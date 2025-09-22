秋遊好風光！「太平山蹦蹦車」10月1日恢復全線通車

快訊

 太平山蹦蹦車。　圖：農業部林業及自然保育署宜蘭分署／提供
 太平山蹦蹦車。　圖：農業部林業及自然保育署宜蘭分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】太平山國家森林遊樂區熱門的蹦蹦車在2024年7月因凱米颱風受損後，歷經一年多的災害復建工程，將於2025/10/01起全線恢復通車，屆時遊客可再度搭乘蹦蹦車往返「太平山站—茂興站」，體驗森林鐵道魅力。

去年受颱風影響，帶來超過1,200毫米豪雨，造成蹦蹦車1.5K下邊坡嚴重崩塌、軌道路基流失。為了不讓喜愛蹦蹦車的遊客久候，林業及自然保育署宜蘭分署調整為提供1K路段局部復駛，隨後積極展開邊坡保護及鐵道更新等復建工程，因此為迎接10/01全線恢復營運的遊憩品質、確保營運安全，太平山蹦蹦車將於09/18-09/30進行全線測試與人員訓練等工作，該期間蹦蹦車班次將調整為14:00為末班車，取消下午14:30、15:00與15:30班次。

▲太平山蹦蹦車票價及班次表。　圖：農業部林業及自然保育署宜蘭分署／提供
▲太平山蹦蹦車票價及班次表。　圖：農業部林業及自然保育署宜蘭分署／提供

擁有百年歷史的太平山蹦蹦車，將於10/01再度全線重新開放「太平山站－茂興站」經典林業鐵道路線，帶領遊客穿梭於雲霧山林，重現行駛在森林裡的時光列車之美景，提供太平山站至茂興站往返遊程，宜蘭分署歡迎遊客安排搭乘太平山蹦蹦車，體驗森林生態之旅。蹦蹦車相關資訊詳情，請至「太平山國家森林遊樂區」官方臉書粉絲團查詢。

