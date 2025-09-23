「0元機票」明天開搶！ 越捷航空「北中南出發」都有　直飛河內、富國島爽玩到明年

0元機票又來了！越捷航空（VietJet Air）宣布，中秋檔期推出限時3天優惠活動，將釋出超過10萬張國際航線經濟艙機票，單程票價自新台幣0元起（未含稅金與其他費用），快設定鬧鐘準備手刀搶票！

優惠活動自 9月24日至26日 開放搶購，適用搭乘日期落在 2025年10月20日至2026年5月27日 之間（部分航線設有不適用日期）。購票方式很簡單，旅客只需透過越捷航空官網或官方APP即可完成預訂。

圖／越捷航空提供

越捷航空指出，此次促銷包含 台北、台中與高雄出發 的航線，旅客能直飛 河內、胡志明市與富國島，再延伸銜接越南境內主要城市，無論是年末跨年、新春假期，還是學生族群的寒假，都能趁這波0元票好好規劃旅行。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」