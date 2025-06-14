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直擊／12米高「哆啦A夢」快閃登場信義區！ 60隻「哆啦軍團」絕妙姿態粉絲必拍
夢幻快閃直擊！ 信義區週末2天(6/14、6/15)一秒變身「哆啦A夢星球」，12公尺高超巨大充氣哆啦A夢立於台北市民廣場，率領近60隻各式立體雕塑「哆啦軍團」快閃現身，邀請大小朋友共襄盛舉，場面萌度爆表！
➤頭戴畫家帽、手持畫筆的「12米高的充氣哆啦A夢」超級吸睛
➤60隻造型別緻的立體公仔，從紫薯造型、狸貓裝、狼人模式、雪人機器人，還有超帥男子哆啦A夢等應有盡有
➤有的躺地上打滾、有的張大嘴大笑、甚至拿道具搞怪，照片怎麼拍都能萌翻IG
這場快閃不僅集合了超大打卡裝置與多變造型的哆啦A夢公仔，還結合音樂、角色互動和打卡集章活動，但數量上，這只是其中的一部分而已，喜歡哆啦A夢的你，千萬別錯過「100% 哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」這場展覽，還有哆啦的秘辛，背後故事邏輯，更能狂拍哆啦團體照，快列入暑假朝聖行程清單！
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