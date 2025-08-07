走路到日月潭老街、起床看高山雲海秘境，精選6間南投露營區不藏私分享！

「南投日月潭露營」絕對是體驗台灣露營的首選之一⛺從第一次露營的新手，到喜歡挑戰自我的露營高手，都能找到適合的營區！在豪華露營體驗精油調香DIY、只帶幾件衣服就能出發懶人露營，或每一個步驟都親力親為的自搭帳，哪個更是你的露營風格呢？🤔AsiaYo精選6個南投露營地，幫你找到融合山湖美景＆自在生活的完美假期！





🏕️南投日月潭露營推薦

南投露營地是台灣露營的人氣地點之一！從超chill的懶人露營、雲海打卡之旅，到「展現真正技術」的自搭帳，這裡通通找得到🫨還可以順路拜訪日月潭、逛碼頭老街，不管是和朋友或家人一起，都能玩得超過癮～

📍精選南投日月潭露營一覽表

圖:AsiaYo提供

📍南投日月潭露營的4個優點

🌿 四季都好玩：

一年四季都能露營的好地方，春秋涼爽舒適，夏天適合賞螢看星星、冬天早晨能賞雲海。

🗺️ 周圍景點多：

魚池鄉有伊達邵商店街、水社碼頭、日月潭纜車站🚡竹山鎮有紫南宮，仁愛鄉能安排清境農場與合歡山健行，途經市區還能拜訪紙教堂和酒廠，精彩路線超好玩！

⛺ 營區選擇多：

中部露營的重鎮，從免裝備的懶人露營、豪華露營，到自搭帳露營地、超新潮露營車通通都有～

🔰 新手也能輕鬆玩：

多個免裝備露營地，設施完善、環境乾淨、一泊多食，帶小孩長輩也能玩得安心。

圖:AsiaYo提供

⚠️小提醒①：山區早晚溫差大，記得準備保暖衣物，可以多準備一套以免下雨或流汗衣服濕掉。

⚠️小提醒②：預訂免搭帳懶人露營，要記得準備個人用品～環境友善防蚊液與行動電源，都能讓露營更加順利。





🏕️南投日月潭豪華露營推薦

出發戶外露營也能住得舒適又不失儀式感🦋絕美景觀、豪華設備、高級餐飲、DIY課程等各種超加分服務，不管是情侶出遊、好友慶生或純粹想放鬆，都很適合喲！

圖:AsiaYo提供

山裡面的嵐卡 | 一帳一區、可預約DIY體驗🖌️

帳內空間超寬敞、帳篷之間的間距也夠大，還有提供獨立衛浴空間，不管是隱私還是活動範圍都非常充足👍預約 彩繪石板曆or植物敲拓染，不只可以認識布農族文化，還能把作品帶回家！

✅加分服務：兒童遊戲區、寵物可入房、公用冰箱、指定區域可生火

圖:AsiaYo提供

山思雲想 | 海陸龍蝦火鍋＋職人體驗🦞

一泊四食（下午茶、晚餐、宵夜、早餐）已經不稀奇，這裡竟然直接升級海陸雙饗火鍋！滿滿美味火鍋料超澎湃，完全不是一般平價小火鍋能比。還會安排精油花藝等不同的體驗活動，讓露友放鬆身心、帶著好心情滿載而歸～

✅加分服務：公共區域WiFi、公用冰箱、販賣部、導覽服務、免費停車場

圖:AsiaYo提供

🏕️南投日月潭懶人露營推薦

想親近大自然卻不想揹裝備、搭帳棚？南投日月潭的懶人露營超適合新手和親子家👨‍👩‍👧‍👦！不用手忙腳亂也能住特色帳篷、烤肉煮飯用具都能現場租借，輕鬆拎包入住就可以啦～

圖:AsiaYo提供

花鳥蟲鳴高山露營區 |清境高點坐看雲海☁️

繽紛可愛的瓢蟲帳🐞 vs 擁有落地窗的蟲蟲帳，你會選哪一間？不論選哪種帳篷，都能用折扣優惠品嚐營區提供的鍋物晚餐與咖啡茶飲☕！如果想自己下廚，也能現場租借卡式爐，不用把整個廚房扛上山，真的超方便～

✅加分服務：販賣部、付費BBQ設備、代訂食材、餐廳、酒吧

圖:AsiaYo提供

暮沐Moonmood |有冷暖氣的星球帳！

怕冷怕熱的看過來～裝備冷暖氣的星球帳，讓你體驗「冬暖夏涼」的超Chill露營！不管是波西米亞風格的神殿帳，還是擁有景觀窗的圓形星球帳，都超級好拍，美照一張接著一張～讓人捨不得假期結束。

✅加分服務：公用冰箱、販賣部、免費停車場、付費BBQ設備

圖:AsiaYo提供

🏕️南投日月潭露營車推薦

露營除了選擇帳篷以外，也可以試試現在超夯的露營車。箱型車or拖車的外觀，搭配有如精裝套房一樣的設備，真的超有趣！把冷氣、獨立衛浴、專屬陽台藏在車上，就像是行動版的小木屋一樣呢！

圖:AsiaYo提供

陌野露營車驛站 |走路可到日月潭、水社碼頭🚶‍♂️

廚具、鍋具、瓦斯通通可以在營區租借，就算臨時忘了帶食材或日用品，開車到附近全聯也只要 9 分鐘，補買超方便！交通便利的南投露營區，特別推薦給想順路玩日月潭的人～

✅加分服務：免費行李寄放、寵物可入房、自行車租借、免費停車場、公共飲水機

圖:AsiaYo提供

🏕️南投日月潭露營地推薦

喜歡自己搭帳、享受野營樂趣的人絕對不能錯過！南投日月潭的自搭露營區不僅空間寬敞、景色迷人，從大草皮、山景平台到星空觀景點應有盡有。享受大自然的同時，選擇合法合規的營地，也讓露營更安心有保障～

圖:AsiaYo提供

廿十八路露營區 |高海拔、早晨雲海⛰️

網友點評滿分的自搭帳露營區，空間大又乾淨，CP 值超高，是約家人朋友一起遠離煩惱、放鬆身心的好去處！就算是第一次露營、不敢自己搭帳也別擔心，這裡也有免搭帳的懶人露營可以體驗，空間寬敞、住過都說讚👍位在海拔超過千尺的中央山脈，可以俯瞰埔里夜景。

✅加分服務：可攜帶寵物、公用冰箱、指定區域可生火、免費停車場

圖:AsiaYo提供





台灣中部露營真的超搶手，除了南投日月潭露營之外，附帶生態導覽＆客家美食體驗的苗栗露營也超夯！如果不想開長途車，也可以帶著全家一起到新竹露營或桃園露營，來個周末輕旅行！或是把相機充飽電，一起出發花蓮露營，用藍天和大海當背景，拍滿滿的美照、讓IG限動直接變成虛線吧～想找更多有特色的台灣露營區，別忘了跟緊AsiaYo的腳步，一起出發享樂吧！





