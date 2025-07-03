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泰國超值好玩「竹筏漂流」體驗！ 攀牙、普吉島景點推薦 雨林環繞的靜謐冒險

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳旅遊／涼子是也

Komol’s Corner Bamboo Rafting 這個泰國旅遊很受歡迎的竹筏漂流體驗，雖然地址在攀牙，不過距離普吉島機場也不會很遠，大約1小時初的車程，很適合於普吉島自由行或攀牙景點一日遊時安排，KKday也有推出竹筏漂流、海龜保育中心、大象漫遊沐浴、猴洞、叢林漫步、瀑布…等景點的一日遊套裝行程，懶得找包車直接訂 KKday 也蠻方便的～

Komol’s Corner Bamboo Rafting 竹筏路線位於 Wang Kieng Koo 瀑布旁，為攀牙一帶的自然保留區。乘坐 Komol’s Corner 竹筏沿途，可以見到大自然雨林的原始景觀、珍稀植物，甚至偶爾會看到野生動物出沒，非常有趣啊！

【Komol‘s Corner Bamboo Rafting 竹筏漂流】

電話：+66 95 410 1988

地址：18, 17, Lam Kaen, Thai Mueang District, Phang Nga 82210泰國

營業時間：早上08:30-下午17:00

Komol‘s Corner Bamboo Rafting 官方網站

Komol‘s Corner Bamboo Rafting 地理位置

來來來~Komol‘s Corner Bamboo Rafting 的地理位置從下圖可以看出來，距離普吉島機場約一個多小時車程，絕美海景咖啡館 Valhalla Teahouse 也在附近，喜歡可以一起順遊～

Komol‘s Corner Bamboo Rafting 費用、體驗流程、注意事項

Komol’s Corner Bamboo Rafting 全長 3 公里，漂流約 30～40 分鐘，由 2 人搭乘一個竹筏，一人 600 泰銖；小孩（4-7歲）400 泰銖。小費沒有規定依各人決定，我們這船是一人另外給 50 泰銖的小費。

付費後就準備搭接泊車過去啦！對了~體驗過程一定會有水漫竹筏的溼褲子情形，看是要穿泳裝，還是另外帶褲子來換都可以喔～

河流水不深，但如果怕小孩亂動掉下去，還是可以要求穿救生衣喔～

Komol‘s Corner Bamboo Rafting 竹筏漂流

雖說是竹筏漂流，但整段旅程其實大多相當平穩，就像在一條綠色隧道裡慢慢滑行，水面靜如鏡子，只要坐在竹筏上隨水流漂浮，盡情欣賞四周翠綠的樹影與湛藍的天空，非常愜意~

不過某些河段會突然出現小落差或石塊，竹筏一衝而下，激起水花、輕輕顛簸幾下，清涼的河水會直接漫過竹筏，打濕褲子，讓人忍不住驚呼大笑，很有趣啊～

有些河段旁是露營區，有當地人玩耍戲水，甚至還看到溜滑梯，感覺好好玩啊～

船夫的眼尖超利，看到青蛙、蛇、一些野生動物都會指給我們看，但我眼力不佳，即使拍完照還是看不出來在哪裡啊～～～～

我們來的這天剛好陰天偶有陽光，竹筏緩緩滑行、微風吹拂，整個人沉浸在綠意環繞與鳥鳴聲中的寧靜氛圍，每一秒都是大自然美景超Chill～

最後要結束的時候，還有種意猶未盡的感覺，很喜歡啊～

回去路上發現的小攤販，可愛針織頭套才50泰銖，很好買耶～

回到座位時，已貼心準備好水果礦泉水～

Komol’s Corner Bamboo Rafting 竹筏漂流 評價

人生第一次體驗竹筏漂流，很喜歡耶！靜靜漂浮在水面上，像是進入雨林、傾聽自然節奏的心靈放鬆之旅，非常放鬆愜意。而且我們到訪這天剛好是陰天偶有陽光，微風吹拂涼涼的、不冷也不熱，蠻舒服的啊～

【旅遊資訊】

體驗時間：2025年5月

Komol‘s Corner Bamboo Rafting 竹筏漂流

電話：+66 95 410 1988

地址：18, 17, Lam Kaen, Thai Mueang District, Phang Nga 82210泰國

營業時間：早上08:30-下午17:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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