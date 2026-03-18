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全島靜止24小時！ 峇里島「寧靜日」3／19登場　遊客禁外出、機場關閉440航班停飛

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／印尼航空、bali-airport官網、峇里島旅遊局網站
圖／印尼航空、bali-airport官網、峇里島旅遊局網站

峇里島度假的遊客注意了！這座熱情的度假天堂即將在明天（3/19）按下「暫停鍵」，全島進入長達24小時的靜默模式。不僅連機場都要罕見關場、440架航班全數取消，就連外國遊客也禁止踏出飯店大門。

峇里島海神廟。圖／峇里島旅遊局網站
峇里島海神廟。圖／峇里島旅遊局網站

峇里島即將在3月19日上午6時起，迎來一年一度的印度教新年「寧靜日（Nyepi）」，按當地傳統，這一天要遵守「不外出、不工作、不生火、不娛樂」四項嚴格原則，意味著整座島嶼將會陷入完全的寂靜24小時。

峇里島 伍拉·賴國際機場。圖／bali-airport官網
峇里島 伍拉·賴國際機場。圖／bali-airport官網

綜合外媒報導，為了徹底落實寧靜日精神，峇里島唯一對外的門戶「伍拉．賴國際機場」宣布：將從3月19日上午6時至3月20日上午6時，全面暫停航班起降24小時！此次停航將影響共440架次航班（231架國內線、209架國際線）。

旅客必看！若你剛好這兩天要進出峇里島，請務必收好這份「最後起降與恢復時間表」以免受困機場：

【停航前最後航班】

．國內線： 3/18 晚間 23:10 最後起飛 / 23:05 最後抵達

．國際線： 3/19 凌晨 01:30 最後起飛 / 3/19 凌晨 00:30 最後抵達

【恢復營運後首班】

．國內線： 3/20 上午 07:00 首班出發 / 08:20 首班抵達

．國際線： 3/20 上午 08:15 首班出發 / 07:05 首班抵達

圖／印尼航空
圖／印尼航空

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機場 峇里島 寧靜日

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