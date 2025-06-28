絕美日出x玻璃步道！ 全泰國最長天空步道 Beyond Skywalk Nangshi 普吉島、攀牙必遊新地標

Beyond Skywalk Nangshi 是2023年底正式對外開放的全新泰國景點，擁有目前泰國最長的透明玻璃步道，全長180公尺，延伸至山巒雲海之間，可以站在高空中俯瞰安達曼海與 Samet Nangshe 山脈，將壯闊山景與海景盡收眼底，風景絕美。

雖然 Beyond Skywalk Nangshi 地址是位於攀牙府（Phang Nga Province），但地理位置在普吉與攀牙之間，距離普吉國際機場車程約 49 分鐘左右不遠，如果在規劃泰國普吉島旅遊，也很推薦把 Beyond Skywalk Nangshi 納入行程之中~

對了！Beyond Skywalk Nangshi本身也有提供飯店住宿服務喔！如果不想錯過日出、日落的時刻美景，直接住這邊最方便啦～

【Beyond Skywalk Nangshi】

電話：+66 76 429 965

地址：9 9, Tha Yu, Takua Thung District, Phang Nga 82130泰國

營業時間：清晨6:00-晚上19:00

Beyond Skywalk Nangshi 官方網站

Beyond Skywalk Nangshi 天空步道 地理位置

Beyond Skywalk Nangshi 距離普吉國際機場約 42.5 公里，車程大約 48~50 分鐘，非常適合安排普吉或攀牙出發的一日遊行程。交通方便可以用 Grab、Bolt 叫車，行程多的話也可以考慮包車比較方便。

(註：地圖取自 Google Map)

Beyond Skywalk Nangshi 天空步道 門票費用

下圖就是 Beyond Skywalk Nangshi 的門票購買櫃檯，從這兒往右側看，就可以看到天空步道啦！是不是感覺還很遠，別擔心，買完門票可以搭乘接泊車坐車上去，當然想運動一下也可以自己爬坡上去～

▼Beyond Skywalk Nangshi Nangshi 門票費用說明如下圖所示：

🔻Skywalk 大人 700 THB/pax(包含餐飲費 200 THB)

🔻Skywalk 小孩 450 THB/pax(包含餐飲費 100 THB)

「小孩身高： 60 – 130 cm；60 cm 以下免費」

Beyond Skywalk Nangshi 天空步道 參觀流程

Beyond Skywalk Nangshi 接泊車

買好門票就能搭乘接泊車，坐車其實蠻快的，爬點坡、幾個彎道一下子就到達了～

Beyond Skywalk Nangshi 電梯

還沒走上 Beyond Skywalk Nangshi 就被風景美到，而且我們清晨 6 點多到達剛好日出，漸層天空超夢幻的～

搭乘電梯上一個樓層就到目地的啦！

Beyond Skywalk Nangshi 天空步道專用鞋套

和泰國曼谷王權京都大廈的 King Power Mahanakhon 一樣，要走之前得先套上天空步道的專用鞋套，走完離開時再脫下來放回收處即可～

Beyond Skywalk Nangshi 天空步道 景點介紹

Beyond Skywalk Nangshi 透明玻璃天空整體呈現一個ㄇ字型，步道全長 180 公尺、海拔高度達 80 公尺，是目前全泰國最長的玻璃觀景步道。

步道以強化玻璃與鋼構打造，透明設計讓腳下就是遼闊的山谷與叢林，不論是白天陽光灑落時的光影折射、日出日落時分的霞光倒映都很好拍～

清晨6點多的 Beyond Skywalk Nangshi，才剛日出，整片天空被染上粉金與橘紅，山巒之間輕霧飄渺非常夢幻！這時候因為強烈背光，非常適合拍唯美的剪影照；如果斜拍找對角度的話，也可以拍出臉清楚的網美照～

因為門票有包含200泰銖的餐飲費用，繞完一圈剛好往飯店餐廳的方向前進～

如果直接住宿Beyond Skywalk Nangshi飯店應該也很棒，躺在床上就可以欣賞美景啊！仔細看頂樓還有無邊際泳池耶，趁日出日落的時候到無邊際泳池，應該可以拍出絕美的照片吧～

好喜歡旁邊的這個座位區，尤其情侶夫妻拍起來很有氛圍感，有到Beyond Skywalk Nangshi別忘了在這邊拍照留念～

Beyond Skywalk Nangshi 天空步道 餐廳

Rubtawan Restaurant

Beyond Skywalk Nangshi 總共有三間餐廳，Rubtawan Restaurant 的戶外座位區有懶骨頭看起來好愜意啊～

Horizon Restaurant

我們這次是到 Horizon Restaurant 用餐，室內有冷氣很涼爽，坐戶外則可以直擊美景超好拍的！

飲品菜單、價目表

因為接下來還有安排吃早餐的行程，所以我們只有點飲料，下圖是飲品菜單、價目表。

Fresh Coconut

▼Fresh Coconut，一杯150泰銖。我在泰國真的是到哪兒都想點椰子汁，冰冰涼涼的超消暑啊～

Mango Classic Smoothie

▼Mango Classic Smoothie，一杯150泰銖。友人點的芒果慕絲，聽說味道很濃郁喔～

Beyond Skywalk Nangshi 天空步道 評價

Beyond Skywalk Nangshi 最有魅力的地方，當然是群山層疊、蜿蜒延伸、常年被薄霧籠罩的獨特景緻啦~有種山水畫般的夢幻絕美。全長180公尺的長度是泰國目前最長的玻璃觀景觀步道，蠻值得體驗看看的。對了，聽說 Beyond Skywalk Nangshi 日落也很美，下次想來看看日落時分的美景啊～

【旅遊資訊】

用餐時間：2025年5月

Beyond Skywalk Nangshi 天空步道

電話：+66 76 429 965

地址：9 9, Tha Yu, Takua Thung District, Phang Nga 82130泰國

營業時間：清晨6:00-晚上19:00

Beyond Skywalk Nangshi 官方網站

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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