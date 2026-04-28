快訊

沈伯洋讓六都布局成形？民進黨仍陷「沒穩贏」壓力

台積電休息！台達電、聯發科接棒走強 台股開低翻紅陷震盪

台北車站商場ROT案 台鐵：新光三越獲選最優申請人 微風廣場評定次優

出發花火節前必熟讀！精選 3 間澎湖租車行，高評價的不踩雷選擇攻略

聯合新聞網／ 七分之二的探索
2025年資料照。圖／澎湖縣政府提供
2025年資料照。圖／澎湖縣政府提供

澎湖旅遊，除了安排跳島、潛水、花火節等行程之外，「交通怎麼安排」往往是影響整趟旅程順不順的關鍵！澎湖景點分散，許多熱門潛水點、秘境海灘或特色餐廳都不在市區，如果沒有交通工具，很容易受限於接駁時間或行程彈性，所以這次七分之二的探索精選 3 間澎湖租車推薦，從服務體驗、車輛狀況到適合族群整理給你，幫助你在出發前就找到最適合自己的交通方式，讓澎湖之旅更輕鬆自在。

1.六合租車

🏠 地址：澎湖縣馬公市石泉里1-5號

⏰ 營業時間：08:00-19:00（依店家公告為主）

六合租車
六合租車

六合租車位於馬公市區與機場中間，石泉國小旁，租車行的腹地廣大，且隔壁就是加油站，還車前如果需要加油，也非常方便；店內一次可服務 2-3 組客人，旁邊也有休息室與行李寄放區供旅客等候，六合租車也有提供租汽車的客人免費機場接駁或市區短程接送服務，可以事先預約，對於旅客來說省去很多麻煩！

當天七編抵達馬公機場後，六合租車的人直接開著我們承租的那台車來機場，省去了我們還要到店承租的麻煩，實在讓人覺得好貼心！更棒的是車行已將澎湖知名景點、推薦遊玩路線，甚至特色小吃都已經輸入到導航中，對於我們這種完全沒規劃的極致 P 人來說，完全是懶人福音。

只要加入六合租車的官方 LINE，就可以獲得各車款詳細價目表，並可即時向店家確認時間、優惠及預約，確認後需匯款 30% 訂金才算完成預約，也有額外提供租借兒童座椅或增高墊等設備；除了租車服務之外，六合租車也可以代訂澎湖行程、澎湖住宿，旗下另有一間 2024 新開幕的燒烤店，也歡迎向店家諮詢相關旅遊資訊。

2.夏戀租車行

🏠 地址：澎湖縣馬公市東文澳179-41號

⏰ 營業時間：平日 08:00-18:30；假日 08:00-19:00

夏戀租車行
夏戀租車行

夏戀租車行在馬公市區外圍，就位在加油站對面，車行腹地寬敞，取車可自行前往，若租兩天以上，店家會附送機場、碼頭或市區接駁服務，預約方式主要透過官方 LINE 或電話，店家會提供可供出租的車款、計時計日價格、幾年的車、車上附贈的配備等詳細資訊，若非連續假期，租多日會則有額外折扣，價格、CP 值算是很吸引人，而且這間車行的每台車皆含有行車記錄器、倒車顯影和導航系統，部分車款還有 Carplay，非常貼心又令人安心。

夏戀租車行在網路上就以親切的服務著名，七編實際體驗後也覺得名不虛傳，我們這次住在市區的民宿，老闆是開車到民宿接我們前往車行取車，流程快速流暢，拿到的車也非常新，一點點使用痕跡都沒有，車內散發著一股清香，品質超級好！老闆對於澎湖旅遊的景點美食推薦也很熱心，絕對是體驗澎湖熱情的租車好選擇！

3.鴻達汽機車租賃

🏠 地址：澎湖縣馬公市石泉1之287號

⏰ 營業時間：07:00-21:00

鴻達汽機車租賃
鴻達汽機車租賃

鴻達汽機車租賃在馬公市和往機場的路上，於石泉國小與中正國中之間，事前預約可透過 LINE 或電話，說明人數、天數及需求後，老闆會自行幫忙分配車子，但沒有清單可以一次看到所有車款和價格，不過車子幾乎都是 3 年內的新車，新穎且數量充，但車內無主動附手機架、車充、行車紀錄等，有需要的話需提前在 LINE 上跟老闆詢問；這間澎湖租車行較特別的是預約後不用預付訂金，直接在取車時全額付清即可，所以如果遇到旺季建議提前至少兩週預約。

七編租車的當天遇到臨時需要稍微延長租車時間傳 LINE 跟老闆告知後，老闆很爽快的答應，甚至不加價！這次整體體驗下來，車子新穎乾淨，乘坐起來非常舒適，後來跟老闆聊天才知道，因為澎湖靠海，車子零件容易生鏽，所以為了確保來澎湖自駕的客人都玩得安心，他們都會定期淘汰使用太久的車，對車子品質在意的客人，鴻達絕對是澎湖租汽車的好選擇。

延伸閱讀>>澎湖租車推薦｜機場市區多據點！4 間澎湖出租汽車行評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機場 澎湖

七分之二的探索

追蹤

相關新聞

出發花火節前必熟讀！精選 3 間澎湖租車行，高評價的不踩雷選擇攻略

到澎湖旅遊，除了安排跳島、潛水、花火節等行程之外，「交通怎麼安排」往往是影響整趟旅程順不順的關鍵！澎湖景點分散，許多熱門潛水點、秘境海灘或特色餐廳都不在市區，如果沒有交通工具，很容易受限於接駁時間或行程彈性，所以這次七分之二的探索精選 3 間澎湖租車推薦，從服務體驗、車輛狀況到適合族群整理給你，幫助你在出發前就找到最適合自己的交通方式，讓澎湖之旅更輕鬆自在。

期間限定！Hello Kitty帶隊現身高雄夢時代 揪粉絲同遊夢幻繽紛遊樂園

Hello Kitty帶酷洛米到高雄啦～三麗鷗明星們組團來到高雄夢時代，讓粉絲在充滿歡樂和可愛氛圍的繽紛遊樂園中打卡、...

滿滿外帶人潮！ 高雄前鎮區超人氣「古早味碗粿土魠魚羹」 台味早午餐地表最強組合

dn走跳美食／熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 早上起床想吃暖呼呼的古早味台灣小吃？這家《古早味碗粿土魠魚羹》是許多在地人從小吃到大的早餐名店，碗粿 + 土魠魚羹 + 肉粽組合，被網友稱為「早餐地表最強組合」！

小琉球不去這些絕美打卡地超可惜！夕陽、海風、美照統統有

【FunTime小編群】小琉球位在屏東縣琉球鄉，歸屬於大鵬灣國家風景區，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島嶼，因受到海水侵蝕而形成獨特的珊瑚礁奇岩，除了擁有豐富的自然生態景觀，因小琉球不受東北季風影響，一年些許季的水溫都非常舒服，是從事水上活動的絕佳地點！

小琉球吃什麼？這幾間人氣美食統統必收

【FunTime小編群】來到小琉球除了探訪各大景點之外，當然少不了美食巡禮啦！出來玩就是要玩得開心、吃得滿足～FunTime小編今天就要來推薦多間小琉球在地必吃美食，想知道這座美麗的小島上有什麼美味又具有當地特色的餐點嗎？那就跟著小編看下去～

屏東車城一日遊攻略｜福安宮拜拜順遊美食、綠豆蒜老店與四重溪泡腳行程

說到屏東車城，很多人第一站就是福安宮。這次小編帶你玩最喜歡的玩法：拜拜完不用想太多，直接把「正餐＋甜點＋咖啡＋散步泡腳」一次排好——吃得到在地人的隱藏吃法，也能用很舒服的節奏把行程收得很完整。 如果你也常遇到「拜完不知道要吃什麼」的選擇障礙，這篇就照著走，基本不會踩雷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。