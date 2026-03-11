聽新聞
0:00 / 0:00
摩斯漢堡「漢堡免費送」！一日限定、各店同樂 活動時間、發放資訊一次看
摩斯漢堡生日慶！摩斯漢堡即將迎來35歲生日，限時1天在各門市推出「漢堡免費送」活動，發放日期、時間和注意事項一次看。
摩斯漢堡35歲了！摩斯各店將於3/12 10:00起發放專屬兌換券，並自當日10:30起，可憑券免費兌換「原味摩斯漢堡」乙個，每店限量35份，每人限領一張兌換券、送完為止（實際活動時間依各店為準）。經典品項「摩斯漢堡」吃得到紐西蘭牛肉製成多汁漢堡排、新鮮蕃茄、鮮甜洋蔥粒，搭配傳承超過50年的特調肉汁醬，是長年以來廣受消費者青睞的餐點。
需注意的是，限於同一門市領取兌換券與兌換漢堡，且兌換券限當日使用；部分門市不參與本活動，詳情請見官網公告。
摩斯漢堡 35歲生日慶活動
活動時間：2026/3/12 10:00起
活動內容：各店免費發放兌換券，當日於同一門市憑券兌換「原味摩斯漢堡」乙個
注意事項：兌換券限當日使用；每店限量35份；活動詳情與時間依各店公告為準
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。