摩斯漢堡「漢堡免費送」！一日限定、各店同樂 活動時間、發放資訊一次看

摩斯漢堡生日慶！摩斯漢堡即將迎來35歲生日，限時1天在各門市推出「漢堡免費送」活動，發放日期、時間和注意事項一次看。

圖／報系資料照

摩斯漢堡35歲了！摩斯各店將於3/12 10:00起發放專屬兌換券，並自當日10:30起，可憑券免費兌換「原味摩斯漢堡」乙個，每店限量35份，每人限領一張兌換券、送完為止（實際活動時間依各店為準）。經典品項「摩斯漢堡」吃得到紐西蘭牛肉製成多汁漢堡排、新鮮蕃茄、鮮甜洋蔥粒，搭配傳承超過50年的特調肉汁醬，是長年以來廣受消費者青睞的餐點。

摩斯漢堡(原味/辣味)。圖／摩斯漢堡官網

需注意的是，限於同一門市領取兌換券與兌換漢堡，且兌換券限當日使用；部分門市不參與本活動，詳情請見官網公告。

摩斯漢堡 35歲生日慶活動

活動時間：2026/3/12 10:00起

活動內容：各店免費發放兌換券，當日於同一門市憑券兌換「原味摩斯漢堡」乙個

注意事項：兌換券限當日使用；每店限量35份；活動詳情與時間依各店公告為準

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」