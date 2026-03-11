三商巧福「牛肉麵套餐189元」！快領優惠券 福勝亭「豬排定食、炸雞柳定食」再搭小菜200元有找
200元有找吃飽飽！三商餐飲旗下3品牌推出「WBC應援」優惠，牛肉麵套餐、豬排定食不用200元，最低更只要129元即可開動。
不只手搖、速食！三商巧福、福勝亭和三商炸雞3品牌聯手出擊祭出百元優惠，即日起至3/15，只要打開三商i美食APP即可至好康優惠區「免扣點」領取優惠券，且不限量；領券後可使用至3/22，券先領起來就對了！（活動詳情與票券使用規範請見APP說明）
而優惠部分，三商巧福祭出「半筋半肉牛肉麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料」、「超大盛牛肉壽喜飯+現燙青菜+中杯飲料」均特價189元（原價$275），而「番茄肉醬乾拌麵+現燙青菜+中杯飲料」一套更只要129元（原價$179）。
福勝亭則推出「開運豬排定食/鮮嫩炸雞柳定食+風味小菜」特價199元（原價$275），以及三商炸雞「 6塊炸雞+原味薯霸」特價229元，現省230元，炸雞可選擇義式或脆皮、原味或辣味。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。