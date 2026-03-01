快訊

桌球／拍下巴黎奧運銀牌 林昀儒闖新加坡大滿貫賽寫紀錄

美伊開戰…台灣旅行團收防空警報！在杜拜現況曝「遊客1原因稱幸運」

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

全台最大「玫瑰森林」變美了！「這2園區」花開最滿 免費入園「加碼送哈根達斯」 台南賞花一日遊這樣排

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

全台最大「玫瑰森林」喜迎開花季，多品種玫瑰相繼綻放，「2園區」花況集中十分浪漫，同步祭出「哈根達斯免費送」活動，台南賞花一日遊安排起來！

圖／<a href='/search/tagging/1013/雅聞湖濱' rel='雅聞湖濱' data-rel='/1013/247955' class='tag'><strong>雅聞湖濱</strong></a>療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

擁有全台最大「玫瑰森林」盛名的免門票景點「雅聞湖濱療癒森林」玫瑰陸續盛開，目前花況多集中在「古典玫瑰花園區」與「英式脈輪玫瑰花園區」，由不同品種玫瑰接力綻放，因此在不同時節能觀賞到布一樣的玫瑰景緻。

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

同時，「2026台灣國際蘭展」同樣位於台南後壁區，「雅聞湖濱療癒森林」特別在蘭展期間之假日提供免費接駁車，往來園區與後壁火車站，亦可在後壁火車站轉乘蘭展專車前往會場；此外，再加碼憑蘭展票根至雅聞湖濱療癒森林，可免費兌換「哈根達斯冰淇淋」乙份，數量有限、送完為止。

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

雅聞湖濱療癒森林 免費接駁車資訊

運行時間：2026/2/27～2026/3/16之假日10:00-16:15

運行路線：園區－後壁火車站

備註：15-20分一班，實際班次依現場狀況調整

粉絲專頁：https://www.facebook.com/arwintherapygarden

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台南旅遊 一日遊 賞花 哈根達斯 免費入園 免門票 玫瑰 森林 雅聞湖濱

相關新聞

全台最大「玫瑰森林」變美了！「這2園區」花開最滿 免費入園「加碼送哈根達斯」 台南賞花一日遊這樣排

全台最大「玫瑰森林」喜迎開花季，多品種玫瑰相繼綻放，「2園區」花況集中十分浪漫，同步祭出「哈根達斯免費送」活動，台南賞花一日遊安排起來！

暑假最Chill親子旅遊攻略！住進墾丁長灘飯店，白天玩海口祭，晚上看星星

暑假要去哪裡玩？不如帶著全家一起來一趟「最Chill的墾丁親子旅行」！ 從白天的海口祭熱鬧市集，到夜晚的沙灘觀星體驗，還有專為孩子設計的500坪遊樂天地，讓大人小孩都玩得盡興、休息得放鬆。這個夏天，

2024社群打卡焦點就是你！全球5大賞花旅遊行程推薦，最低只要5699元， 賞花快搶早鳥價！

羨慕別人IG打卡滿滿美照，自己的生活卻了無新意嗎？面對2024嶄新開始，換你用粉嫩花海來成為社群焦點！幫你整理2024旅客最推的5大花海遊程，最早1月就可出發，想看櫻花、粉蝶、鬱金香，少女心的你絕對要

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。