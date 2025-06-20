聽新聞
0:00 / 0:00
IP界最強聯名！「三麗鷗x吉伊卡哇」開賣掀瘋搶潮 秒殺級「聯名絨毛娃娃」庫存這樣查
2025 IP界最強聯名！世界級經典IP「三麗鷗」攜手超爆紅「吉伊卡哇」聯名推出新周邊，並於今(20)日全台開賣，線上與線下通路同步販售，鐵粉都手刀曬單了！
「三麗鷗」最新攜手「吉伊卡哇」合作推出聯名商品，有絨毛娃娃、造型玩偶吊鍊、盲盒造型鑰匙圈、盲盒造型前髮夾等療癒小物，可以看到Hello Kitty、布丁狗等三麗鷗大明星們與吉伊卡哇和他的夥伴們互相cos的可愛模樣，堪稱2025「IP界最強聯名」絕對不誇張。
值得一提的是，聯名絨毛娃娃/造型玩偶吊飾每人每款限購2個，盲盒造型鑰匙圈/盲盒造型前髮夾則限購1中盒(10個)，數量有限、售完為止。而線下通路部分於全台皆有據點，商品種類依門市現場供應為準，各店位置可見連結。
此外，線上販售網頁有多種品項陸續顯示已售完，可於頁面查詢門市庫存狀態，衝鄰近門市買現貨。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言