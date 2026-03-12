3／19峇里島按下「暫停」＋「重啟」鍵 「禁足」反而成賣點

【文・旅報傳媒】

2026年3/19將迎來一年一度的Nyepi寂靜日，整個峇里島將進入近乎完全靜止的狀態，從早上6點開始24小時內，全島暫停運轉：機場關閉、交通停擺、海灘封閉、燈光與娛樂活動受到嚴格限制，觀光客也不得外出。一座島嶼，集體選擇沉默。寂靜日之後的第二天，島嶼逐漸恢復運轉，人們重新走出家門，航班重新起飛，恢復日常狀態。

寂靜日源自峇里島印度教曆法的新年傳統，居民必須遵守「不外出、不工作、不生火、不娛樂」四大戒律。這不僅是宗教儀式，更是一種全島一致的社會行動。寂靜日當天島嶼節奏被徹底放慢，人與自然、人與自我重新對齊。對外來旅客而言，這種高度一致的文化紀律，也構成峇里島與其他熱帶度假目的地的根本差異，成為旅程最具記憶的亮點。

重新思考旅遊本質

飯店業者把限制化為特色

從旅遊操作面來看，寂靜日是一個高度特殊、且不可妥協的時點，所有行程、交通與娛樂安排必須提前調整。正因為「什麼都不能做」，也迫使業者與旅客重新思考旅遊的本質。過去寂靜日過去多半被視為需要「避開」的日期；但隨著全球高端旅遊與療癒型旅遊需求升溫，這一天反而成為少數客群主動指定的入住時點。

對於高度連線、長期高壓的客層而言，這種被迫慢下來的狀態，反而成為最難得的旅遊價值。在追求可持續出旅遊的時代，寂靜日也衍生出意外價值。2020年寂靜日期間，峇里島碳排放量下降33%，成為全球首個以宗教儀式實現碳中和的地區。

寂靜日當天，整個峇里島只有自然的背景音。

近幾年許多峇里島部分高端旅宿與度假村開始反向操作，將限制視為產品條件，發展出以靜心、冥想、數位斷線為訴求的寂靜日住宿體驗。低光源、低音量、無外出干擾，加上仍維持高水準服務品質，使寂靜日逐漸被包裝為「極致靜默奢華」體驗。此時頂級度假村本身成為一座天然的靜修空間，雨林的風聲、河谷的水流、清晨的鳥鳴，構成了唯一的背景音。

例如今年許多頂級飯店如Raffles Bali、AYANA Resort Bali、Hoshinoya Bali等，也都推出專屬住宿專案，同時搭費飯店獨有的靜音、低耗能活動或課程；更有飯許多頂級飯店，運用隱匿山林的優勢，以自然山水提供絕佳的靜修場域，反而成為高端旅客的最愛。

值得一提的是，在寂靜日前、後一日，各地也有規模不同的遊行與慶祝儀式，例如隱匿於屋步熱帶雨林內的峇里島空中花園酒店（Hanging Gardens of Bali）就建議旅客寂靜日前參加淨海儀式「Melasti」、寂靜日當日，就盡情享受大自然的白噪音、享受低耗能的飯店設施；寂靜日後的烏布村莊與「Ngrupuk」狂歡遊行，在稻田與廟宇之間，與世界各地的人們一同慶祝身心的重生。

延伸閱讀>>農曆3月瘋媽祖 雄獅旅遊系列行程999元起

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」