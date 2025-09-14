泰國清邁「大象咖啡館」！免門票、免低消，還能親手餵食萌象超療癒

《Elefin Farm & Cafe》超高人氣森林咖啡館！藏身山谷仍吸引滿滿觀光客，入園免門票、內用無低消，只要買一籃100泰銖香蕉甘蔗籃，就能近距離餵食大象、拍照留念，裡面結合咖啡館餐飲與大象互動體驗，很適合親子同遊，享受悠閒森林氛圍，重點是萌象真的太可愛了。

Elefin Farm & Cafe｜超人氣大象咖啡館

超人氣《Elefin Farm & Cafe》位在清邁杭東區，因為座落在山谷間，環境清幽卻也相對偏僻，距離機場約 47 分鐘車程，建議自駕或直接搭計程車較方便，接近目的地時，路邊還能巧遇象伕牽著大象散步，讓人一秒進入大自然氛圍。

咖啡館設有免費停車場，不用擔心停車問題。

地址：Ban Pong, Hang Dong District, Chiang Mai 50230，泰國

泰國電話：+66 98 549 2516

營業時間：10:00-17:00

Elefin Farm & Cafe｜一望無際被山環抱

《Elefin Farm & Cafe》整間被綠意環繞，隨手一拍就像置身森林！座位採自助不提供帶位與劃位服務，餐點與飲料需自行取用，也不收服務費，洗手間設在上層區域，建議別挑太下方位置會方便些。

咖啡館翻桌率高，不用久等就能找到座位，在這點杯飲品，靜靜欣賞大象與自然共存美景～遠離城市喧囂

小提醒：交通可透過 Grab、KKDAY 或 KLOOK 安排接駁／包車服務，建議比較價格再預訂最划算。

上網看才知道《Elefin Farm & Cafe》原本是座大象園區！後來結合咖啡館元素轉型，保留大象飼養空間，讓遊客能一邊享受咖啡與美食，一邊近距離接觸大象，不僅讓園區更有溫度，也吸引更多旅人願意停留。

《Elefin Farm & Cafe》人氣爆棚！即使正值雨季，偶爾一場大雨讓遊客瞬間散去，但不到半小時太陽一出來，咖啡館馬上又坐滿人潮，這樣的場景，也證明了它在清邁旅遊圈超高人氣。

《Elefin Farm & Cafe》每個座位區都別有風情，坐哪裡都能感受被綠意環繞氛圍！對有選擇障礙的人來說，真的會每個位置都想坐坐看。

走到小下坡，右手邊就是洗手間！連石板階梯都特別壓上葉子紋路，像是把大自然印記融入建築裡，一步一腳印都充滿森林氣息。

Elefin Farm & Cafe｜餐點與飲料推薦

《Elefin Farm & Cafe》餐點選擇挺豐富！主食有泰式打拋豬飯、咖哩飯、炒飯、米線..等簡餐，份量足也不貴；開胃菜有泰式春捲、雞塊與薯條，適合點來分享。

飲料選擇多元有咖啡、奶茶與水果冰沙，每杯大約110泰銖左右，個人覺得價格很可以。

拿鐵、抹茶巧克力、可可冰沙、綜合莓果冰沙與草莓優格冰沙

想清爽解膩，推薦綜合莓果冰沙，酸甜開胃；但說到顏值與口感兼具，推薦點「草莓優格冰沙」！粉嫩外觀好療癒，酸甜中帶點奶香，喝起來順口又好拍。

開胃菜：炸物拼盤與香酥雞塊，覺得波浪薯條可以炸久一點，炸物附兩種醬料隨意搭配。

打拋豬肉飯加10元升級一顆七分熟炸荷包蛋！蛋邊炸到很酥脆，與香辣打拋豬肉搭配充滿在地味。

這碗米線搭配雞肉塊與血旺，附一盤配料讓你自行調味，味道可隨心調整。

這碗米線對我們來說不太習慣，最後決定放棄！

建議來《Elefin Farm & Cafe》主要還是點飲料喝、炸物吃就好，輕鬆享受森林咖啡氛圍與可愛大象陪伴。

Elefin Farm & Cafe｜100泰銖大象餵食體驗

100泰銖就能拿到一大籃香蕉與甘蔗，親手餵食大象！旁邊設有投錢箱，自行投入即可，簡單又療癒。

吃飽喝足後，就來體驗近距離餵食大象與拍照吧！還能輕輕撫摸大象，建議給象伕至少20泰銖小費，他們會幫你用手機拍照與錄影，留下最療癒的回憶。

Elefin Farm & Cafe｜超可愛大象互動

《Elefin Farm & Cafe》現場有好幾位象伕隨時指導與提醒，餵食時要小心整籃食物被大象瞬間掃光！

萌噠噠的小象也會湊過來，看到其他遊客小朋友餵食小象模樣，真的是療癒到不行～

近距離餵大象體驗！把香蕉或甘蔗遞到大象鼻子前，它會自己卷起來送入口中！超近距離互動感受大象的溫暖與力量，療癒感爆棚。

大象互動安全提醒！大象天性溫馴，但與牠互動時仍要保持尊重與安全距離，切勿驚嚇到大象。

看著大象伸出長鼻子接香蕉或甘蔗，溫柔又憨厚的模樣讓人心都融化！近距離互動療癒感滿分，拍照也超可愛。

Elefin Farm & Cafe｜親密合影區

《Elefin Farm & Cafe》低圍欄區只要給象伕泰銖小費，就能坐在欄杆上，大象會用象鼻輕輕環抱你的腰，瞬間成為最佳拍照夥伴。

七位女生一行只花1444泰銖（約台幣1355元），平均每人不到200元，就能享受吃喝玩樂與大象互動，一趟超划算又滿足的清邁體驗！（花費不含香蕉籃）

進入《Elefin Farm & Cafe》免門票、無低消，只要花不到100元買籃香蕉甘蔗，就能近距離餵大象！平常只能遠觀大象，這裡親手餵食超療癒，餐點以飲料、炸物與簡餐為主，飲料好喝、炸物家常，主食真的很普通，建議可吃飽再來喝下午茶，享受森林咖啡館悠閒氛圍。

地址：Ban Pong, Hang Dong District, Chiang Mai 50230，泰國

泰國電話：+66 98 549 2516

營業時間：10:00-17:00

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是

服務費：無

停車場：有（免費停車場）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」