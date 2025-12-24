沖繩好吃的有哪些？飯糰、阿古豬、石垣牛好評不踩雷！

【FunTime小編群】從台灣飛去沖繩只要約一個半小時，擁有琉球、日本、美國文化混合的沖繩，有許多特色景點及讓人歎為觀止的海景，也難怪不論夏天還是冬天都有許多人願意一再地到沖繩度假遊玩～文化歷史如此豐富的沖繩當然也擁有很多各式各樣的在地美食，今天小編不藏私分享每次去沖繩必吃的美食名單，從沖繩飯糰、蝦蝦飯、石垣牛到阿古豬，好評不踩雷的店家美食推薦一次整理給你！

珀塔瑪沖繩飯糰專賣店

珀塔瑪沖繩飯糰專賣店。 圖／IG, alexandcandic

一說到沖繩美食，第一個浮現的一定是沖繩道地的豬肉蛋飯糰。這款飯糰的靈魂食材莫過於由美軍跨洋帶來的午餐肉，搭配白米、玉子（蛋）、海苔和各式醬料，讓你不怕餓肚子。無論對當地居民還是國外遊客，珀塔瑪都有著超高的人氣。目前在那霸機場、國際通和美國村都能看到它的身影，每家分店也有自己的限定口味，例如國際通的海葡萄口味和美國村的起司牛肉口味。但由於飯糰是手工現做，等待時間通常超過半小時，建議在營業前就先排隊～

【國際通（牧志市場）店】

交通：那霸電車牧志站出入口1，步行約10分鐘

營業時間：07:00-19:00

【美國村店】

交通：搭乘巴士20、28、29或120，於桑江站下車，步行約12分鐘

營業時間：07:00-19:00

【那霸機場國際線美食區店】

交通：那霸機場國際航廈4樓美食廣場

營業時間：07:00-21:00

Taco Rice Cafe Kijimuna 塔可飯咖啡

aco Rice Cafe Kijimuna 塔可飯咖啡。 圖／IG, masakatsu_sanada

塔可飯是一種結合了墨西哥塔可餅（Taco）和沖繩米食文化的創意料理。塔可飯以米食為主底，搭配漢堡絞肉、高麗菜絲、起司、番茄……等食材，受到大眾喜愛。其中Taco Rice Cafe Kijimuna更是沖繩塔可飯人氣之首，不僅口味豐富，還能自選配料，加上餐廳特有的歐姆蛋，讓這道料理錦上添花，絕對是不可錯過的沖繩特色美食～但要注意，塔可飯的漢堡碎肉通常是牛豬混合的，不吃牛豬的人記得先跟店員確認喔！

【美國村店】

交通：搭乘巴士20、28、29或120，於桑江站下車，步行約11分鐘

營業時間：11:00-22:00

【瀨長島店】

交通：建議自駕

地址：日本沖繩縣豐見城市瀨長174-6號

營業時間：11:00-21:00

古宇利蝦蝦飯

古宇利蝦蝦飯。 圖／IG, alexandcandice

蝦蝦飯光名字就超可愛，它是前往古宇利島必吃的料理之一！蝦蝦飯有分多種口味：原味、奶油、辣味、綜合，全部都有附加蒜蓉，也是這道料理的精隨。蝦蝦飯口味偏重，如果習慣清淡口味的可以和朋友分一碗吃，比較不會膩口。古宇利蝦蝦飯就在海邊不遠處，玩水玩累了也可以來這裡吃午餐，休息一下。去沖繩玩有安排到古宇利島走走的人，趕快把這間收進你的沖繩待吃美食清單！

交通：建議自駕

地址：沖繩縣國頭郡今歸仁村古宇利314

營業時間：11:00-16:00

A&W

A&W。 圖／IG,yayun0403

來到沖繩絕對要來打卡這間復古美式漢堡店「A&W」，它是來自美國的漢堡店，在日本可是只有沖繩才能吃到唷！A&W在沖繩有很多分店，其中最多人打卡的就是牧港分店，店外大大的美式招牌與斑馬線，完美呈現一種美國公路感，簡直就是網美們的打卡聖地～餐廳外面甚至還有兒童遊戲場，超適合帶小朋友來放電。小編最推它們的薯條，上面淋上起司跟肉醬後，與軟軟的薯條完美融合，又罪惡又好吃！最後一定要配一杯Root Beer（麥根沙士），其實喝起來就跟台灣的沙士很像，但來這邊當然要點一杯喝喝看啦！

【A&W 牧港店】

交通：建議自駕（餐廳設有停車場）

營業時間：6:00-02:00

【A&W 國際通松尾店】

交通：搭單軌電車至「縣廳前站」，步行約3分鐘

營業時間：9:00-20:30；週日營業至16:00（週一二公休）

我那霸燒肉店

我那霸燒肉店。 圖／IG, alexandcandice

我那霸燒肉店是燒肉乃我那霸的系列分店之一，從最高檔的石垣和牛、沖繩著名必吃的阿古豬，都能一次滿足你！位在國際通的我那霸燒肉以豬肉類品項為主，對不能吃牛的遊客相對友善，單點、吃到飽套餐都有喔～小編最推薦阿古豬，畢竟是沖繩的獨有特產，在這裡可以吃到阿古豬的各個部位，據說吃起來口感更軟嫩，也沒有豬的腥味喔，來沖繩怎麼能不吃吃看！

【國際通店】

交通：那霸電車美榮橋站出入口1，步行約5分鐘

營業時間：17:00-23:00

【前島總店】

交通：搭乘70號巴士，於為又（到 渡久地）站下車，步行約5分鐘

營業時間：11:30-15:00、17:00-22:30（週三公休）

琉球的牛

琉球的牛。 圖／FunTime小編群

只要吃過日本的燒肉，相信大家一定就回不去了。無論是肉的品質、風味還是口感，肯定都凌駕於台灣燒肉之上。經過小編再三研究，以及沖繩自助遊社團的前輩們分享，琉球的牛是大家一致認同的沖繩美食名店。店內採包廂式，不用怕被打擾。套餐依據價格也有分，小編建議點人氣套餐，這樣就能吃到多種部位和調味方式。其中套餐附的和牛壽司真的太令人驚豔，油花漂亮、肉質軟嫩。燒肉品質也無話可說，對牛小腸尤為印象深刻，放入嘴裡，油脂瞬間化開，最後保留小腸外皮的嚼勁，口感非常有層次。用餐完畢再以特製奶酪收尾，這間很適合安排在旅行的最後一晚，滿足地吃完再回家～

小編小提醒：由於琉球的牛用餐時段相當熱門，如果不想撲空，建議一個月前就要到官網預約喔！

【那霸國際通店】

交通：那霸電車牧志站出入口1，步行約5分鐘

營業時間：17:00-22:30

【美國村店】

交通：搭乘巴士20、28、29或120，於伊平站下車，步行約9分鐘

營業時間：17:00-22:30

琉の国 本店

琉の国 本店。 圖／FunTime小編群

不能吃牛的人別擔心～沖繩除了石垣牛以外，阿古豬也是當地必吃美食！別看琉の国 本店的阿古豬肉盤看起來好像油脂較多，吃下去可是會回甘且不膩口，完全沒有一般人會怕的豬腥味，肉質口感又Q彈，配上阿古豬涮涮鍋清淡的昆布湯底跟蔬菜一起吃就很美味了，想要增加味道層次可以沾著柚子醬一起吃～琉の国 本店必點的還有烤羊肉，肉質新鮮軟嫩，也不會有過濃的羊騷味。能夠一次吃到涮涮鍋跟烤肉，還都保留了食物的原味，很推薦第一次來沖繩的朋友來吃！

交通：建議自駕

營業時間：11:30-15:00；17:00-22:00

延伸閱讀>>【沖繩美食推薦】16間沖繩必吃！沖繩飯糰、阿古豬、石垣牛

想知道更多實用沖繩旅遊攻略，請看「沖繩旅遊全攻略」