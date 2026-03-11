三商巧福「牛肉麵套餐189元」！快領優惠券 福勝亭「豬排定食、炸雞柳定食」再搭小菜200元有找

200元有找吃飽飽！三商餐飲旗下3品牌推出「WBC應援」優惠，牛肉麵套餐、豬排定食不用200元，最低更只要129元即可開動。

示意圖。圖／三商巧福提供

不只手搖、速食！三商巧福、福勝亭和三商炸雞3品牌聯手出擊祭出百元優惠，即日起至3/15，只要打開三商i美食APP即可至好康優惠區「免扣點」領取優惠券，且不限量；領券後可使用至3/22，券先領起來就對了！（活動詳情與票券使用規範請見APP說明）

示意圖。圖／三商巧福提供

而優惠部分，三商巧福祭出「半筋半肉牛肉麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料」、「超大盛牛肉壽喜飯+現燙青菜+中杯飲料」均特價189元（原價$275），而「番茄肉醬乾拌麵+現燙青菜+中杯飲料」一套更只要129元（原價$179）。

開運豬排定食。圖／福勝亭提供

福勝亭則推出「開運豬排定食/鮮嫩炸雞柳定食+風味小菜」特價199元（原價$275），以及三商炸雞「 6塊炸雞+原味薯霸」特價229元，現省230元，炸雞可選擇義式或脆皮、原味或辣味。

三商炸雞推出6塊炸雞優惠。圖／三商餐飲提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」