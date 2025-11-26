溪州公園「森林木棧道區」改善全新啟用 快來健行集章換好禮

【旅奇傳媒/編輯部整理】彰化縣政府為提升溪州公園整體遊憩品質與安全性，推動「溪州公園森林木棧道區改善計畫」，歷經半年多順利完工，縣長王惠美前往溪州公園森林木棧道區廣場主持啟用典禮。王縣長表示，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，投入總經費達新臺幣1,416萬4,937元，辦理多項設施更新與環境優化，為遊客打造更友善、安全且富含特色的森林休閒樂園。

王縣長表示，本次改善涵蓋木棧道護木漆塗佈總長度約1,710公尺、整修更換木棧道約1,476平方公尺、木平台約466平方公尺與更新座椅，並新增導覽牌、拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床與框景座椅小屋等設施。讓遊客不僅能更舒適、安全地漫步於木棧道上，也能在各入口處拍照留念，希望藉由景點的點線面串聯，吸引觀光客，提升周圍經濟效益。另外，溪州公園也邀請到籌畫台灣設計展田尾展區的吳書原老師，打造溪州公園的品牌亮點。

「溪州公園森林木棧道區改善計畫」完工啟用。 圖：彰化縣政府／提供

王縣長指出，配合木棧道完工啟用，特別安排「森林打卡集章趣」活動，沿著木棧道路線，在各設施點提供集章任務。一邊觀光健行，一邊欣賞自然之美，集滿印章即可兌換精美小禮物，增添活動趣味。

城市暨觀光發展處表示，「休憩躺網」、「休憩吊床」與「框景座椅小屋」等特色設施讓遊客在探索自然的同時有更多元有趣的休憩空間，休憩躺網及休憩吊床讓遊客能在森林區的寧靜角落中放鬆身心、仰望天空，感受綠意環繞的愜意氛圍；框景座椅小屋則以融合自然景觀的框景結構設計，提供獨特視角，讓民眾拍出如畫的風景照，同時可以自在歇息，享受悠閒時光。

