旅行不怕荷包大失血！168inn聰明旅行專屬折扣碼 幫你省到心花開

2025國慶連假將至，北台灣迎來旅遊熱潮，從台北101觀景台、大稻埕河岸，到桃園大溪老茶廠、虎頭山夜景，以及新竹城隍廟夜市，都成為今年春遊打卡必訪的熱門景點。隨著觀光人潮增加，住宿需求大幅成長，北台灣知名旅宿品牌168inn集團熱情響應，推出「官網優惠折扣碼」，讓旅人能以最划算的價格輕鬆入住，一站解決住宿需求。

打造多元化住宿選擇



168inn作為北台灣最大特色連鎖旅館集團，致力於打造多元化住宿選擇，滿足不同旅客的需求。旗下五大品牌各具特色，包括結合豪華度假與商務氛圍的六星旅館、主打親子與寵物友善的潮旅館、全球首創電競主題旅館 i hotel，提供旅人沉浸式遊戲體驗；168motel 著重便捷與高效的商務服務，以及交通便利、舒適實惠的台北尚印旅店。不僅提供住宿，更創造兼具休閒、娛樂的旅遊體驗。

圖片來源：168inn / (左上) 六星桃園館、(左下) 尚印旅店、(右上) i hotel中壢館、(右下) 潮旅館

多元的館別不僅位置便利，鄰近交通樞紐與熱門景點，更以貼心服務與乾淨舒適的環境廣受好評。無論是一日輕旅行、周末度假，或短暫轉機休憩，168inn都能成為你旅途中最可靠的夥伴。

圖片來源：168inn / (左) 六星中壢館-KTV雙人房、(右) 168motel 中壢館雙人房

升級住宿體驗，更多旅行可能



168motel 近年來積極推動房型升級與多元化，部分館別更規畫為親子友善與寵物友善，讓家庭出遊或攜帶毛孩同行的旅客皆能安心入住。針對不同旅遊情境，168inn亦設計 KTV 房型及 10 人連通房，滿足朋友聚會或團體出遊需求。搭配館內完善設施與便利的周邊機能，168inn不再只是短暫休憩的場域，而是結合旅遊、休閒與彈性住宿的新選擇，為旅客創造豐富多元的體驗。

圖片來源：168inn / (左) 六星桃園館-頂級雙人房、(右) 潮旅館 10人連通房

官網限定優惠：折扣碼收好收滿！



在旅遊花費逐年攀升的趨勢下，住宿往往是旅人最大支出。168inn 集團貼心守住荷包，推出「官網限定最低價」方案，並提供兩組專屬折扣碼，讓旅客從訂房開始就能享受實惠價格，輕鬆規劃高CP值的旅程。

折扣碼【168go】：適用於 168motel 桃園館、168motel 中壢館、168motel 新竹館、六星旅館桃園館、六星旅館中壢館、潮旅館，以及台北尚印旅店。

折扣碼【IHGO】：適用於 i hotel 中壢館、i hotel 桃園館。

圖片來源：168inn/i hotel中壢館 電競雙人房

只要透過官網輸入折扣碼，即可立即享有專屬優惠。省下來的費用還能用於更多旅程驚喜：品嚐在地美食、安排景點門票，甚至再多住一晚。無論是規劃國慶連假出遊，還是臨時起意的小旅行，168inn 集團都能以最優惠的價格與貼心的服務，陪伴旅人創造難忘回憶。

【168inn 旅館集團各分館資訊】



六星旅館 中壢館

地址：桃園市中壢區元化路二段122號

168motel 中壢館

地址：桃園市中壢區中美路二段160號

i hotel 電競旅館 中壢館

地址：桃園市中壢區中美路一段18號5樓

潮旅館

地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號

六星旅館 桃園館

地址：桃園市桃園區經國路721號

168motel 桃園館

地址：桃園市桃園區寶慶路18號

i hotel 電競旅館 桃園館

地址：桃園市桃園區中正路56號8樓

台北尚印旅店館

地址：台北市中山區中山北路二段71號8樓

168新竹館

地址：新竹市北區西濱路一段217號

