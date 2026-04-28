出發花火節前必熟讀！精選 3 間澎湖租車行，高評價的不踩雷選擇攻略

到澎湖旅遊，除了安排跳島、潛水、花火節等行程之外，「交通怎麼安排」往往是影響整趟旅程順不順的關鍵！澎湖景點分散，許多熱門潛水點、秘境海灘或特色餐廳都不在市區，如果沒有交通工具，很容易受限於接駁時間或行程彈性，所以這次七分之二的探索精選 3 間澎湖租車推薦，從服務體驗、車輛狀況到適合族群整理給你，幫助你在出發前就找到最適合自己的交通方式，讓澎湖之旅更輕鬆自在。

1.六合租車

🏠 地址：澎湖縣馬公市石泉里1-5號

⏰ 營業時間：08:00-19:00（依店家公告為主）

六合租車

六合租車位於馬公市區與機場中間，石泉國小旁，租車行的腹地廣大，且隔壁就是加油站，還車前如果需要加油，也非常方便；店內一次可服務 2-3 組客人，旁邊也有休息室與行李寄放區供旅客等候，六合租車也有提供租汽車的客人免費機場接駁或市區短程接送服務，可以事先預約，對於旅客來說省去很多麻煩！

當天七編抵達馬公機場後，六合租車的人直接開著我們承租的那台車來機場，省去了我們還要到店承租的麻煩，實在讓人覺得好貼心！更棒的是車行已將澎湖知名景點、推薦遊玩路線，甚至特色小吃都已經輸入到導航中，對於我們這種完全沒規劃的極致 P 人來說，完全是懶人福音。

只要加入六合租車的官方 LINE，就可以獲得各車款詳細價目表，並可即時向店家確認時間、優惠及預約，確認後需匯款 30% 訂金才算完成預約，也有額外提供租借兒童座椅或增高墊等設備；除了租車服務之外，六合租車也可以代訂澎湖行程、澎湖住宿，旗下另有一間 2024 新開幕的燒烤店，也歡迎向店家諮詢相關旅遊資訊。

2.夏戀租車行

🏠 地址：澎湖縣馬公市東文澳179-41號

⏰ 營業時間：平日 08:00-18:30；假日 08:00-19:00

夏戀租車行

夏戀租車行在馬公市區外圍，就位在加油站對面，車行腹地寬敞，取車可自行前往，若租兩天以上，店家會附送機場、碼頭或市區接駁服務，預約方式主要透過官方 LINE 或電話，店家會提供可供出租的車款、計時計日價格、幾年的車、車上附贈的配備等詳細資訊，若非連續假期，租多日會則有額外折扣，價格、CP 值算是很吸引人，而且這間車行的每台車皆含有行車記錄器、倒車顯影和導航系統，部分車款還有 Carplay，非常貼心又令人安心。

夏戀租車行在網路上就以親切的服務著名，七編實際體驗後也覺得名不虛傳，我們這次住在市區的民宿，老闆是開車到民宿接我們前往車行取車，流程快速流暢，拿到的車也非常新，一點點使用痕跡都沒有，車內散發著一股清香，品質超級好！老闆對於澎湖旅遊的景點美食推薦也很熱心，絕對是體驗澎湖熱情的租車好選擇！

3.鴻達汽機車租賃

🏠 地址：澎湖縣馬公市石泉1之287號

⏰ 營業時間：07:00-21:00

鴻達汽機車租賃

鴻達汽機車租賃在馬公市和往機場的路上，於石泉國小與中正國中之間，事前預約可透過 LINE 或電話，說明人數、天數及需求後，老闆會自行幫忙分配車子，但沒有清單可以一次看到所有車款和價格，不過車子幾乎都是 3 年內的新車，新穎且數量充，但車內無主動附手機架、車充、行車紀錄等，有需要的話需提前在 LINE 上跟老闆詢問；這間澎湖租車行較特別的是預約後不用預付訂金，直接在取車時全額付清即可，所以如果遇到旺季建議提前至少兩週預約。

七編租車的當天遇到臨時需要稍微延長租車時間傳 LINE 跟老闆告知後，老闆很爽快的答應，甚至不加價！這次整體體驗下來，車子新穎乾淨，乘坐起來非常舒適，後來跟老闆聊天才知道，因為澎湖靠海，車子零件容易生鏽，所以為了確保來澎湖自駕的客人都玩得安心，他們都會定期淘汰使用太久的車，對車子品質在意的客人，鴻達絕對是澎湖租汽車的好選擇。

延伸閱讀>>澎湖租車推薦｜機場市區多據點！4 間澎湖出租汽車行評比

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