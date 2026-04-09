沖繩美食攻略｜教你用 Codays 邊玩邊省旅費：咖哩＋水果冰＋生蠔餐酒館一次收

去沖繩玩，小編最怕的不是行程太滿，而是那種「一路走、一路找、一路碰運氣」的累——想吃的店客滿、臨時改行程又怕踩雷，最後明明在旅行，卻像在趕通告。這次小編用Codays 遊日本來排沖繩行程，真的有感不一樣：把那些「最容易滿、最怕白跑一趟」的熱門店先訂起來，後面就能照自己的步調慢慢逛、慢慢吃，整天走起來超順。更棒的是，透過 Codays 預約合作店家還有機會拿到回饋，等於把一部分旅費再回到自己的口袋裡——小編自己是直接把它當作「下一餐甜點、下一杯飲料、或下一段交通」的彈性預算，玩起來真的比較放鬆。而且小編發現這種玩法很適合第一次來沖繩的人：你不需要很會排、也不用破萬粉絲或做什麼任務，就是把「預約」這件事先做好，旅行品質就會立刻升級。尤其像沖繩這種觀光熱區，熱門店家一到用餐時間就是排隊排到心累，先把關鍵的兩餐定下來，你會明顯感覺自己是在旅行，不是在賭運氣。

沖繩美食攻略｜Spice Studio るゥ〜

Spice Studio るゥ〜檸檬椰奶咖哩太清爽，顛覆咖哩的印象

小編那天就是先用Codays 預約把這間先卡位當午餐，到了就直接坐下吃，行程節奏瞬間輕鬆很多。它的咖哩不是那種濃厚到吃兩口就想配水的類型，而是用椰奶＋番茄泥去調和，味道有層次但不黏膩。最有趣的是，小編擠了檸檬汁後，整碗瞬間變得更清爽，酸香把咖哩的濃度拉得剛剛好，吃到最後也不會覺得負擔。

圖/IG@寶拉日記

如果你平常對咖哩的印象是「香但容易膩」，這家很可能會讓你改觀。也有人提到它比較像「湯咖哩」的概念，帶一點小辣但很順口；另外炸牡蠣也不少人推，外酥內嫩、配沾醬很加分。小編貼心小提醒：聽說老闆很多時候是一人作業，所以出餐可能會稍微等一下——但因為小編已經先用Codays 預約把位子訂好，就可以很放心地慢慢吃、慢慢逛，整個節奏更像在度假。

圖/IG@寶拉日記

地址：日本〒900-0013 Okinawa, Naha, Makishi, 2 Chome−1−16 マキシ店舗 101

電話：+81 90-8851-9886

營業時間：11:30–16:00、19:00–01:00（週四公休）

沖繩美食攻略｜Fruit Marry（フルーツマリー）

Fruit Marry（フルーツマリー）-60°C 急凍水果做成冰淇淋，奶昔吃得到「純水果的香」

圖/IG@寶拉日記

吃完咖哩小編最想做的事就是：找個甜甜的東西把味蕾收一下。這家在商店街裡很顯眼，外觀可愛、走過路過很難不被吸進去。如果你跟小編一樣不想碰運氣排隊，小編會建議直接用Codays 預約排進行程，吃完咖哩順路來一杯超剛好。它主打日本國產水果、-60°C 急凍保鮮，而且強調不摻水、沒有人工調味，所以每一口都是很直球的水果香。

圖/IG@寶拉日記

小編最喜歡它的「自然系」味道：甜度不是加糖撐起來的，而是水果本身的香甜配上牛奶的滑順，喝起來很乾淨、很舒服。你可以選做冰淇淋或奶昔，小編自己蠻推薦奶昔，拿著邊逛邊喝剛剛好，當作午後小補給超合適。再加分的是點餐用機台操作，步驟很直覺，就算第一次來、日文不太熟也不太會卡住。

圖/IG@寶拉日記

地址：日本〒900-0013 Okinawa, Naha, Makishi, 3 Chome−1−18 平和通り １階

電話：+81 90-8290-6682

營業時間：10:00–23:00

沖繩美食攻略｜ocean good table

ocean good table 生蠔＋調酒＋微 Fine Dining 的夜晚，很適合當「旅行句點」

晚上小編就把重點留給這間餐酒館——小編也是先用Codays 預約把晚餐時段訂起來，才敢把白天行程排得這麼鬆，因為晚餐不用再擔心客滿撲空。它給小編的感覺很像：想輕鬆吃也可以、想認真喝一杯也可以。而且店員很熱情，點餐還能用 QR Code 選語言，對旅客很友善。

圖/IG@寶拉日記

如果你本來就愛生蠔，這間真的很適合直接放進行程裡：不少人就是為了它的「新鮮度」來的，生蠔吃得出肉厚、口感滑嫩，不太會踩雷。另外，小編也有點「沖繩阿古豬的肩胛肉」，裡頭包著大蒜、蘑菇、洋蔥一起窯烤，肉質鮮嫩還帶一點木頭燻香，配紅酒吃很搭！

圖/IG@寶拉日記

更棒的是整體氛圍很適合當旅程最後一站——不用再趕著跑景點，就坐下來好好吃、慢慢聊，順便把今天拍的照片整理一下；而且因為已經用Codays 預約先把位置安排好，那種「安心收尾」的儀式感會更完整，旅行結束也會特別舒服。

圖/IG@寶拉日記

地址：3 Chome-11-21 Kumoji, Naha, Okinawa 900-0015 日本

電話：+81 98-869-8212

營業時間：17:00–00:00（五六到 02:00）

沖繩美食攻略一日遊行程表

時間 行程 11:30 SpiceStudio るゥ〜 吃咖哩當午餐（建議先預約） 13:00 逛牧志／商店街散步、拍照、買小物 14:30 Fruit Marry 水果冰淇淋／奶昔休息一下 17:30 回飯店放戰利品、補妝／換裝（晚上拍更好看） 19:00 ocean good table 生蠔＋調酒收尾（建議先預約）

沖繩美食攻略一日遊常見問題

Codays 是什麼？跟一般訂位平台差在哪？

Codays 是一個可以預約日本店家的平台，差別在於它把「訂位」跟「活動回饋」結合在一起；你不只訂到位，還有機會拿到回饋，旅行安排會更有感。

用 Codays 預約真的有回饋嗎？回饋怎麼拿？

根據「Codays 遊日本現金回饋」介紹頁說明，活動期間每人最高可領 $1,500 回饋，名額有限，回饋資格以完成「活動報名 → Codays 預約 → 到店體驗 / 消費 → 拍照驗證 → 提交資料」完整流程為準，缺一不可。(詳情請見活動介紹頁面)

用 Codays 先訂好店，有什麼實際好處？

最有感的是「不怕撲空」。熱門店一到用餐尖峰很容易客滿，我會把最想吃、最難排的先訂起來，行程就能用比較舒服的節奏慢慢走。

SpiceStudio 的咖哩會很辣嗎？

它是屬於偏小辣、順口型；如果你不吃辣，可以先挑偏清爽的口味，或搭配飲品一起吃會更溫和。

ocean good table 不喝酒也適合嗎？

可以。它是餐酒館型態，但餐點本身很完整，不喝酒也能把它當作「氣氛好、海味強」的晚餐選擇。

延伸閱讀 >> 沖繩旅遊｜郵輪快閃 6 小時怎麼玩？那霸港下船行程：伴手禮一站買、瀨長島泡腳看飛機、國際通屋台村吃在地

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」