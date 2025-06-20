IP界最強聯名！「三麗鷗x吉伊卡哇」開賣掀瘋搶潮　秒殺級「聯名絨毛娃娃」庫存這樣查

2025 IP界最強聯名！世界級經典IP「三麗鷗」攜手超爆紅「吉伊卡哇」聯名推出新周邊，並於今(20)日全台開賣，線上與線下通路同步販售，鐵粉都手刀曬單了！

圖／Sanrio Gift Gate Taiwan

「三麗鷗」最新攜手「吉伊卡哇」合作推出聯名商品，有絨毛娃娃、造型玩偶吊鍊、盲盒造型鑰匙圈、盲盒造型前髮夾等療癒小物，可以看到Hello Kitty、布丁狗等三麗鷗大明星們與吉伊卡哇和他的夥伴們互相cos的可愛模樣，堪稱2025「IP界最強聯名」絕對不誇張。

圖／Sanrio Gift Gate Taiwan

圖／Sanrio Gift Gate Taiwan

值得一提的是，聯名絨毛娃娃/造型玩偶吊飾每人每款限購2個，盲盒造型鑰匙圈/盲盒造型前髮夾則限購1中盒(10個)，數量有限、售完為止。而線下通路部分於全台皆有據點，商品種類依門市現場供應為準，各店位置可見連結。

此外，線上販售網頁有多種品項陸續顯示已售完，可於頁面查詢門市庫存狀態，衝鄰近門市買現貨。

圖／摘自Sanrio Gift Gate 官方購物網站

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