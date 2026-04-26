頂級郵輪相伴極地！ 「探險型郵輪」布局格陵蘭 比極地還稀缺的夢想清單

【文・旅報傳媒】

利基市場在疫情後迅速成長，近三年北極、南極、河輪市場也極都走過一輪，不少業者觀望，這些高含金量的旅客到到底還對什麼有興趣？已經完成南北極船創舉的元本旅遊董事長游國珍歸納出頂級族群對於極地探險的三大旅遊動機：追求精神上的絕對滿足、追求「極致稀缺」的特權感、獨一無二的專屬航次更具吸引力。

格陵蘭地理位置極端偏遠，加上交通高度依賴少數航空與郵輪路線，島內幾乎沒有公路串聯城鎮，旅客必須仰賴高成本的飛機或船隻移動，使得整體旅遊門檻居高不下，造成旅遊長期維持低量，長期以來國際旅客規模僅約10萬人上下，直到疫情後才出現明顯突破，2023年約達15萬人，其中航空入境約4萬人、郵輪約7.6萬人，創下歷史「新高」。

格陵蘭觀光結構已經開始改變，除了可達性提升，包括飯店房間數量、郵輪航線增加，以及北極圈觀光產品系統化，當地旅遊承載能力也跟著逐步提高。官方數據也顯示，2024年旅遊已占格陵蘭GDP約4.9%，觀光已從邊緣產業轉為明日之星。許多人以為格陵蘭是被遺忘的旅遊地，但事實上因為島內外交通不便，反而促成了探險郵輪業者的發展。

聯外交通正起步 郵輪早已成熟發展

隨著努克（Nuuk）國際機場於2024年擴建可起降大型客機，帶動國際航班與轉機路線增加，2025年聯合航空開拓了紐約直飛努克的航點，目前格陵蘭對外的航班主要有丹麥哥本哈根、冰島雷克亞維克以及美國紐約，逐步打開旅遊可及性。根據格陵蘭對當地業者的「2025年夏季旅遊報告」顯示，旅遊業者經歷了有史以來最繁忙的夏季，2025年有65%業者實際預訂量高於2024年，平均增幅為2成以上，其中有2成業者業務增幅超過為50%，業者特別強調增長來自於郵輪與套裝行程市場。

格陵蘭在中大型郵輪公司行程多屬夏季特殊航線，主要結合冰島以及北歐國家為主，這種特殊航線的賣點在於其稀缺性，舉凡荷美遊輪、MSC詩歌號、公主遊輪、NCL皆曾布局結合冰島、挪威、格陵蘭等路線，2026～2027年荷美仍有相關行程，MSC詩歌號則轉戰阿拉斯加市場，意鉑奢華郵輪、公主郵輪則是以北歐峽灣行程為主。

荷美遊輪台灣總代理總經理王雅惠指出，疫情後明顯感受到長天數的郵輪行程接受度增加，格陵蘭與冰島等北歐地區，是目前台灣高端旅遊市場從地中海、阿拉斯加等傳統航線轉移後的熱門重點。而近兩年荷美在格陵蘭相關航線的銷售上也相當受歡迎，光是去年就有100位台灣旅客同時上船，今年長達28天結合挪威、冰島、荷蘭與格陵蘭的航程的熱度也是有增無減。

[caption id="attachment_135587" align="alignnone" width="1000"] 【左圖】頂級郵輪業者長期與當地社群建立深度合作關係，使旅客得以進入聚落與居民互動。

【右圖】格陵蘭交通大多仰賴海、空，旅行成本高，也間接催化頂級探險郵輪的發展。[/caption]

日全蝕、極光造就話題 主題行程成焦點

破碎的海岸線結構，郵輪成了深度探訪格陵蘭的最佳方式，著名探險船HX遊輪探險、銀海、Quark、66度探險、SH Vega、維京、Aurora、龐洛、奇寶等具有北極航行能力的探險船，大多不會缺席。

2026年在北極圈還有個重要話題，就是8∕12號即將登場、過程持續2小時1分3秒的日全蝕天文奇景，其中日全食時間長達2分17秒，可見範圍穿越北極海域、格陵蘭部分地區與西班牙北部，不僅成為天文迷與旅遊愛好者的共同焦點，也成了近兩年有規畫格陵蘭路線的探險型郵輪焦點。此外極光也是不少旅客偏愛的主題，尤其長時間待在高緯度海上，看見極光的機率與時間也會大為增加。

波蓮國際總經理鄭光仁指出，在格陵蘭相關探險行程中，旅客可以參與豐富的自選活動，包括獨木舟、浮潛、雪地徒步及高山攀登等，體驗感十足。

[caption id="attachment_135586" align="alignnone" width="1000"] 格陵蘭冰川崩解，海上浮冰景觀壯闊令人屏息。[/caption]

而今年適逢HX郵輪探險130週年，HX公布 2026/27年格陵蘭島沉浸式體驗系列新品，除了鎖定美食主題，邀請名廚到船上展示從潮汐到餐桌的美食主題，由格陵蘭當地營運商和嚮導共同設計的「深入元素：格陵蘭體驗」是一項大膽的新冒險，遠遠超越了傳統的探險徒步旅行，行程還可安排在營地過夜，體驗豪華露營的獨特感。

除了自然景觀，人文體驗不可缺少，許多探險船業者如HX、銀海、奇寶、龐洛等業者長期與當地社群建立深度合作關係，使旅客得以進入聚落、與居民互動，體驗真實的因紐特人極地生活文化。

格陵蘭郵輪亮點✨

格陵蘭（Greenland）的郵輪觀光主要依據地理環境分為「西岸」與「東岸」兩大系統。西岸是人口中心與主流觀光區，而東岸則以原始荒野與極限探險聞名，北部則是野生動物的樂園。

🚢北極地更稀缺🚢

東格陵蘭 、 西北航線

① 東格陵蘭 今年元本與銀海郵輪簽屬MOU，預計在2027年合作「東格陵蘭」與赤道加拉巴哥包船銷售。其中獨家純東格陵蘭選用全球造價最昂貴的探險船「銀海極致號」（Silver Endeavour）。除了深入地球最大峽灣與原始冰原，更將舉辦「東格陵蘭Fun Run」路跑活動，讓旅客在因紐特人村莊中完成永生難忘的挑戰。此外，航程中長達11天位於極光帶，入秋季節將有極高機率在北極祕境遇見璀璨極光。 格陵蘭東部是全島原始又偏遠的區域之一，坐擁全球最大的峽灣系統與自然保護區；深邃的峽灣水域吸引著白鯨、獨角鯨與格陵蘭鯊，更是全格陵蘭觀賞北極熊的最佳地點。然而格陵蘭東岸面向丹麥海峽與北極海流，受浮冰、海冰、低壓系統影響更明顯，實際可橫行時間通常更短，許多東格陵蘭航程都明確標示需依冰況調整登陸點與路線。就市場而言，能安排的船並不多，稀缺性足夠，除了銀海郵輪，奇寶、龐洛、Aurora Expedition、Oceanwide Expedition等也有相關航次規畫，部分郵輪也會規畫健走等活動。 ② 西北航線 西北航線在郵輪旅遊中被譽為「極地航行之王」，是一條橫跨北極圈，連結北大西洋（格陵蘭∕加拿大東部）與北太平洋（阿拉斯加∕俄羅斯邊境）的傳奇航道。這條航道在歷史上曾因長年冰封而極難穿越，現在則成為頂級「探險郵輪」的指標性航線。 西北航道通常採「單向穿越」或「區域探索」兩種，比較常見的行程約17至 30天以上不等。以東向西為例，從冰島或格陵蘭開始，穿越加拿大北極群島（如巴芬島、德文島、比奇島），終點抵達阿拉斯加，隨後飛往安克拉治或西雅圖；局部探索主要鎖定在從格陵蘭出發，深入加拿大努拿烏特地區後返回格陵蘭，全程重點在於在於歷史遺跡與極地自然景觀。 百威旅遊全球遊輪經理錢奕樵指出，全球北極航道主要分為西北與東北兩條，西北航道位於加拿大海域，具備相對可行的觀光條件，但也因難度高，少數品牌才有能力執行「全程穿越」不走回頭路，慢慢欣賞西北航的生態、人文魅力，尤其更是觀察北極熊、獨角鯨、海象、麝牛以及北極狐的最佳航程。

（圖片提供＝奇寶遊輪、HX）

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