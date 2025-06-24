新加坡&馬來西亞雙國玩透透！夏天就去新馬浮潛度假，入住沙巴／檳城五星飯店超享受

暑假到了想第一次帶孩子出國？推薦新馬團體旅遊！語言通、景點近，飛行時間短，而且機＋酒＋交通一次打包超省心～新手爸媽也不怕，大人小孩都能輕鬆玩！再加碼幫南部鄉親整理高雄出發新馬跟團，直接從家出發超方便😎今年暑假就跟著AsiaYo ，來場說走就走的親子旅行吧🌈





｜✈️暑假新馬團體旅遊攻略懶人包｜

【🌟適合族群】

• 有小孩或長輩同行

• 第一次去新馬

• 不想自己查資料規劃行程

• 想要輕鬆玩、不趕行程





【✈️交通便利】

• 飛新馬只要約4小時，中文/英文/馬來文都通，爸媽小孩出國也不緊張啦！





【✅移動無煩惱】

• 新馬之間移動不用自己瞎忙！跟團有專車＋專人帶過關，超輕鬆不費力！





【💰預算掌控】

• 自由行常有隱藏花費，新加坡物價又高⚠️跟團價格一次搞定，不怕預算失控呦～

圖:AsiaYo提供

｜🌇新加坡暑假跟團旅遊必逛景點攻略｜

➡️親子家庭、初訪東南亞、怕語言不通的人🧳

城市乾淨、語言通、交通方便，親子景點超適合放電小孩~怕小孩出國難適應？那就選新加坡！

新加坡團體旅遊必去景點No.1👑魚尾獅公園

來新加坡沒跟魚尾獅拍張照，就跟去巴黎沒看鐵塔一樣白來了！高達8.6公尺的魚尾獅持續噴水迎賓，不管白天拍、夜晚拍都超有氣勢，小孩看到還會驚呼：「牠真的在噴水欸！」😍

圖:AsiaYo提供

新加坡團體旅遊必去景點No.2👑新加坡環球影城

別再以為環球影城只有日本有啦～東南亞首座環球影城就在聖淘沙島上，七大主題區玩到不想回飯店！除了有刺激遊樂設施，還有卡通明星人物合照、遊行～大小朋友都能玩瘋、拍爆📸！

新加坡團體旅遊必去景點No.3👑星耀樟宜

火爆instagram的超美機場就是這裡！星耀樟宜不只是購物中心，還有世界最高室內瀑布＋空中花園，還可以走在懸吊網上拍美照，讓你一入境就狂拍不想出境📸🌈

圖:AsiaYo提供

｜🌟馬來西亞暑假團體旅遊選址攻略｜

⭢想玩海島＋浮潛放鬆選「沙巴」；想吃遍小吃＋逛老街拍照選「檳城」！📸✨

圖:AsiaYo提供

｜🏝 沙巴暑假團體旅遊必逛景點攻略｜

➡️情侶、親子出遊、喜歡自然活動的人🧳

戶外控的天堂！能看海龜、玩浮潛、走熱帶雨林！想避開人潮又想玩水、放鬆chill超推薦～

沙巴團體旅遊必去景點No.1👑沙巴水上清真寺

來沙巴絕對不能錯過這座漂浮在湖上的純白清真寺！整座建築倒映在水面上，藍天白雲或夕陽時刻拍起來都超夢幻，美得像進入畫中世界😍但進入清真寺要穿的得體！長褲長裙頭巾都別忘記，要尊重當地文化呦🙏

圖:AsiaYo提供

沙巴團體旅遊必去景點No.2👑東姑阿都拉曼國家公園

跳島浮潛又不想舟車勞頓？這裡直接包辦你的海島夢！五座小島組成的國家公園，海水乾淨、沙灘漂亮，珊瑚魚群生態豐富，從亞庇碼頭搭船只要15～30分鐘，超級近、超美、超chill～一秒開啟度假模式🏝️

沙巴團體旅遊必去景點No.3👑長鼻猴螢河生態

搭小船悠哉穿梭在紅樹林間，就是為了尋找沙巴限定的神奇生物——長鼻猴！這裡可是牠們的家，尤其傍晚時分最容易遇見～超浮誇的長鼻子真的太萌了啦，一出現保證全船驚呼連連、手機拍到沒電😍📸

圖:AsiaYo提供





｜🍜檳城親子團體旅遊必逛景點攻略｜

➡️家庭旅遊、文青背包客、喜歡文化行程的人🧳

老屋、街頭彩繪、超多道地小吃等你挖掘！適合慢慢逛的美食之都、邊走邊吃邊拍的悠閒行程

檳城團體旅遊必去景點No.1👑馬來西亞綠灣生態探索

結合雨林探索、環境教育與放電小孩的夢幻場域！邊走空中步道、邊觀察動植物，帶塊墊子來場小野餐也超讚！讓孩子邊玩邊學，大人也能療癒放鬆～

檳城團體旅遊必去景點No.2👑喬治市升旗山纜車

想看檳城最美全景＋體驗復古纜車🚋？一定要來升旗山！這裡是老少咸宜的療癒景點，從山下搭著纜車慢慢往上，沿途風景變化超級療癒～山頂不只有超美觀景台，還藏著可愛的貓頭鷹博物館！！

檳城團體旅遊必去景點No.3👑檳城姓氏橋

這裡不是一般老街，是建在海上的百年華人水上村落✨由不同姓氏分橋而建，如今變成文青旅人與親子遊客最愛的拍照＋說故事散步地，木板橋上走一走，能感受到當年華人移民的生活日常呦！👣

圖:AsiaYo提供





｜🌴高雄出發新馬團體旅遊攻略｜

你也是南部人嗎？每次看到團體行程「桃園出發」就先嘆氣？不但要多一筆高鐵費，時間卡卡還可能得多住一晚北部🥲選擇高雄出發行程直接幫你省錢＋省力，超划算！

• ✈️ 直飛更省時：小港機場直飛新加坡／吉隆坡，免轉機超方便！

• 👜 出發地近：南部集合就能出發，不用舟車勞頓上北部～

• 💰 價格親民：跟團打包價格比自由行更划算，CP值直接拉滿！

圖:AsiaYo提供

今天的暑假新馬跟團行程就分享到這邊啦～一次玩新加坡+馬來西亞真的超划算，但每次換國換SIM卡好麻煩？推薦你直接用eSIM一鍵切換，輕鬆又方便~如果暑假要帶孩子出門想要人少又省預算的話，泰國跟團行程CP值真的沒話說～好吃又好玩😋不管你想去哪，快上 Asiayo全球跟團攻略 挖寶，一起規劃你的2025暑假旅行清單吧！🌈🌴





延伸閱讀

全球eSIM懶人包｜日韓、東南亞、歐美旅行必備，5分鐘看懂虛擬網卡購買流程&安裝方法，免跑門市、在家就能輕鬆啟用！

2025岸上觀光包車懶人包｜讓郵輪假期輕鬆玩回本！不趕車不費力的日韓一日遊推薦，用一天玩遍熱門景點

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」