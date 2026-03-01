聽新聞
南投賞花新秘境！ 麝香木「粉紫蛋糕山」粉嫩絕美坡地50元拍爆 最美花期曝光、免費拐杖超貼心
南投最新賞花新秘境來了！ 南投國姓鄉九份二山近期迎來麝香木花季，整片山頭被染成夢幻的粉紫色，美度完全不輸櫻花。只要銅板價50元就能入園拍到手軟，快一起走進這座紫色夢幻仙境吧！
全台最美「麝香木」秘境一定要追！ 位於國姓鄉九份二山的「九尖茶廠」，佔地十分廣大，入園後就能看見一層又一層的粉紫麝香木花毯順著坡地地形延伸，層次感十足，猶如一座「粉紫蛋糕山」，讓不少遊客驚呼，這畫面簡直比櫻花還要浪漫。
想要朝聖這片夢幻美景，九尖茶廠門票僅需銅板價50元，CP值相當高，特別的是，考慮到山坡地形，園方還貼心準備了「免費拐杖」供行動不便的長輩借用，讓全家大小都能一起感受浪漫氣息。
九尖茶廠的麝香木花期，預計可持續至3月20日，目前正可以捕捉最美的一刻。粉絲們趕緊排好行程，朝聖這一年一度「紫色風暴」新秘境！
九尖茶廠
．地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號
．門票：50元
．花期：預計至3/20(視氣候狀況而定)
