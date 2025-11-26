快訊

將取消工研院院士資格？羅唯仁涉洩密案惹議 經長：已啟動撤銷程序

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

溪州公園「森林木棧道區」改善全新啟用 快來健行集章換好禮

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲木棧道新增了導覽牌、拍照框、休息躺網。　圖：彰化縣政府／提供
▲木棧道新增了導覽牌、拍照框、休息躺網。　圖：彰化縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動「溪州公園森林木棧道區改善計畫」，歷經半年多順利完工，縣長王惠美前往溪州公園森林木棧道區廣場主持啟用典禮。王縣長表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，投入總經費達新臺幣1,416萬4,937元，辦理多項設施更新與環境優化，為遊客打造更友善、安全且富含特色的森林休閒樂園。 　　

王縣長表示，本次改善涵蓋木棧道護木漆塗佈總長度約1,710公尺、整修更換木棧道約1,476平方公尺、木平台約466平方公尺與更新座椅，並新增導覽牌、拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等設施。讓遊客不僅能更舒適、安全地漫步於木棧道上，也能在各入口處拍照留念，希望藉由景點的點線面串聯，吸引觀光客，提升周圍經濟效益。另外，溪州公園也邀請到籌畫台灣設計展田尾展區的吳書原老師，打造溪州公園的品牌亮點。

「溪州公園森林木棧道區改善計畫」完工啟用。　圖：彰化縣政府／提供
「溪州公園森林木棧道區改善計畫」完工啟用。　圖：彰化縣政府／提供

王縣長指出，配合木棧道完工啟用，特別安排「森林打卡集章趣」活動，沿著木棧道路線，在各設施點提供集章任務。一邊觀光健行，一邊欣賞自然之美，集滿印章即可兌換精美小禮物，增添活動趣味。

城市暨觀光發展處表示，「休憩躺網」、「休憩吊床」與「框景座椅小屋」等特色設施讓遊客在探索自然的同時有更多元有趣的休憩空間，休憩躺網及休憩吊床讓遊客能在森林區的寧靜角落中放鬆身心、仰望天空，感受綠意環繞的愜意氛圍；框景座椅小屋則以融合自然景觀的框景結構設計，提供獨特視角，讓民眾拍出如畫的風景照，同時可以自在歇息，享受悠閒時光。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 觀光 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

台中「雪山坑登山步道」完工啟用 串聯電影《賽德克‧巴萊》取景地

陪伴力量大 照顧者偕長輩、社區夥伴漫步松柏嶺茶園

2025彰化二水國際跑水節今起跑 明千人健行水上漂開放參加

創新高！彰化辦台灣設計展人流近784萬 將推線上博物館

相關新聞

溪州公園「森林木棧道區」改善全新啟用 快來健行集章換好禮

【旅奇傳媒/編輯部整理】彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動「溪州公園森林木棧道區改善計畫」，歷經半年多順利完工，縣長王惠美前往溪州公園森林木棧道區廣場主持啟用典禮。王縣長表示，感謝議長

台中「雪山坑登山步道」完工啟用 串聯電影《賽德克‧巴萊》取景地

【旅奇傳媒/編輯部整理】為推動和平地區觀光發展，台中市政府爭取交通部觀光署補助並自籌配合款，投入總經費3,490萬元辦理「和平區雪山坑步道環狀線建置工程」，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工。步

封山吵翻天！太魯閣明起開放部分高山地區 登山客可入園申請

太魯閣國家公園17日發現堰塞湖，當晚全區封閉，引起熱議。太魯閣國家公園管理處今天宣布，堰塞湖暫無擴大跡象。考量立霧溪上游...

一起爬山踏青去！台灣北部健行地點推薦，揪全家大小去都適合

【FunTime小編群】夏天快要到了，去都市內的戶外景點實在是太熱，但又想出去走走的話還能去哪呢？FunTime小編推薦可以到山上乘涼！不但可以欣賞沿途的美景，又可以和家人一起享受在大自然中爬山的樂趣，但家中兩老膝蓋不好不能久走、孩子又走幾步就喊累，有什麼地方適合帶著一家老小輕鬆健行呢？本文特蒐北台灣易爬的健行步道，快帶著一家老小一起爬山去吧！另外家庭出遊也很推薦一日遊，新北、台北一日遊行程都收錄在台北旅遊全攻略啦～

芒草季來了「台北大縱走」爬了嗎？被譽為最美第三大縱走，還可登頂台北第一高峰「七星山」

隨著秋風起，台北陽明山的芒草也開始搖曳生姿，宣告屬於北台灣的「芒草季」正式登場。每年九月至十一月，金白色的芒花鋪滿山頭，吸引無數旅人登高賞景。今年想體驗不同角度的秋日山景，不妨將「台北大縱走」列入行程，特別是第三段路線，不僅能走進秋芒海洋，還能攀上台北市第一高峰「七星山」，感受都會近郊最具代表性的自然景觀。

2.4公里浪漫花海大道！ 淡水「美人樹健行」9／13登場 週末賞花健行＋農夫市集一次玩

2.4公里浪漫花海大道！ 淡水「美人樹健行」9／13登場 週末賞花健行＋農夫市集一次玩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。