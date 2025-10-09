從台灣飛只要1小時！沖繩「石垣島」吃喝玩樂攻略

快訊

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
【FunTime小編群】石垣島屬於沖繩離島，不僅有絕美海景，水上活動也非常豐富。相信不少人已經準備好要跳島玩沖繩，FunTime小編在此奉上石垣島超實用自助懶人包，內容涵蓋石垣島交通、景點、美食和Wi-Fi資訊，讓你輕鬆出發，千萬別錯過！想掌握更多沖繩自由行資訊，小編都已整理在沖繩旅遊攻略啦～

石垣島怎麼去

如何抵達石垣島

從台灣飛往石垣島，目前僅有華航提供直飛航班，預計於2025年5月28日至10月25日復航台北—石垣島航線，航程約1小時，每週營運2班。其他航空公司則需經由沖繩那霸機場轉搭日本國內線前往石垣機場。石垣島的市區位於島的南側，主要交通樞紐為巴士總站與石垣新港。從機場前往市區車程約30分鐘，可搭乘4號或10號巴士，亦可選擇機場接送服務，便利抵達目的地。

石垣島交通推薦

石垣島交通上有汽車出租服務，也可以選擇包車或搭巴士，不過巴士班次較少，包車也有時間限制，因此想要自由行更推薦租車自駕，彈性最高。

開車自駕

有駕照的朋友要注意，日本當前無法使用台灣的國際駕照，若要在石垣島開車，必須先到台灣監理所申請「日文譯本」駕照。石垣島上有多家租車業者，記得提前上網預約，抵達後各租車公司會派專人舉牌接機取車。租車一日價格約4,000日圓起跳，若到達石垣島才找租車公司，價格就會從約6,000日圓起跳喔！

小編小提醒：若國內駕照逾期，應先辦理換照，攜帶原駕照、身分證件、1吋相片1張，費用200元

日文譯本申請應備證件：國民身分證、駕照正本

日文譯本申請費用：100元

渡輪

石垣島也有渡輪接載服務，位在市區的石垣新港可以到達周邊島嶼，很適合安排一日遊。想要搭乘渡輪到其他離島。建議一次買來回票會更便宜喔！

巴士

石垣島巴士班次並不多，若需搭乘建議查看班次表，其中4號和10號為主要的巴士路線，可從機場直達市區、渡輪站。巴士搭乘方式與沖繩本島相同，從前門上車領取乘車券，再下車付款，但要注意只能付現喔！巴士也有提供一日券，享24小時無限次搭乘，價格為1,000日圓（成人）、500日圓（6~12歲）。

環島巴士

如果你不打算自駕，也還沒規劃行程，小編推薦搭環島巴士。環島巴士顧名思義就是會帶大家到石垣島的熱門景點，行程含午餐，費用為4,700日圓（成人）、3,730日圓（6~11歲）、免費（6歲以下、不包含午餐），而且每天都有運行，09:30巴士總站發車，14:10賦歸，需要提前網上預訂，會在前一天下午5點關閉當日預訂。

小編小提醒：川平灣可搭乘玻璃船，費用為1,300日圓（成人）、650日圓（4~11歲）、免費（3歲以下）。

石垣島環島觀光巴士路線景點：唐人墓、川平灣、米原棕櫚樹林、玉取崎展望台等，詳見官網

石垣島怎麼玩

川平灣

入選日本百景之一的川平灣，是石垣島景點中最具代表性的一個～自展望台往川平灣眺望，就能看見陽光下清澈海水，顏色由淺入深，如同寶石一般閃耀著動人光澤！若想近距離欣賞川平灣的海景，可搭乘玻璃船出海，透過船底的透明玻璃窗一窺海底生態的蓬勃與生命力～除了嘆為觀止的美景外，來石垣島還可以玩玩拖曳傘（Parasailing），不分年齡大人小朋友都可以參加喔～

地址：沖繩縣石垣市字川平

開放時間：全天（玻璃船營業時間為09:00-17:00）

玉取崎展望台

若你是自駕遊石垣島，在經過玉取崎展望台時不妨下車一覽美麗的石垣島海景，廣闊又明朗的海景看不見盡頭，遠眺連綿不絕的海岸線，聽著海浪聲、吹著清涼海風，沉浸在石垣島獨有的美麗中，真的是太愜意啦～

地址：沖繩縣石垣市伊原間

開放時間：全天

御神崎

御神崎是石垣島欣賞日落的好去處，陡峭的懸崖以及綠草如茵的島嶼風光，加上一覽無遺的湛藍大海，連位於懸崖上的白色燈塔都為這片美景增添了幾分美感，看遠方海浪拍打懸崖，濺起一波波潔白浪花，隨著不同時間與天氣，天空就像畫布一般色彩斑斕，美的扣人心弦。

地址：沖繩縣石垣市崎枝

開放時間：全天

石垣島吃什麼

石垣牛燒肉 石垣屋

石垣屋採用石垣島以及宮古島所飼育之A4、A5級黑毛和牛，主推的基本上都是套餐，人氣餐點有牛肉握壽司、牛五花及沙朗牛排，生食等級牛肉所製成的牛肉握壽司看起來肉質細膩，品嘗之後牛肉本身更是入口即化，與米飯在口中交織混和，無論是味道還是口感都達到一個完美的平衡！而牛五花及沙朗牛排令人驚豔的油花分布以及鮮紅光澤，入口後滿佈嘴中的鮮甜肉汁與油脂，在視覺以及味覺上都非常出色，提到石垣島美食絕對少不了它～

地址：沖繩縣石垣市真榮里547-7

營業時間：

11:30-14:00、17:00-21:30（週二公休）

Natural Garden Cafe PUFFPUFF

位於石垣島的超美海景咖啡廳，店內有分室內以及戶外陽台座位，此處的特色就是有超級寬敞的陽台座位，只要一抬頭便能看見這裡專屬的石垣藍，遠方海水漸層顏色分明，湛藍中帶點微微的綠，不僅令人感到心曠神怡，更讓人在炎熱的夏天中感到一股涼意～輕啜一口清涼飲品，配上眼前的無敵海景，在石垣島的旅遊就是要享受這裡的悠閒氛圍～

地址：沖繩縣石垣市真榮里193-1

營業時間：11:00-20:00

延伸閱讀>>【石垣島全攻略】沖繩石垣島景點、交通、美食懶人包

想知道更多實用沖繩旅遊攻略，請看「沖繩旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

石垣島 沖繩 機場

從台灣飛只要1小時！沖繩「石垣島」吃喝玩樂攻略

