從江南水鄉到巴蜀山林 來場美麗中華築境之旅

圖：shutterstock／來源
【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行，往往是一場未知與美好的探尋。人們總有各種出發的理由，而沿途的見聞與啟發，最終都化作意想不到的驚喜與收穫。當建築與旅遊相遇，便如同打開建築師筆下的圖紙，讓空間的立體樣貌躍然眼前。

到訪杭州必遊西湖，感受十景之美。　圖：shutterstock／來源
到訪杭州必遊西湖，感受十景之美。　圖：shutterstock／來源

跟著「美麗中華」的腳步，展開一段穿越空間與時間的旅程—從貝聿銘的幾何詩篇，到王澍的磚瓦山水，再到劉家琨的竹林禪境，以建築師的眼睛，重新發現中華文化的靈魂；觀看三位建築界最高榮譽「普利茲克獎」得主如何在空間中感受建築所承載的文化記憶與美學意涵。

▲蘇州博物館為貝聿銘先生參與設計，融合蘇州園林建築風格。　圖：shutterstock／來源
▲蘇州博物館為貝聿銘先生參與設計，融合蘇州園林建築風格。　圖：shutterstock／來源

江南幾何詩篇：貝聿銘的現代園林語言

在江南水鄉，幾何不再只是理性與秩序的象徵，而是詩意的載體，建築大師貝聿銘為江南寫下現代的註腳，重新詮釋了蘇州園林的雅致，讓空間在光影中流動，在水石間低語。蘇州博物館以白牆灰瓦、光影交錯的設計，呼應拙政園與留園的古典韻味，展現東方美學的當代轉譯。

江南經典旅遊重點不可錯過「蘇州博物館」，貝聿銘先生在晚年之際在故鄉推出經典代表作，整體建築融合江南園林的空靈與現代幾何的秩序，以白牆灰瓦、曲水流觴構築出一座既古典又前衛的文化空間，館內展品涵蓋蘇州地區的歷史文物、書畫、工藝品等，與建築本體相得益彰，這裡不僅是博物館，更是一座可以慢慢品味的建築詩篇。

▲烏鎮大劇院是建築師姚仁喜作品，設計概念取自並蒂蓮花開。　圖：shutterstock／來源
▲烏鎮大劇院是建築師姚仁喜作品，設計概念取自並蒂蓮花開。　圖：shutterstock／來源

順遊週邊景點，不可錯過西柵景區的「烏鎮大劇院」，是建築師姚仁喜作品之一，來到這座漂浮於水面的當代劇場建築，外觀有如盛開蓮花，融合京磚、玻璃與鋼結構，展現出水鄉柔美與現代張力的完美結合，劇院內部設有多功能演出空間，常年舉辦烏鎮戲劇節，吸引各國藝術家與觀眾前來朝聖。

▲走進西塘古鎮猶如走進江南慢時光。　圖：shutterstock／來源
▲走進西塘古鎮猶如走進江南慢時光。　圖：shutterstock／來源

既遊水鄉，別錯過走入古鎮感受水鄉風情！浙江嘉善「西塘古鎮」已有千年歷史，水巷縱橫、小橋流水、青石板路，宛如一幅流動的水墨畫。西塘不僅保留了古鎮的原貌，更融入現代生活氣息，是一處既詩意又真實的旅遊勝地，適合慢遊、攝影與品味江南風情。

材土築山水：王澍的在地建築哲學

王澍的建築語言源於中國大陸傳統山水畫與造園思想，建築作品是對土地記憶與文化脈絡最深情的回應，並以「鄉土材料」與「山水意境」為創作基礎，讓建築成為自然與人文的交匯點。在杭州，王澍用磚瓦築起山水，讓建築回歸土地的呼吸，讓人感受建築與自然的對話，也是將「時間的厚度」與「地方的靈魂」融入空間語言的詩人建築師。

▲中國美術學院象山校區，曾入選英國《衛報》評選21世紀全球25座最佳建築殊榮。　圖：shutterstock／來源
▲中國美術學院象山校區，曾入選英國《衛報》評選21世紀全球25座最佳建築殊榮。　圖：shutterstock／來源

位於杭州轉塘鎮的「中國美術學院象山校區」主設計者是建築師王澍，設計理念是「重造自然」，保留建築原有地貌，大量使用回收的舊磚瓦和夯土牆等本土材料，形成獨特的視覺效果。曾入選英國《衛報》評選的21世紀全球25座最佳建築，也曾被《紐約時報》評為戰後最重要的25件建築之一，充分體現了其在國際建築界的影響力。

順遊週邊景點，不可錯過杭州名景「西湖」，一探中國大陸山水文化縮影，從斷橋殘雪、雷峰夕照到三潭印月等經典意境，每一處皆蘊含宋詞唐詩的柔情。湖畔的茶館、古寺與園林交織出一幅靜謐而深遠的意境，除了是風景，更是調劑生活節奏與心境寄託的好地方。

▲京杭大運河－杭州段，遺跡風情宛如一條活的歷史長廊。　圖：海旅會／來源
▲京杭大運河－杭州段，遺跡風情宛如一條活的歷史長廊。　圖：海旅會／來源

喜愛運河文化嗎？「京杭大運河」是世界最長的人工運河，其中杭州段更為精彩，從武林門到拱宸橋，沿岸古街、漕運遺跡與博物館串聯成一條活的歷史長廊，拱宸橋古樸雄偉，夜晚燈影搖曳，映照著千年水運的繁華。漫遊京杭大運河博物館還可透過沉浸式展覽體驗漕運技藝、商貿興盛與民間生活，透過現代觀覽聆聽一條河流如何塑造城市、連結南北、孕育文化的故事。

▲都江堰仰天窩自拍熊貓超可愛。　圖：shutterstock／來源
▲都江堰仰天窩自拍熊貓超可愛。　圖：shutterstock／來源

竹林禪境：劉家琨的靜修空間

飛往悠閒慢旅的成都，感受「來了就不想走」的城市魅力！在成都的竹林深處，建築師劉家琨以建築為筆，勾勒出一幅靜謐的禪境，鹿野苑石刻博物館、四川美術學院雕塑系大樓、大運河杭州鋼鐵園區，以及最為人討論的「西村大院」。位於青羊區的原西村工業廠區，經由建築師劉家琨團隊改造，蛻變為一座融合藝術、建築、生活與社群的複合空間，成為成都文青與設計愛好者的聚集地。園區內綠意盎然，步道蜿蜒，可在都市中找到片刻寧靜，無論是午後在書店閱讀，或在露天咖啡座發呆，都能感受到成都獨有的慢生活節奏。

順遊週邊景點，不可錯過都江堰風景名勝區，進入這個世界文化遺產地，一探西元前256年的都江堰水利工程，感受古人無壩引水自流灌溉工程的智慧；熊貓粉絲們除了一遊熊貓谷，也別錯過可愛有趣的仰天窩自拍熊貓，長達26 公尺、重達130噸的大熊貓仰臥在草坪上，拿著手機自拍，巨大化熊貓慵懶的姿態；傍晚後，一定要看夜晚的南橋，傳說中的藍眼淚近在眼前，魔幻又好拍，還可逛遊古城西街，品嚐道地美食，為一日遊做完美收尾。

▲成都都江堰南橋夜景，流動的藍眼淚奇景。　圖：shutterstock／來源
▲成都都江堰南橋夜景，流動的藍眼淚奇景。　圖：shutterstock／來源

這場旅程不只是走訪建築，涵蓋戶外自然與文化和歷史的深度對話。從江南的水墨意境，到巴蜀的山林禪思，每一座建築都是一段故事，每一個空間都是一種情感。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

