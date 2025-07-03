開車玩沖繩就靠這篇！新手自駕租車攻略

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聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
沖繩租車懶人包。 圖／FunTime小編群
沖繩租車懶人包。 圖／FunTime小編群

【FunTime小編群】位於日本最南邊的沖繩，也是熱門的旅遊勝地～晴朗的天氣、碧藍的海洋、豐富的人文風情，深受大家喜愛，然而說到交通，雖然市區有單軌列車可以搭乘，但想要好好的從北到南玩透透，FunTime小編建議大家可以約上三五好友，去沖繩租車自駕遊，不僅省時、省錢，還可以想去哪就去哪！而且租車自駕其實並不難～只要掌握以下重點，就能輕鬆上路！而搞定交通後，就只剩吃喝玩樂啦！

租車必備資料

■ 護照（代辦護照服務）

■ 有效期限內的駕照正本

■ 駕照（日文譯本）正本

-台灣：出發前到監理站申請，規費100元

-日本：北駐日經濟文化代表處、台北駐大阪經濟文化辦事處、台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處、台北駐日經濟文化代表處橫濱分處、台北駐日經濟文化代表處那霸分處、台北駐日經濟文化代表處札幌分處、社團法人日本自動車聯盟JAF，費用為3000日幣。

※駕照日文譯本，效期為1年

■ 信用卡

■ 取車憑證

租車注意事項

租車流程

選擇取車／還車時間→選擇車型→是否需要追加駕駛人、嬰兒／兒童座椅、加購GPS→完成租車

取車注意事項

檢查租車合約：在沖繩租車前要看清楚合約內容，熟讀相關規定，才不會發生糾紛，也可以事先調查看看是否提供會中文的服務人員，讓講解更為清楚！

檢查車況：拿到車後，請仔細繞車子一圈、如果有看到刮損痕跡，務必拍照留存，避免還車時有爭議。

了解設備及使用方法：要清楚知道車上的各項設備、按鈕等使用方法。

記錄里程數：記得在出發前拍照記錄儀表板里程數，避免還車時有費用爭議。

加油油種：記得詢問汽車加油的種類以及油箱蓋方向。

索取車行聯絡資訊：記得索取租車行的聯絡電話，若是有緊急狀況或意外發生時，可以立刻通知車行。

還車規定：取車時記得詢問是否需要滿油還車。

還車注意事項

滿油還車：在日本通常需要滿油還車，還車前請加滿油，且須保留收據給租車店員確認！

檢查車況：拿到車後，請仔細繞車子一圈、如果有看到刮損痕跡，務必拍照留存，避免還車時有爭議

結算ETC費用：如果有租借ETC，還車的時候需結清費用。

沖繩常見租車種類

台灣的駕照可以在沖繩租車時可以選擇5-7人座的車種，建議依照人數以及行李的數量選擇車種，讓自己有趟舒服的旅程~

沖繩常見租車種類。
沖繩常見租車種類。

沖繩租車公司比較

沖繩有非常多家租車公司，小編挑出五家名聲良好的公司，依照多數旅客租車時會有的需求，做出一張比較表格，讓想要在沖繩租車的旅客們一目了然！

沖繩租車公司比較。
沖繩租車公司比較。

沖繩租車保險

保險內容介紹

強制保險：所有在日本行駛的車輛都需要強制保險，當發生交通事故時，保險公司會針對第三人受傷或死亡進行補償。

租車保險補償範圍：日本知名租車公司提供基本的保險通常有對第三人死傷補償、對第三人財損補償、車輛補償、乘客死傷補償。

免責補償險（CDW）：發生事故後如果有自負額的產生（需要承租人負擔的費用），有CDW保險的旅客，可免除自負額。

車禍後，車輛需要清潔或維修期間而不能承租給其他人所產生的營業損失，如果有NOC保險的話，就可以不用負擔這筆費用。

沖繩租車保險。
沖繩租車保險。

沖繩高速公路

沖繩高速公路。 圖／Flickr ,Daniel Ramirez
沖繩高速公路。 圖／Flickr ,Daniel Ramirez

沖繩的高速公路起點為那霸，終點為許田，一共57.3公里，沿途共有15個IC和JCT。想快速從沖繩南部到北部的話，行駛高速公路會是最快的選擇！

沖繩高速公路代號。
沖繩高速公路代號。

高速公路注意事項

上高速公路後就會遇到收費站，通常會分成一般車道（付現）和ETC車道。建議如果會上高速公路，租車時可以順便租借ETC，經過收費站時會更方便！行駛ETC車道時，車速要在20km內，免得感應不到喔！

小編偷偷說：沖繩高速公路限速是80km/h，右邊車道是超車專用道！

延伸閱讀>>【沖繩租車懶人包】ots、orix各大租車公司比較，新手自駕超簡單！

想知道更多實用沖繩旅遊攻略，請看「沖繩旅遊全攻略」

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