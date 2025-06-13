哆啦迷快衝！12米高哆啦A夢快閃現身信義區　「100%哆啦A夢巡迴展」最強打卡任意門 暢遊台北12景點

週末爆點行程來了！ 超可愛的12米高巨型充氣哆啦A夢即將現身信義區，《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》展前熱身，在這個夏天信義區將化身「哆啦A夢星球」，搭配不同造型的立體公仔、角色見面會，將於6/14、6/15限時2日登場。另還有限定任意門任你開串聯活動，同步於台北12大景點登場，完成打卡任務，還能拿到限量徽章，哆啦迷們必追！

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站。圖／udn x 瘋活動

由聯合數位文創主辦、AllRightsReserved 與藤子・F・不二雄製作公司（Fujiko Pro）共同打造的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」，將於6/28至10/6期間正式在華山東二館四連棟登場，不過粉絲們搶先在6/14、6/15這個週末就能搶先朝聖啦！

由高達12公尺的巨型哆啦A夢領軍近60尊不同表情、姿態的哆啦公仔強勢快閃出沒「台北市民廣場」，這畫面真的太夢幻。除了拍好拍滿的哆啦軍團，現場還規劃5大人氣角色驚喜見面會，包括大雄、靜香、胖虎與小夫全員到齊，還有最萌「生日主角」揭曉慶生活動，快閃期間更會播放哆啦A夢最經典主題曲！

圖／udn x 瘋活動

須注意的是，見面會場次預定於6/14(六)：10:00、13:00和6/15(日)：10:00、13:00，但如遇雨勢天候不佳，則將取消活動。

同步配合展覽暖身，台北市觀光傳播局與哆啦A夢合作推出「任意門旅遊計畫」，讓你用哆啦A夢的視角，穿越台北最熱打卡景點，包括西門町、大稻埕碼頭、台北101、花博公園等共12處，集滿3個任意門打卡點上傳社群，展期時還能兌換限定徽章！

圖／翻攝100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台灣站臉書

推薦路線搶先看，統統免費拍：

新北投車站↔️士林官邸↔️花博公園↔️大稻埕碼頭↔️西門町↔️大安森林公園↔ 大湖公園↔️南港車站↔️ ️慈祐宮/饒河街↔️自來水園區↔️貓空↔️台北101

圖／翻攝100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台灣站臉書

限定徽章兌換方式：

．集滿3張不同任意門裝置照上傳FB/IG並公開

．標記@doraemon100_tour_taipei @taipeitravel #doraemon100Taipei

．6/28～9/14至華山展覽票亭出示即可換得徽章（每日限量100枚）

圖／翻攝100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台灣站臉書