從新手到進階都適合！3 間台南健身房評比，環境、設備、收費一次看！

想開始運動，卻不知道該選哪一間健身房嗎？近年來健身風氣越來越盛行，從主打一對一教練課、強調隱私與客製化訓練的健身空間，到設備齊全、收費彈性的小型健身會館，各種不同定位的場館選擇越來越多，所以這次七分之二的探索整理 3 間台南健身房推薦，從空間規劃、設備配置到收費方式與適合族群，一次幫你快速了解差異，讓你更容易找到適合自己的運動空間。

1.動動好適能訓練中心

🏠 地址：台南市東區東門路二段365巷28號

⏰ 營業時間：週一至週六 08:00–22:00；週日 08:00–18:00

動動好適能訓練中心

如果你想要找一間環境好、品質高的健身房，動動好適能訓練中心絕對能成為你的首選！動動好主打空間寬敞、設備齊全且分區明確，且提供更高隱私性，專為個人化教練課設計，可以滿足你多樣化的訓練需求；收費方式則為月費訂閱制，主打免手續費、免入會費、不綁約、不推銷，且如果連續多年在此運動，每個月的收費還會越來越便宜，讓人開始在這邊運動就離不開！

但大家都知道，想要體態好、更健康，其實不只運動，更要從飲食開始控制體態，所以動動好也有提供陪伴式營養課程，以及客製化的訓練菜單，徹底實踐品牌強調「Move Well 越動越好」的理念，鼓勵從動作品質出發，打造更能貼合日常生活節奏的運動方式。

整體而言，動動好除了環境好，設備也是一級棒，會舒服到忘記自己是來運動的！友善的運動風氣，更是讓新手舒適放鬆沒有壓力，會更有動力運動的良好循環，若你常常覺得健身房是一個很難靠近的地方，那麼給動動好一個機會，你會發現運動原來是這麼開心享受的事情！

2.優質健身會館

🏠 地址：台南市安平區建平十七街237號

⏰ 營業時間：週一至週五 14:00–22:00；週六 09:00–12:00；週日公休

優質健身會館

優質健身會館位於台南安平區運河旁，場館空間規劃為兩層樓，各自配置不同功能的訓練區域，一樓以自由重量訓練為主，二樓則提供多樣化的心肺訓練與固定式器械，包括多功能繩索機，以及多款以槓片調整重量的固定式設備等，整理來說屬於小巧精型，動線規劃得非常清晰，所有器材整齊排列，且最讓人感到貼心的是，這裡的每台器械上都掛著清晰的教學吊卡，不僅能讓人快速上手，大大降低了受傷的風險，也避免了在旁人目光下摸索的尷尬，這個小細節對健身新手或想嘗試新器材的人來說，無疑是一大福音。

優質健身會館的收費方式具備彈性，提供使用者無需綁定長期合約的消費模式，但未設置飲水機、更衣室與沐浴間，是在有限的環境中，追求最高 CP 值的好選擇！

3.健身客運動會館

🏠 地址：台南市中西區府前路二段258巷33號

⏰ 營業時間：週一至週五 10:00-23:00；週六 10:00-20:00；週日 10:00-18:00

健身客運動會館

健身客運動會館坐落於台南安平區府前路，鄰近運河與住宅區，整個空間空間明亮通透，陽光從大片窗戶灑落，非常有台南風情；目前主要採單次收費與月費並行的收費模式，無須綁定長期合約，較彈性的模式讓人可以沒有壓力的體驗健身，會館內部也設有飲水機、淋浴間及免費置物櫃，提供運動者基本所需設施。

館內器材配置兼顧器械式與自由重量訓練，有氧運動區則提供 4 台跑步機與 3 台踏步機供會員使用，在自由重量與多功能訓練區域，場館設有 3 組深蹲架，並配備史密斯機、多功能繩索機及多功能訓練架，器材選擇眾多，不用擔心搶器材使用的情況發生，同時器材間也保留了恰到好處的距離感，不僅讓動線流暢，也化解了與鄰座使用者對看的尷尬，讓訓練過程更專注、更自在；這裡的訓練氛圍也非常有人情味，時常夾雜著健身同好互相補位、交流心得的低語，如果需要更專業的指導，這裡也提供一對一私人教練課程，可以依自己的需求選擇。

延伸閱讀>>台南健身房推薦｜單次計費包月任意選，6 間台南不綁約健身房評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」