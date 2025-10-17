「星巴克 × 酷洛米」超萌登場！香港限定聯名系列10月開賣、11月粉絲見面會爽吃下午茶
星巴克再度掀起收藏熱潮！這回攜手三麗鷗超人氣角色「酷洛米（Kuromi）」推出全新聯名系列，將星巴克的摩登質感與酷洛米的反骨可愛完美融合，打造出一系列專屬粉絲的夢幻單品。此次「KUROMI + Starbucks®」系列將於10月21日起於香港及澳門門市與官方網店正式開售，勢必引爆一波限量搶購潮。
此次聯名商品共有七款，包含不鏽鋼保溫杯、冷飲杯、雙層玻璃杯、可愛卡套與絨毛吊飾，甚至還有穿上星巴克咖啡師制服的酷洛米娃娃，每一款都以紫黑配色為主軸，展現酷洛米招牌的酷甜風格。星巴克更將部分門市打造成期間限定的「酷洛米咖啡館」，從陳列設計到飲品包裝都充滿角色元素，讓粉絲一踏入就能感受滿滿萌能量。
11月還將登場三場「酷洛米見面會」活動，分別於11月16日、23日與30日舉辦。粉絲可購買港幣680元的入場證，享受專屬下午茶體驗、限定甜點與飲品組合，並與酷洛米本人合影留念。活動中更推出特製的「酷洛米雙層茶架套餐」，讓人從味覺到視覺都沉浸在可愛宇宙中。
星巴克這波聯名不僅再次展現品牌跨界實力，也成功觸動三麗鷗粉絲的收藏魂。從精品級設計到限定活動體驗，全系列都洋溢著「只在此刻、只在香港」的獨特魅力，勢必成為2025年秋冬最熱門的打卡話題！
