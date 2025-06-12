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「超人力霸王」無人機秀嗨翻天！ 2025「台南熱氣球派對」6/21開趴 熱氣球光雕秀+無人機表演+特色市集亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台南市政府提供
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今夏最熱鬧的週末派對一定要追！ 2025「台南熱氣球派對」將在6/21、22日熱力登場，除了6/21首日必訪的「熱氣球光雕秀＋超人力霸王無人機展演」絕美夜間大秀，還有早鳥必搶的熱氣球繫留體驗、下午限定的街頭藝人表演與親子氣墊樂園，加上超過50攤的在地特色市集，吃喝玩樂一次包辦。

圖／台南市政府提供
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●「光雕熱氣球×超人力霸王無人機秀」首度登場，6/21僅此一場

圖／台南市政府提供
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由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2025台南熱氣球派對」，此回重頭戲可是「台南限定」，於活動第一天(6／21)晚上19:00於永華市政中心西側廣場準時開演，由台日聯手打造的超人力霸王主題無人機展演，預計將用數百台無人機在夜空中拼出「超人力霸王」經典角色，超震撼畫面不容錯過！

圖／台南市政府提供
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緊接登場的還有超夢幻的「熱氣球光雕秀」，以音樂會形式呈現，在夏夜裡閃耀升空，浪漫指數爆表，整場演出約15分鐘，請記得提前卡位！

●難得在市區可享「熱氣球繫留體驗」 早晚各一場

過去常在郊區才能體驗的熱氣球繫留體驗，今年直接在台南市中心登場，限時活動兩天，上下午各有一場熱氣球繫留體驗，每場限120人，採現場報名，每人收費500元(未搭乘全額退費)，上午場 05:30~07:30 (04:30開始售票)、下午場 16:30~18:30 (15:30開始售票)；更貼心的是，加碼活動限定，只要憑4月到6月於台南住宿2晚以上的收據或發票，還能搶先購買體驗票券(每人限購2張，每場限量20位)，住台南先拿福利，CP值爆表！

圖／台南市政府提供
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●親子樂園、街藝表演、超過50攤的在地特色市集 一次到位

除了看無人機表演、坐熱氣球體驗，場內還有超過50攤市集讓你逛到腿軟，包含餐車美食、文創小物、手作體驗等應有盡有，讓大人好逛、小朋友也能找到樂子。

圖／台南市政府提供
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→街藝表演：每日4組街藝表演，共計邀請8組表演團體現場演出

時間：6/21-22，每日下午14：00-18：00

地點：西拉雅廣場

→氣墊樂園：3座遊戲氣墊設施，讓孩子嗨玩樂翻

時間：6/21-22，每日下午12：00-18：00

地點：西拉雅廣場

→闖關活動：完成闖關活動任務，即可獲得市集5元折價券及扭蛋代幣一枚，可換取扭蛋禮物。

時間：6/21-22，每日下午12：00-18：00

地點：西拉雅廣場

→特色市集：現場將有50攤以上餐車、美食及文創攤位，民眾完成闖關活動任務，可持扭蛋禮物的折價券及市集券至美食市集折抵消費。

時間：6/21(六)12:00-20:30、6/22(日)12:00-19:00

超過70家在地旅宿與店家也響應本次活動，祭出專屬優惠，只要持活動官方電子文宣，就能至配合店家享好康；此外，活動自6/21下午２點起提供免費接駁車服務，路線往返於臺南火車站與活動會場（南島路）之間，民眾可以多加利用。

2025台南熱氣球派對

．日期：6/21(六)至6/22(日)

．地點：南市政府永華市政中心旁西側廣場、西拉雅廣場

．熱氣球搭乘地點：永華市政中心西側廣場

．詳情可鎖定「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲專頁

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熱氣球 派對 市集 光雕秀

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