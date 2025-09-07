5分鐘就能登頂！ 東北角「金瓜石報時山步道」絕美陰陽海、六坑斜坡索道拍美照 含公車交通攻略

大家準備好跟我一起探索台灣東北角最輕鬆的山海秘境嗎？今天阿一一要帶大家衝一波金瓜石的報時山步道，你可能會想，步道？聽起來就好累阿～別擔心！這裡絕對顛覆你的想像，它可是號稱「5分鐘就能攻頂」的超親民步道，讓你用最輕鬆的方式，把金瓜石的無敵山海美景一次打包，還能順遊更懶人的觀景台和東北角IG景點六坑斜坡索道喔！

輕鬆抵達金瓜石 公車交通攻略大公開

是不是覺得金瓜石很美，但交通好像有點複雜？別擔心！我幫大家整理了最清楚的公車交通方式，不用開車也能輕鬆暢遊報時山！

如果你從台北市區出發，可以於忠孝復興站搭乘1062公車和在捷運西門站搭乘956台灣好行-九份金瓜石線，若想從猴硐等地順道過來，可以從瑞芳火車站轉乘公車，車站出來往左轉直行至區民廣場站，也能搭乘1062公車，一路坐到最後的勸濟堂站 (若有時間回程也可以順遊九份，或找間九份景觀民宿住一晚，之前住過的山城逸境和曉宅山都很不錯)。

一下站就能看到報時山步道的指標，順著斜坡上去170公尺即可抵達步道入口，旁邊也有範圍超大的付費停車場，開車的朋友可以停這裡再順遊周邊步道和祈堂老街(廟前面也有免費停車空間，但數量不多很容易停滿)。

九份金瓜石一日遊實況影片

準備來超壯闊無敵山海景之前，先來欣賞阿一一剪輯的動態影片，集合九份金瓜石周邊好吃好玩，絕美咖啡廳、超輕鬆海景步道，全都在這段小影片中與大家分享！

※歡迎大家訂閱我的youtube頻道※

九份金瓜石一日遊景點美食整理

報時山步道：5分鐘登頂，坐擁山海絕景

這條步道真的超級友善，雖然有幾段階梯要爬，但路程很短，每一段也不會很長，像一上來走幾步就先看到典雅的金瓜石雲長亭，爬完步道回程也能休息片刻，就算平時不常運動，或是帶小朋友、長輩一起來，也完全沒問題，我親身體驗，從入口走到觀景平台，如果腳程快不拍照，真的不用五分鐘，輕鬆到不行！

但別以為路程短就沒看頭，這裡的風景絕對讓你驚呼連連，第一段有個小觀景台，可以先遠眺清幽山景，注意看遠方的山頭，那就是著名的無耳茶壺山，從這邊攻頂約30分鐘，但都是連續階梯，如果體力夠、時間夠也可以規劃於旅程中。

當你繼續往前走，視野瞬間開闊，看完山景換無敵海景，整個陰陽海的漸層藍綠色海灣全都一覽無遺，景色有點類似花蓮的大石鼻山步道，步道最底也有一個小觀景台，可以欣賞360度的超壯闊環景視野，一整個心曠神怡！

走完報時山步道，別急著離開！報時山周邊還有兩個超好拍的景點，絕對值得你多花一點時間去探索！

如果懶得爬步道，停車場旁邊還有一個觀景平台，走上去就能輕鬆欣賞陰陽海海景，雖然位置沒有報時山步道這麼高，但景觀一樣棒，而且不用走樓梯，非常懶人，哈！

六坑斜坡索道：走入時光隧道，感受礦業遺跡的魅力

在觀景平台的旁邊，有一個著名的東北角IG景點「六坑斜坡索道」，這條索道是過去金瓜石礦區運送礦產和人員搭乘的重要設施，雖然現在已經廢棄不用，但它最頂端起點的天車間遺址，昔日運作索道的機械庫房留下斑駁的紅磚遺跡、搭配周圍的山景，卻形成了一種獨特的末日廢墟美學。

之前看大家坐在紅磚牆上拍照感覺超恐怖的，實際去其實後方是山坡，沒有想像中高，踏著石頭就能上去，能輕鬆拍出融入於大海的夢幻合影，但因前方有兩層樓的高度，大家上去拍照的時候還是要小心。

金瓜石一日遊景點 報時山步道好玩推薦嗎？

金瓜石報時山步道，不僅有著令人驚艷的自然風光，還有能感受過去的礦業歷史文化。旅行不一定要辛苦的跋山涉水，有時候短短的五分鐘，也能讓你收穫滿滿的感動與回憶。不管你是親子出遊、情侶約會，還是想獨自享受片刻寧靜，這裡都是一個不錯的選擇。

報時山步道／六坑斜坡索道

地址：新北市瑞芳區金瓜石銅山里祈堂路（步道入口就在勸濟堂停車場旁）

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」