鐘。不同於一般傳統整復推拿所，是間外觀看起來現代感十足的高雄整復所，還有筋膜紓解與精油放鬆等其他項目可以選擇。

在進行整復推拿前，會先讓客人在諮詢間與整復師溝通想要調整的部分，然後進行約半小時的筋膜紓解，讓身體放鬆下來後，才正式開始進行療程，因為適當的放鬆，可以讓整復調理達到更好效果。除了整復推拿外，也可以預約舒心 SPA，透過精油放鬆作為日常保養，十分適合需要定期調理身體的人。

3.柏青傳統整復推拿所

柏青傳統整復推拿所體驗 圖／柏青傳統整復推拿所提供

📍地址：高雄市苓雅區建國一路173號

📍營業時間：9:00-21:00，週六 9:00-12:00（週日公休）

📍電話：0910-719-005（電話預約）

柏青傳統整復推拿所位於建國一路上，距離輕軌聖功醫院站步行僅需 3 分鐘，附近有許多汽機車格，機車也可停於店家騎樓。柏青傳統整復推拿所主要提供整復服務，項目包含單一部位、全身、全身骨架。

整復推拿前可與師傅先溝通，告知曾受傷部位或特別不適的位置，過程中也可以隨時跟師傅反應，並調整力道，可以從體驗過程中，感受到師父非常有勁道且精準的手法，推薦給肌肉緊繃，或長期久坐腰痠背痛的人。

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