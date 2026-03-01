全台最大「玫瑰森林」變美了！「這2園區」花開最滿 免費入園「加碼送哈根達斯」 台南賞花一日遊這樣排
全台最大「玫瑰森林」喜迎開花季，多品種玫瑰相繼綻放，「2園區」花況集中十分浪漫，同步祭出「哈根達斯免費送」活動，台南賞花一日遊安排起來！
擁有全台最大「玫瑰森林」盛名的免門票景點「雅聞湖濱療癒森林」玫瑰陸續盛開，目前花況多集中在「古典玫瑰花園區」與「英式脈輪玫瑰花園區」，由不同品種玫瑰接力綻放，因此在不同時節能觀賞到布一樣的玫瑰景緻。
同時，「2026台灣國際蘭展」同樣位於台南後壁區，「雅聞湖濱療癒森林」特別在蘭展期間之假日提供免費接駁車，往來園區與後壁火車站，亦可在後壁火車站轉乘蘭展專車前往會場；此外，再加碼憑蘭展票根至雅聞湖濱療癒森林，可免費兌換「哈根達斯冰淇淋」乙份，數量有限、送完為止。
雅聞湖濱療癒森林 免費接駁車資訊
運行時間：2026/2/27～2026/3/16之假日10:00-16:15
運行路線：園區－後壁火車站
備註：15-20分一班，實際班次依現場狀況調整
粉絲專頁：https://www.facebook.com/arwintherapygarden
