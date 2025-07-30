沖繩行程怎麼排？五天四夜、四天三夜自由行懶人包

說到日本自由行，沖繩絕對是人氣王之一！不只擁有美麗海景、悠閒步調，還能同時感受到日式與南國風情的獨特魅力。這篇幫你一口氣整理好沖繩自由行的交通方式、經典景點，還有近年超夯的潛水行程，讓你不管是五天四夜還是四天三夜，都玩得超充實又不爆預算！準備出發前，快把這篇沖繩自由行攻略收藏起來！

5天4夜懶人包

小編分別為不開車遊沖繩的旅人們、預計到沖繩自駕的人都各自準備了5天4夜的行程，不自駕與自駕最大的差別在於住宿，因為不自駕的人基本上都需要靠一日遊或是單軌列車，所以都會建議住在那霸市區裡。

不自駕行程

DAY1：沖繩國際機場 → 國際通

DAY2：首里城 → 新都心 → 牧志公設市場

DAY3：沖繩中北部一日遊

DAY4：美國村 → 港穿外人住宅 → 新都心吃飯購物

DAY5：波上宮 → Outlet → 機場返家

若選擇不自駕，想要前往沖繩的北部、中部、南部等景點會有一定的困難度，所以很推薦大家選擇參加一日遊！像是小編個人很喜歡的瀨長島、知念岬公園，以及提到沖繩必想起的美麗海水族館、古宇利大橋，都很適合參加一日遊前往喔！不但有專車帶著你走訪這些景點，更有專業導遊講解、介紹，就算你不開車，還是一樣可以玩沖繩的！

自駕行程

（圖片來源：KKday）

DAY1：沖繩國際機場 → 美麗海水族館／古宇利大橋

DAY2：萬座毛 → 殘波舺燈塔 → 琉球村 → 美國村

DAY3：齋場御嶽 → 知念岬公園 → 沖繩文化世界王國

DAY4：首里城 → 波上宮 → 牧志公設市場

DAY5：國際通 → Outlet → 機場返家

如果你是開車的話，基本上就可以自由移動，不會有住宿上的限制，所以小編反而會建議可以每天換住宿，依照你每天的最後一個行程來決定住宿地點。如果打算要在沖繩自駕，那麼沖繩租車的注意事項以及交通規則，你就絕對不可不知！沖繩的租車公司有提供各種車型給大家選擇，有些公司甚至還會附加保險、接送等服務，現場也會有中文服務人員協助你填表與詢問喔！小編也幫大家整理了一篇沖繩租車、自駕指南，讓你一次搞懂沖繩的租車選擇、保險、交通規則等問題。

4天3夜行程

四天三夜的行程更短更緊湊，但也可以將沖繩的重要景點玩過一遍！小編以下的行程為晚去晚回，適合即興請假出去玩的行程，可以訂禮拜五晚上的飛機，禮拜一回來，這樣只需請一天假就可玩沖繩，帶你從南玩到北！

DAY1 藥妝品血拼

（圖片來源：KKday）

抵達沖繩國際機場 → 國際通逛街購物 → 吃沖繩燒肉

晚上抵達機場後，先去附近的國際通購物一波，說到沖繩的逛街聖地，就非國際通莫屬啦！不但有超多美食店家聚集在此，沿路上更是充滿許多伴手禮的店家，在單軌列車縣廳前站附近更有RYUBO百貨可以逛，晚上無聊的話，也可以到國際通上的屋台村尋找道地的小吃與啤酒，尤其夜晚亮起燈的屋台村超級美！快來看國際通購物攻略，或是可以到新都心逛百貨、免稅店，準備好大買特買！

DAY2 美國村＆潛水

（圖片來源：KKday）

青之洞窟潛水／浮潛 → 美國村／波上宮

第二天玩沖繩中部景點，看絕美海底藍光青之洞窟。青之洞窟是沖繩人氣超高的潛水、浮潛景點。這裡水深適中、能見度高，無論是潛水新手、浮潛體驗者，甚至是帶小朋友一起玩，都能安心享受和熱帶魚共游的樂趣。而且交通方便、風景又美，是沖繩自由行中不可錯過的一站！潛完水可以順道去美國村走走！這裡充滿美式風格，有彩色摩天輪、霓虹燈、街頭塗鴉，還有各種服飾店和特色餐廳。建議傍晚時分來，夕陽灑落超美，晚上亮燈後又是另一種浪漫氛圍！

DAY3 自然景觀＆海島

（圖片來源：KKday）

萬座毛 → 美麗海水族館 → 古宇利島

第三天玩沖繩北部，早上先去看萬座毛，這裡有「能容納萬人共坐的夢幻草原」之稱，站在斷崖邊吹海風真的超舒服。中午剛好去沖繩美麗海水族館躲太陽，這可是全亞洲最大的水族館呢！下午再衝古宇利島，這裡幾乎與外界隔絕，只有自駕或少數一日團才會到，海水藍綠得不真實，還有「古宇利藍」的美名，浪不大、水又淺，帶小朋友來踩水剛剛好。

DAY4 叢林樂園遊玩

（圖片來源：KKday）

沖繩Junglia一日遊 → 沖繩國際機場回國

如果訂晚上機票，可把握最後時間體驗最新開幕的Junglia的叢林樂園再回國！JUNGLIA是以「叢林與恐龍」為概念的主題樂園。有著各種刺激的體驗設施，並且結合了自然景觀與侏羅紀打造出了度假村與餐廳，還有無邊際游泳池、水療SPA等服務，為遊客們帶來全新的奢華體驗。

潛水景點推薦

（圖片來源：Shutterstock）

相信多數人來到沖繩，都是衝著沖繩清澈海水來的！無論是對於喜歡自由潛水的人，還是新手想體驗浮潛的人都是個美麗的潛水地點！而且沖繩多數的潛水店家都是中英文都通的，但若是想要找價格最便宜的店家，通常都是只講日文的喔！

沖繩比較熱門的潛點有青洞、慶良間群島、砂邊、宮古群島等，豐富的生態讓各地都充滿了潛客～推薦可以參加水肺潛水或浮潛的行程，由專業教練帶著一起與海龜共遊、一睹海底世界的美麗！

跳島行程安排

（圖片來源：Shutterstock）

來到沖繩，推薦一定要安排跳島的行程！石垣島、慶良間、宮古島、座間味島都很推薦，每一個島都有各自迷人的地方，也是潛水的好所在！還可以來一場郵輪之旅，搭著豪華郵輪到石垣島遊玩。

延伸閱讀>>沖繩景點要去哪？20個沖繩旅遊必去推薦！一次告訴你哪些沖繩景點好玩

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