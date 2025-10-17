快訊

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

不斷更新／節目類金鐘獎得獎名單 「廚師的迫降」獲人氣綜藝節目獎

「星巴克 × 酷洛米」超萌登場！香港限定聯名系列10月開賣、11月粉絲見面會爽吃下午茶

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自香港星巴克ig粉絲專頁
圖／取自香港星巴克ig粉絲專頁

星巴克再度掀起收藏熱潮！這回攜手三麗鷗超人氣角色「酷洛米（Kuromi）」推出全新聯名系列，將星巴克的摩登質感與酷洛米的反骨可愛完美融合，打造出一系列專屬粉絲的夢幻單品。此次「KUROMI + Starbucks®」系列將於10月21日起於香港澳門門市與官方網店正式開售，勢必引爆一波限量搶購潮。

圖／取自香港星巴克ig粉絲專頁
圖／取自香港星巴克ig粉絲專頁

此次聯名商品共有七款，包含不鏽鋼保溫杯、冷飲杯、雙層玻璃杯、可愛卡套與絨毛吊飾，甚至還有穿上星巴克咖啡師制服的酷洛米娃娃，每一款都以紫黑配色為主軸，展現酷洛米招牌的酷甜風格。星巴克更將部分門市打造成期間限定的「酷洛米咖啡館」，從陳列設計到飲品包裝都充滿角色元素，讓粉絲一踏入就能感受滿滿萌能量。

圖／取自香港星巴克ig粉絲專頁
圖／取自香港星巴克ig粉絲專頁

11月還將登場三場「酷洛米見面會」活動，分別於11月16日、23日與30日舉辦。粉絲可購買港幣680元的入場證，享受專屬下午茶體驗、限定甜點與飲品組合，並與酷洛米本人合影留念。活動中更推出特製的「酷洛米雙層茶架套餐」，讓人從味覺到視覺都沉浸在可愛宇宙中。

圖／取自香港星巴克ig粉絲專頁
圖／取自香港星巴克ig粉絲專頁

星巴克這波聯名不僅再次展現品牌跨界實力，也成功觸動三麗鷗粉絲的收藏魂。從精品級設計到限定活動體驗，全系列都洋溢著「只在此刻、只在香港」的獨特魅力，勢必成為2025年秋冬最熱門的打卡話題！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

星巴克 咖啡 香港 三麗鷗 澳門

相關新聞

「星巴克 × 酷洛米」超萌登場！香港限定聯名系列10月開賣、11月粉絲見面會爽吃下午茶

星巴克再度掀起收藏熱潮！這回攜手三麗鷗超人氣角色「酷洛米（Kuromi）」推出全新聯名系列，將星巴克的摩登質感與酷洛米的反骨可愛完美融合，打造出一系列專屬粉絲的夢幻單品。此次「KUROMI + Starbucks®」系列將於10月21日起於香港及澳門門市與官方網店正式開售，勢必引爆一波限量搶購潮。

香港自由行「買一送一」！港旅局Ｘ6大旅行社 線上旅展優惠快閃

時序入秋，香港這座城市再度化身為節慶與盛事的璀璨舞台。從10月「香港美酒佳餚巡禮」、11月「香港單車節」到「香港繽紛冬日...

亞洲首次奪冠！「世界50最佳酒吧」揭曉 香港BAR LEONE摘下第一

2025年度The World's 50 Best Bars「世界50最佳酒吧」榜單揭曉，來自香港的BAR LEONE奪...

澳門旅遊怎麼住？看這篇就對了 從平價小資到奢華五星全都有

【FunTime小編群】澳門住宿相當多元，雖然地域小卻是非常熱門的旅遊觀光聖地，擁有許多高級五星級飯店，無論是想住高級飯店享受奢華行程，還是入住平價住宿體驗澳門在地生活都是不錯的選擇！我們除了介紹奢華五星級飯店以外，也會推薦一些平價CP值相當高的澳門住宿，快來看看吧！

挑戰最深層的未知恐懼！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」夜遊開箱

是時候面對最深層的未知恐懼了！香港海洋公園「哈囉喂全園祭 2025」正式開箱解放頑魂，即日起至11月2日，香港海洋公園將...

跟著亞洲頂尖名廚林泉回香港 3間最愛餐廳揭秘

來自香港的林泉，被譽為FineDining界的模範生、亞洲頂尖主廚，他不僅摘下米其林一星、多次入圍亞洲50最佳餐廳，也將MUME發展成MMHG─一個豐富多元的餐飲集團。林泉在台灣贏得滿滿掌聲，回到香港

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。