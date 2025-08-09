2025石垣島旅遊懶人包！基隆渡輪9月開航，飛機、郵輪、渡輪優缺點比一比 看這篇秒懂石垣島玩法＆旅遊方式

石垣島旅遊超級夯🔥不只可以報名郵輪行程、包車輕鬆環島，還能順路玩沖繩本島、竹富島、西表島。今年九月還有好消息：從基隆出發的石垣島夜航渡輪也即將登場，對自由行、小資族來說又多了新選擇～不管你想跟著沖繩團體旅遊無腦玩，還是安排石垣島住宿來趟深度旅遊，AsiaYo幫你把石垣島交通、行程、住宿重點統統劃好，快把這篇傳給朋友，快快揪團出發準沒錯！

圖:AsiaYo提供

｜🏝️石垣島旅遊懶人包｜

石垣島怎麼去最輕鬆又最過癮？這篇直接幫你整理好💁從郵輪行程、石垣島包車一日遊到自由行住宿推薦，通通看懶人包就輕鬆搞定！不論你是第一次去、還是想再訪，或想搭石垣島郵輪快閃日本，都能在這找到最適合的旅遊方式🌞

🥥石垣島旅遊 TIPS

🔺石垣島在哪裡？

屬於沖繩縣八重山群島，距沖繩本島約410公里，是沖繩縣第三大的離島。

🔺石垣島夯什麼？

石垣島離台灣超級近，不管坐飛機、搭郵輪都能輕鬆抵達，安排週末輕旅行、快閃日本也不成問題！從基隆直航石垣島的渡輪，預計將在2025年9月開航，相關資訊即將公佈，超值得期待～

🔺石垣島四季怎麼玩？哪個月份最適合去？

春天（3～5月）：氣溫舒適、雨少，適合跳島、騎單車🌸

夏天（6～9月）：玩水季開跑🌊但要留意颱風、高溫🥵

秋天（10～11月）：觀光人潮較少，氣候涼爽、價格通常最漂亮🍁

冬天（12～2月）：氣溫約18～22°C，不冷但偏多雲，適合慢活度假行程☁️

✔️小提醒：夏季航班＆郵輪最熱門，建議提前規劃～

🔺石垣島有什麼好買、好吃的？

肉質鮮嫩的石垣牛燒肉、泡盛酒、辣油、星砂和扶桑花吊飾、島民手工海鹽，還有超好吃的黑糖甜點，都是石垣島不能錯過的在地美食＆特色伴手禮。

🔺拜訪石垣島，可以順便玩哪些鄰島呢？

➡️竹富島：15分鐘船程，日式傳統老街、水牛車體驗、高級度假村。

➡️沖繩本島：搭飛機約1小時，吃飯逛街都方便、親子景點多。





｜🗺️石垣島渡輪、飛機、郵輪比一比｜

想去石垣島，但不確定該搭飛機、坐船，還是直接跳上郵輪嗎？🚢✈️⛴️讓AsiaYo一次幫你整理三種交通方式的優缺點！不管是衝日出看海景，或一路Chill到港邊拍美照，還是想選懶人模式、無腦出國玩，這篇都能幫你避雷成功～

圖:AsiaYo提供

🐬預訂跟團行程＆郵輪假期之後，可以直接加購高鐵優惠票，輕鬆前往基隆港、高雄港、機場，可以節省超多交通時間和旅遊成本～（參AsiaYo:【高鐵優惠票75折】）

🐬雙北市的朋友搭郵輪出國，可以直接預約基隆港口接送，還可以選擇加裝兒童座椅的車型喔！（參AsiaYo:【基隆港口接送】）





｜🗺️石垣島自由行、跟團、岸上觀光怎麼選？｜

除了自由行&跟團，參加郵輪旅遊、再搭配岸上觀光也是很經典的石垣島玩法，而且航程通常在3~7天內，很適合想規畫短期旅遊的人！

圖:AsiaYo提供

｜🏝️石垣島必訪景點攻略｜

🏆石垣島必訪景點 Top 1：石垣鍾乳洞

石垣鍾乳洞是島上規模最大的鍾乳洞，可以見到歷經二十萬年形成的石筍、石柱和鐘乳石，讓人忍不住感嘆自然的鬼斧神工。洞內溫度穩定而涼爽，冬暖夏涼，步道完善還設有導覽說明，適合親子同遊。

圖:AsiaYo提供

🏆石垣島必訪景點 Top 2：川平灣

川平灣是石垣島最具代表性的景點，有著清澈藍綠海水和白色沙灘。為了保護珍貴的海洋生態，川平灣禁止游泳，但遊客可以搭乘玻璃船，透過船底的透明玻璃欣賞熱帶魚和珊瑚礁🪸這裡曾被米其林綠色指南評為三星級景點，是石垣島必訪之地。

🏆石垣島必訪景點 Top 3：八重山民俗村

村內保留了多棟具有歷史價值的傳統建築，遊客可以在此體驗八重山的歷史。園區內還有各種傳統工藝體驗＆傳統藝能表演，讓遊客有機會深入了解八重山群島獨特的歷史、文化和自然風光，是體驗當地風情的好地方。

圖:AsiaYo提供

更多石垣島必訪景點推薦

• 玉取崎展望台：位於石垣島東北角的高地，是欣賞壯麗海岸線與日出美景的絕佳地點。展望台擁有 360 度開闊視野，可以眺望海岸＆山脈。

• 米原海灘：石垣島人氣浮潛勝地，擁有大片珊瑚礁與熱帶魚群，在淺灘就能輕鬆看到繽紛海底生態，四周還被亞熱帶植物包圍，美景一點也不輸關島和夏威夷。





｜🎯玩法一：石垣島郵輪旅遊＋岸上包車一日遊｜

郵輪旅遊是目前最省事又最享受的石垣島玩法之一！一登船立刻進入度假模式，一秒都不浪費😍～確定航程日期後就能提早預約【石垣島岸上觀光包車】，不但有司機到碼頭接送、也不需要和陌生人共乘車。

🌟麗星郵輪 探索星號🌟

圖:AsiaYo提供

• 基隆出發

• 亞洲料理選擇多、主打周末短航程

• 羅馬泳池、凱薩滑水梯、VR探索館

• 4間免費餐廳、 7間付費餐廳

➡️推薦：親子旅遊、上班族周末快閃（參AsiaYo:【麗星郵輪】探索星號～石垣島3天-週五出發 ）





🌟歌詩達郵輪 莎倫娜號🌟

圖:AsiaYo提供

• 基隆/高雄出發

• 精彩派對、多種兒童專屬活動

• 天幕影院、宙斯大劇院、兒童俱樂部

• 3間免費餐廳、 3間付費餐廳

➡️推薦：親子&孝親旅遊、奢華郵輪假期（參AsiaYo:【2025 歌詩達郵輪】莎倫娜號～沖繩、石垣島 5 天-高雄出發［10/9國慶連休］）





🌟 MSC 地中海郵輪 榮耀號🌟

圖:AsiaYo提供

• 基隆出發

• 大型豪華郵輪、多組5~6天航程可選

• 施華洛世奇水晶階梯、樂高樂園

• 5間免費餐廳、 7間付費餐廳、24hrs酒吧

➡️推薦：情侶約會、浪漫蜜月、周年慶生（參AsiaYo:【2025 MSC地中海郵輪】榮耀號～宮古島、沖繩、石垣島6天[2026跨年行程]、【2025 MSC地中海郵輪】榮耀號～宮古島、沖繩、石垣島5天）





🥥石垣島包車一日遊推薦｜1~9人、4~8小時

可選：

✅標準車、加大車 ✅半日遊、一日遊 ✅自訂行程、推薦路線 ✅港邊接送、市區飯店

適合：

👤不宜久走的長輩和小孩 👤隨身行李較多的人 👤不懂日文、無法自行搭車招車的人（參AsiaYo:【石垣島包車一日遊】）

圖:AsiaYo提供

🐬如果郵輪有停靠沖繩那霸or宮古島，也有沖繩包車一日遊和宮古島包車一日遊可以選喔！可以自訂喜歡的購物商圈和親子景點，相比船上登記的大團活動行程，更方便客製專屬的沖繩自由行路線～（參AsiaYo:【沖繩包車一日遊】、【宮古島包車一日遊】）





｜🎯玩法二：石垣島團體旅遊｜

不想煩惱交通又想玩得深入？直接選跟團行程就沒錯啦！尤其帶著全家大小出國，直接把機票、住宿、景點都交給專家安排，少了規劃行程和導航的壓力，爸媽小孩都能輕鬆享受假期💕

圖:AsiaYo提供

🚍石垣島跟團行程推薦

✅懶人模式、無腦出國首選 ✅離島＆熱門景點輕鬆安排 ✅班機直飛，早入境早享受（參AsiaYo:【湛藍石垣島竹富島跳島4日】川平灣/水牛車/星砂海灘/石垣牛吃到飽/1日自由/華航直飛、【戀上夢幻藍石垣島4日】川平灣/民俗村/陽光海灘/燒肉吃到飽/送網卡✈️華航直飛）

圖:AsiaYo提供





｜🎯玩法三：石垣島自由行&住宿推薦｜

石垣島自由行也很值得挑戰，不只能自由安排行程，還能一路玩遍沖繩本島、竹富島、西表島，整個南國海景一網打盡🌴近年自助婚紗和旅拍超流行，石垣島擁有夢幻藍海，又比馬爾地夫、夏威夷平價許多，成為新人們最愛的拍攝秘境💍一起看看自由行族必住的石垣島＆沖繩人氣住宿，打造一趟浪漫又省錢的旅行吧！

圖:AsiaYo提供

石垣島 WBF 市場飯店｜碼頭步行 6 分鐘⚓

CP值超高的石垣島飯店就位在石垣公設市場旁，不管是採買伴手禮or大啖地方美食都超級方便！如果想輕鬆跳島，走路不用十分鐘就能搭船的石垣島 WBF 市場飯店絕對是好選擇！（參AsiaYo:【石垣島 WBF 市場飯店】）

👍加分服務：免費行李寄放、免費自助洗衣、免費租借自行車、免費停車場

圖:AsiaYo提供

石垣島陽光海灘飯店｜海景&日落景色一流

不管是在戶外泳池看星星，還是回到房間邊泡湯邊欣賞海景🛀，絕對都可以算是人生一大樂事！提供2~6人可同住的房型，不管是夫妻約會or三代家庭出遊，都可以選擇這間海景飯店～（參AsiaYo:【石垣島陽光海灘飯店】）

👍加分服務：免費行李寄放、免費寄物櫃、兒童戲水池、戶外泳池

圖:AsiaYo提供

BbyC Hotel 那霸｜好友出遊首選，提供租車服務🚗

想在沖繩體驗自駕遊樂趣，就直接預訂可以租車的沖繩住宿吧！不只鄰近熱門景點、地利位置超方便，還能租借汽車和各種設備，是家庭旅遊＆朋友揪團旅行的好選擇～（參AsiaYo:【BbyC Hotel 那霸】）

👍加分服務：免費行李寄放、自助洗衣設備、電梯、租車、可使用廚房

圖:AsiaYo提供

【星野集團】虹夕諾雅 竹富島｜觀星、水牛車、帆船體驗

從石垣島搭船到竹富島只需要15分鐘，就可以輕鬆享受星野集團渡假村的頂級SPA和文化體驗活動～不只可以親手製作驅邪避凶的琉球獅工藝品，還能和島上居民聊天、彈奏三線、品味泡盛，聆聽代代相傳的竹富島歷史與故事。（參AsiaYo:【星野集團】虹夕諾雅 竹富島）

👍加分服務：免費行李寄放、戶外游泳池、Spa、導覽服務

圖:星野集團提供





出發石垣島，除了記得預訂交通、安排行程，別忘了在家就可以事先申請日本eSIM🤳一入境日本即可使用，而且不用換卡真的超方便～石垣島的夏天充滿熱情與陽光☀️，最適合漫步海灘、拍美照，冬天還有一月份的石垣島馬拉松可以參加，玩法超多元！如果你正在安排一場家庭旅遊，除了天氣穩定、風景秀麗的石垣島外，有著火山地景和鐵道行程的九州跟團行程🚂，也是爸媽之間的人氣選擇！





