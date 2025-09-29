沖繩航線大對決！行李、餐食、班機特色一次比較

快訊

近年國人熱中海外旅行，尤其是鄰近的沖繩更是首選。　圖：shutterstock／來源
【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】沖繩向來是台灣旅客最愛的海外度假勝地，短短1.5小時航程就能抵達藍天白沙。近年來台灣出發的沖繩航線持續增加，10月更有石垣島渡輪開航，明年2月再迎來日本航空旗下的JTA（日本越洋航空）直飛「台北－沖繩」新航線，堪稱「百家爭鳴」時代正式來臨。雖然票價依淡旺季及促銷而浮動，但真正決定體驗差異的，還是機上服務與行李政策。

傳統航空仍舊是喜愛完整服務旅客的首選。華航、長榮與星宇航空，均提供23kg 免費託運行李與7kg 手提，機上亦附有輕食，讓短短90分鐘飛行也能感受到貼心。星宇更延續精品航空特色，提供精緻餐點，還開放免費機上 Wi-Fi，即時打卡不斷線。

▲長榮航空沖繩短程航線提供三明治、餅乾和果汁。　圖：陳昱翔／攝
廉價航空則主打彈性與票價優勢。每日三班的樂桃航空是目前台灣－沖繩航班最多的航空公司，最基本的機票僅附7公斤手提行李，雖然託運行李跟選位皆能加購，雖然短程不販賣餐食，但可以接受攜帶外食上飛機。台灣虎航則因航點涵蓋桃園、高雄，加上常推出促銷票而受到歡迎，且附10公斤手提行李，短程還能加購輕食三明治。除了直飛那霸外，華航、虎航還有直飛石垣島航線，星宇則另有直飛宮古島可以做選擇。

 ▲沖繩航線近年逐漸成為旅遊的一級戰區。　圖：陳昱翔／攝
值得一提的是，JTA 將於2026年2月開航「台北－那霸」，最大亮點就是全艙等免費機上 Wi-Fi，即使短程也能暢快上網。抵達沖繩後還能延伸接續前往久米島、宮古島、石垣島等沖繩離島，相當便利。

而想挑戰不同玩法的旅客，預計今年10月起可搭乘石垣島新渡輪，延伸八重山群島跳島行程，讓沖繩自由行選項更加多元。

▲台灣－沖繩各航空公司比較表。　圖：責任編輯-游琮玄／繪製
