沖繩不只有海灘玩水！北中南部景點全收錄

【FunTime小編群】想要玩水、購物或是體驗日本風情，在沖繩景點都能一一滿足。沖繩在古早時候是琉球王國的起源地，過去並不真正屬於日本，因此有許多文化景觀都是獨有的，從古代保存至今的城址遺跡到現代熱門的娛樂購物商圈，沖繩都帶給大家不一樣的享受，FunTime小編在這篇要分區介紹沖繩一些必玩景點，不去可惜！

沖繩北部景點

海洋博公園（美麗海水族館）

美麗海水族館。 圖／IG, xin_yi_02_05

前身為沖繩舉辦國際海洋博覽會之用地，海洋博公園現在成了全家大小都愛的綜合觀光園區，園區分成「海洋」、「花卉與綠地」、「歷史與文化」三個部分，其中作為世界最大規模的美麗海水族館，是去沖繩一定要安排的景點，珍貴的鯨鯊和大水缸都能真實的呈現你眼前！風和日麗時在海洋博公園區內隨處走走再愜意不過，這裡也被選入日本都市公園100選之中哦！

交通：搭乘山原高速巴士至「記念公園前」下車

開放時間（水族館相關區域除外）：【3月至9月】08:00-19:30、【10月至2月】08:00-18:00

美麗海水族館開放時間：08:30-18:30，其他設施開放建議至官網查詢

美麗海水族館門票：成人2,180日圓、高中生1,440日圓、中小學生710日圓、6歲以下免費

古宇利島 古宇利大橋

古宇利大橋。 圖／IG, okinawa.everyday

10分鐘就環完一座島有可能嗎？在沖繩周圍大大小小的島嶼當中，被稱為「神之島」的古宇利島，總周長8公里而已，沿著海繞一圈，眼界中都是藍海的感官真是一大享受！島上的心形岩、古宇利沙灘是必看的景點；除此之外，島上還留有琉球人發跡的傳說，自古就有7位神明守在這裡，來這裡探索島嶼之美外也不要忘記品嘗必吃名產海膽蓋飯。

而連接沖繩本島以及古宇利島的古宇利大橋，經過一次絕對難忘，在筆直的公路上，身外兩旁便是青藍及靛色交織的海景，全長1960公尺的大橋也是日本數一數二的免過路費橋梁，車子開在大橋上，壯闊的景致真的美得令人屏息。

地址：沖繩縣國頭郡今歸仁村古宇利，建議自駕

開放時間：全天開放

門票：免費

Orion啤酒工廠

Orion啤酒工廠。 圖／IG, penny.0702

Orion啤酒是沖繩非常知名的啤酒品牌，製作工廠就設在沖繩北部。工廠從二樓開始可以看到啤酒的整個生產過程，像是原料粉碎、加工、發酵到過濾等，建議大家可以事先到官網預約參觀時段，導覽結束後才能品嘗免費的Orion啤酒呦！如果有未成年或是開車不能喝酒的朋友，這裡也有提供無酒精成份的啤酒及小餅乾，除了喝酒之外，工廠出口區也有販賣Orion啤酒的周邊商品，有T恤、帽子、毛巾等，都非常值得帶回家作紀念～

地址：沖繩縣名護市東江2-2-1，建議自駕

開放時間：09:30-17:00（週日、週一公休）

門票：【20歲以上】1,000日圓、【7歲至19歲】350日圓、【6歲以下】免費

DINO恐龍公園

DINO恐龍公園。 圖／IG, hsing_0830

位於沖繩北部的DINO恐龍公園，是個非常適合親子的地方。進入公園彷彿進入到侏儸紀公園一般，樹叢裡隨處可見不同種類恐龍蹤影，不時會聽到恐龍的叫聲，很神秘卻又很可愛。在這慢慢散步也能耗費一個小時以上，如果有小孩或者恐龍迷的話，推薦可以參觀DINO恐龍公園！

地址：沖繩縣名護市中山1024-1，建議自駕

開放時間：09:00-18:00

門票：成人（16歳以上）1,000日圓、兒童（4至15歲）600日圓

沖繩中部景點

萬座毛

萬座毛。 圖／adobe stock

好像在世界各地都有以形狀聞名的石頭，成了沖繩熱門的景點，沖繩中部恩納村的萬坐毛就是如此哦！傳說因為琉球國王來到這裡時，讚嘆這裡的壯闊可以供上萬人坐，而有了「萬坐毛」這個名字，其中可以看見斷崖旁隆起的珊瑚礁極像大象的鼻子，十分壯觀！萬坐毛的腹地很大，沿著岩岸走可以欣賞到不同角度的象鼻石之美，一旁的藍海也襯托得很好，不過這裡風很大，來到這要注意保暖～

地址：沖繩縣恩納村字恩納2767，建議自駕

開放時間：08:00-20:00（11月至2月營業至19:00）

門票：100日圓（小學生以下免費）

中城城跡

中城城跡。 圖／adobe stock

沖繩整座島嶼上遍布了大大小小的遺跡，歷史價值極高，位在本島中部的中城城績便是其中一個。建造在14世紀，在當時的年代卻擁有精緻細膩的石塊推砌技術，配合著周圍的地勢起伏蓋出一座極好看的城牆！整座遺址劃分為多個區域，在當時作為軍事要地，雖然中間曾歷經摧毀，如今卻仍以高超的石造建築技術呈現世人眼前，這裡不僅被列為日本100名城之一，還被指定為世界遺產呢～

交通：搭乘30號公車至「久場站停」下車，步行約15分鐘

開放時間：08:30-17:00（5月至9月營業至18:00）

門票：成人500日圓、中高學生300日圓、小學生200日圓

Bios之丘

Bios之丘。 圖／IG, _anstagram._

Bios之丘算是沖繩島上較精緻的主題公園，尤其適合做為家庭旅遊規劃的景點，「Bios」源自於希臘語的生命，在整座園區裡，有廣大的亞熱帶森林以及綿延2公里的自然步道，各式的植物與動物們棲息於此，故這樣命名。園區的設施很多，可以在湖上划獨木舟，也能坐著遊園小火車一覽盎然的Bios之丘；還能體驗水牛車或是乘坐遊湖船，在這裡一切的活動，能更深切地感受到身在大自然中的愜意～

地址：沖繩縣宇流麻市石川嘉手刈，建議自駕

開放時間：09:00-17:30（公休日建議至官網查詢）

門票（含乘船）：成人（中學生以上）2,200日圓、兒童（4歲至小學生）1,100日圓、4歲以下免費

美國村

美國村。 圖／FunTime小編群

被濃厚的美式氣息包圍的美國村，街頭隨處可見的餐廳、商城、古著店和露天咖啡廳，讓人永遠逛不完。園區內的寶可夢裝置藝術也是遊客必打卡的景點之一，傍晚還能在日落海灘吹吹海風，欣賞夕陽，享受沖繩最美式的一面。

交通：搭乘20、28、29、120號公車至「桑江」下車，步行約5分鐘

開放時間：10:00-22:00（各店家營業時間不同）

門票：免費

沖繩南部景點

國際通

國際通。 圖／IG, yuanyuan0907

來到沖繩，當然不能錯過那霸，而那霸市裡的國際通又是絕對要經過，好好大逛一番的購物街！曾經是第二次世界大戰的戰場，戰後的沖繩凋零荒蕪，在之後當時國際通這條街上的商店和電影院最快重建之下，因此國際通又被稱作「奇蹟的一英里」！這裡到了晚上最為熱鬧，所有沖繩的必買名產、伴手禮可以一次搜刮，必買的御果子御殿就在街上啦！紀念品、土產店之外還有很多不錯的餐廳，逛累了找個酒館休息就能繼續再戰！

交通：搭乘單軌列車至「牧志站」下車，步行約10分鐘

開放時間：全天開放（各店家營業時間不同）

門票：免費

第一牧志公設市場

第一牧志公設市場。 圖／FunTime小編群

來到沖繩怎麼能不大啖一番海味！這時第一牧志公設市場就是首選的尋寶地囉，市場一樓不同的店家販賣著新鮮的蔬菜、魚肉類或是熟食，可以試著挑選自己想吃的食材，秤好斤兩後再拿去二樓店家烹煮，滿道地的體驗囉！

交通：搭乘單軌列車至「牧志站」下車，步行約10分鐘

開放時間：08:00-22:00（除12月外，每月第4個週日皆為休市日、各店家營業時間不同）

門票：免費

平和通り商店街

平和通り商店街。 圖／FunTime小編群

平和通り商店街位在國際通、第一牧志公設市場一帶，是個值得逛街的好地方。整條街長達337公尺，白天有許多土產店、服飾店可以逛，晚上則有酒吧、餐廳，是不少年輕人聚會的場所。

交通：搭乘單軌列車至「牧志站」下車，步行約10分鐘

開放時間：10:00-22:00（各店家營業時間不同）

門票：免費

波上宮

波上宮。 圖／adobe stock

這座建在海邊斷崖上的波上宮，是沖繩本島上最高的神社，在古琉球時代是為了祈求討海的人民們平安順利而建，至今已經有七百多年的歷史了。到現在仍然廣受歡迎，參拜人數非常多，來這裡也跟著解說牌上的參拜儀式，舀水祈願吧！

交通：搭乘單軌列車至「旭橋站」下車，步行約15分鐘

開放時間：全天開放（禮品店09:00-16:30）

門票：免費

