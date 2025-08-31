去沖繩美國村玩要住哪？海灘走路就到、自駕超方便的飯店大公開

【FunTime小編群】美國村是沖繩中部最熱門的景點，從那霸機場搭乘利木津巴士可以直達，並且相較於恩納村與名護，美國村的飯店更加平價，也有很多便宜的海景渡假村。這次FunTime小編就要來介紹幾間走路就到海灘的美國村飯店，每間的交通都很方便，自駕過來也有停車場喔！

沖繩Vessel Campana飯店。 圖／Trip

快速導覽｜美國村住宿優勢

如果在沖繩想找一個渡假氛圍濃厚，可以愜意的躺在沙灘上看湛藍的大海和落日，也能輕鬆去繁榮的街道上吃喝玩樂，同時房價還很便宜的住宿地點，那小編一定會大力推薦美國村住宿！

美國村住宿三大優勢：

1.交通方便：機場利木津巴士直達、提供免費、付費停車場

2.吃喝玩樂：日落海灘、美國村商店街、各式美食和酒吧

3.價格親民：少有的平價海景渡假村，不用花大錢也能享受

美國村住宿｜美國村中心飯店推薦

對於初次來沖繩自由行的旅客，最推薦住在美國村正中心，從那霸機場搭乘利木津巴士可以直達，交通十分方便！下樓就是熱鬧的商店街、日落海灘，無時無刻都能去四處逛逛、看海踏浪、打卡熱門美食。

沖繩北谷雷克溫泉度假村｜足湯體驗ｘ免費泡溫泉

沖繩北谷雷克溫泉度假村。 圖／Agoda

沖繩北谷雷克溫泉度假村。 圖／Agoda

沖繩北谷雷克溫泉度假村(Lequ Okinawa Chatan Spa & Resort)從門口開始就有溫泉足湯體驗，二樓也有大眾溫泉池能徹底舒緩疲勞，甚至在房間的浴室都有溫泉出水口，很適合喜歡泡湯的旅客！飯店樓下有一間Lawson，過個馬路就是熱鬧的美國村，如果想去海邊的話，走路也只要五分鐘的距離，隨時都能去看夕陽、玩水，非常方便！

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.開車從那霸機場走國道58號線，約40分鐘抵達

附近景點：美國村、日落海灘

停車設施：免費停車場

蒙帕公寓式飯店｜對面是美國村ｘ小廚房廚具齊全

蒙帕公寓式飯店。 圖／Agoda

蒙帕公寓式飯店。 圖／Agoda

蒙帕公寓式飯店(Condominium Hotel Monpa)的所有房間都有小廚房能煮飯，各式各樣的鍋碗瓢盆都可以在櫃檯借到。小編很推薦走路去附近的AEON超市買食材回來料理，一群人圍在一起吃飯超溫馨！如果不想自己煮的話，對面就是好逛又好吃的美國村，眾多熱門打卡美食任你選擇，吃飽還能去海灘散步，吹吹海風看美景喔～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士到Vessel Hotel站，下車後步行3分鐘

2.開車從那霸機場走國道58號線，約40分鐘抵達

附近景點：美國村、日落海灘、AEON超市

停車設施：免費停車場

美國村住宿｜美國村平價飯店推薦

若是和家人、朋友一起來沖繩自由行，建議選擇美國村有提供多人房型、小廚房和客廳設計的飯店。除了不用拆成好幾間房間之外，寬敞的房型住起來也更舒適，還能體驗去超市買打折食材回來料理。

DSH度假村奧雷飯店｜附免費早餐ｘ高CP值

DSH度假村奧雷飯店。 圖／Agoda

DSH度假村奧雷飯店。 圖／Agoda

DSH度假村奧雷飯店(Oile by DSH Resorts)距離美國村和日落沙灘很近，沿途也有很多酒吧、小店可以逛逛，還能免費租借腳踏車去海灘兜風喔！整體房間大小寬敞，可以打開兩個29吋行李箱，並且所有房型都是海景房，從陽台看出去就是大海，非常療癒。另外，每天早上有提供簡單的免費早餐，CP值很高～（推薦給你：美國村攻略！必買、必吃、必去總整理）

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：

1.機場巴士到北谷站，下車後步行10分鐘

2.開車從那霸機場走國道58號線，約40分鐘抵達

附近景點：美國村、日落海灘

停車設施：免費停車場

美國村住宿｜美國村多人飯店推薦

出國旅遊想省錢卻不想犧牲住宿品質嗎？那你一定要看看美國村的平價飯店，不僅價格便宜只要一千多台幣，還能走路去日落海灘看海、逛逛美國村的商店街，有些甚至附早餐、免費停車場，CP值非常高。

沖繩海灘塔飯店｜熱門親子飯店ｘ旁邊是購物中心

沖繩海灘塔飯店。 圖／Agoda

沖繩海灘塔飯店。 圖／Agoda

沖繩海灘塔飯店(The Beach Tower Okinawa Hotel)旁邊是超好逛的AEON購物中心，距離必去的美國村和日落沙灘也很近！若是帶三歲以下的孩子入住，可以拿到免費的奶粉、尿布跟濕紙巾，以及糖果餅乾的兌換券，讓爸媽能解放行李空間，十分親子友善。而且房間寬敞舒適，有大片落地窗能看海景，每天睜開眼就是大海，真的很療癒～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.開車從那霸機場走國道58號線，約40分鐘抵達

附近景點：美國村、日落海灘、AEON購物中心

停車設施：付費停車場，1000日圓/1晚

日落海灘飯店｜陽台直達海灘ｘ生活機能佳

日落海灘飯店。 圖／Agoda

日落海灘飯店。 圖／Agoda

日落海灘飯店(SUNSET BEACH HOTEL)步行10分鐘內可以抵達美國村、AEON超市和Lawson超商，即使是半夜也不怕肚子餓！住在一樓的旅客可以從陽台門直達海灘，無時無刻都能去玩水、看夕陽，晚上也能去沙灘散步看星星，在房間前面設有洗腳區，讓大家不用煩惱清理的問題，實在是太貼心了～（推薦給你：沖繩海景住宿！從北到南一次看）

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士到桑江站，下車後步行10分鐘

2.開車從那霸機場走國道58號線，約45分鐘抵達

附近景點：美國村、日落海灘

停車設施：免費停車場

