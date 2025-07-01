夏天渡假就去沖繩！最療癒的沖繩海景住宿清單大公開

【FunTime小編群】夏天來沖繩就是要看海！想享受極致的渡假氛圍，走出飯店就是海灘嗎？這次FunTime小編整理了幾間沖繩海景飯店，讓你躺在床上就可以看到湛藍的海景，還有超美的無邊際泳池、龍神之湯可以泡，而且每間都附設停車場，也能從那霸機場搭車過來，自駕或非自駕都很方便喔！如果想排出完美的行程，推薦大家去看沖繩旅遊全攻略，無論你正在煩惱交通、景點、美食或票券的購買，這份攻略都能幫你解決問題。

不知道住哪？看沖繩海景飯店地圖！

沖繩海景住宿地圖。 圖／FunTime

沖繩四面環海，從南到北都有著適合渡假的海景飯店，而依照每個地方的自然風光、人文特色產生出不同的特色，小編幫大家做了簡單的統整，可以依照個人需求去挑選喔！

✔想找有私人海灘的渡假村，每天在飯店看海：恩納村

✔想逛街購物吃美食，兼顧娛樂和放鬆：美國村

✔想在那霸機場附近，下飛機就開啟渡假模式：沖繩南部

✔想去美麗海水族館，享受翡翠海灘：沖繩北部

✔選擇太多挑不出來：秒看懶人總整理

恩納村住宿｜擁有私人海灘的渡假首選

恩納村是沖繩中部住宿的熱門地點，以絕美的海灘和高品質渡假村聞名。大多數飯店都擁有能免費使用的私人海灘和無邊際泳池，很適合想來沖繩渡假放鬆的旅客。

沖繩蒙特利Spa度假酒店｜周遭好吃好逛ｘ私人海灘

沖繩蒙特利Spa度假酒店。 圖／Agoda

沖繩蒙特利Spa度假酒店。 圖／Agoda

沖繩蒙特利Spa度假酒店 (Hotel Monterey Okinawa Spa and Resort)擁有自己的私人海灘，讓旅客輕鬆地將湛藍的大海盡收眼底，也能愜意地去海邊踏浪、玩水。飯店內的設施相當豐富，像是露天泳池、人工造浪池和兒童遊戲室，還有伴手禮跟紀念品店能逛逛，絕對不會無聊喔～走出飯店就是恩納村最繁榮的地段，有很多餐廳、酒吧林立，熱門餐廳琉球的牛也在附近！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.開車從那霸機場走高速公路，約60分鐘抵達

附近景點：琉球村、萬座毛、真榮田岬

停車設施：付費停車場，500日圓/1晚（最高1500日圓）

水森飯店及度假村｜浪漫海景泡湯池ｘ房型寬敞

水森飯店及度假村。 圖／Agoda

水森飯店及度假村(AQUASENSE Hotel & Resort)的所有房間都是超寬敞海景房，全家人住一起也不擁擠！很浪漫的是陽台設有按摩浴缸，提供五種不同香味的浴鹽，超適合在黃昏的時候，邊泡澡邊看絕美海景。當然這裡也有渡假必備的無邊際泳池，據說部分房型還有私人泳池，真的很愜意～另外，飯店貼心提供接駁車、租車服務和停車場，無論你是自駕或非自駕都不用擔心交通問題。

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：

1.飯店免費接駁巴士往返那霸機場

2.開車從那霸機場走高速公路，約60分鐘抵達

附近景點：瑪麗娜海灘、富著海灘

停車設施：免費停車場

沖繩萬座海濱洲際度假酒店｜白色郵輪外觀ｘ地中海風情

沖繩萬座海濱洲際度假酒店。 圖／Agoda

沖繩萬座海濱洲際度假酒店。 圖／Agoda

沖繩萬座海濱洲際度假酒店(ANA InterContinental Manza Beach Resort)絕對是西海岸奢華之冠，不僅三面環海，也是看夕陽最佳地點！飯店外觀就像一艘白色郵輪非常氣派，佔據了整座海灘，房間內的配色充滿地中海風情以及浪漫的氛圍，令人有置身童話中的夢幻感！當然也設有露天泳池和泡湯池，完全滿足大家對於海景飯店的最美想像呀！

訂房網評價：8.5/10(agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.開車從那霸機場走高速公路，約60分鐘抵達

附近景點：琉球村、萬座毛、真榮田岬

停車設施：免費停車場

麗山海景皇宮渡假酒店谷茶灣｜傳統舞蹈表演ｘ設施豐富

麗山海景皇宮渡假酒店谷茶灣。 圖／Agoda

麗山海景皇宮渡假酒店谷茶灣。 圖／Agoda

麗山海景皇宮渡假酒店谷茶灣(Rizzan Sea-Park Hotel Tancha Bay)有超多元的活動能參加，私人海灘從浮潛、香蕉船到衝浪一應俱全，有興趣的旅客都能付費報名，室內有貝殼製作體驗和湯姆熊可以玩，更特別的是每晚都有沖繩傳統舞蹈和太鼓表演，來到沖繩絕對不能錯過！白天玩水累了後，晚上還能去泡溫泉舒緩疲勞，以及超多酒吧和餐廳任你選擇，重點是這間飯店還不貴，簡直是太完美了～

訂房網評價：8.5/10(agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.開車從那霸機場走高速公路，約60分鐘抵達

附近景點：琉球村、萬座毛、真榮田岬

停車設施：付費停車場，500日圓/1晚（最高1500日圓）

美國村住宿｜購物逛街、吃美食都方便

美國村位於沖繩中部，融合美式風情和沖繩當地特色，產生出不同的氛圍。知名的日落海灘、美國村購物街區都在這裡，步行就能打卡多家熱門美食和酒吧，絕對是兼顧娛樂與放鬆的好選擇。

沖繩北谷雷克溫泉度假村｜足湯體驗ｘ溫泉免費泡

沖繩北谷雷克溫泉度假村。 圖／Agoda

沖繩北谷雷克溫泉度假村。 圖／Agoda

沖繩北谷雷克溫泉度假村(Lequ Okinawa Chatan Spa & Resort)位在美國村對面，一走出去就能逛街吃美食，地理位置十分方便！住在這裡可以走路去海邊看夕陽，還能在頂樓的無邊際泳池觀賞日落海灘的美景。飯店從門口開始就有足湯體驗，二樓還有寬敞的大眾溫泉池能泡湯，並且連房間的浴室出水口都是天然溫泉，即使不想跟陌生人一起泡，也可以獨自享受～

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.開車從那霸機場走國道58號線，約40分鐘抵達

附近景點：美國村、日落海灘

停車設施：免費停車場

沖繩海灘塔飯店｜親子友善ｘ日落海灘旁邊

沖繩海灘塔飯店。 圖／Agoda

沖繩海灘塔飯店。 圖／Agoda

沖繩海灘塔飯店(The Beach Tower Okinawa Hotel)位在沖繩北谷一帶，堪稱全沖繩最高的海濱飯店。旁邊是超有名的落日海灘，而且距離飯店不到五分鐘就能走到美國村，還有AEON購物中心可以逛呢！每間房都有大大的落地窗，不僅能看到美麗的海景，還能看到美國村的景致～除此之外，飯店也貼心提供免費的奶粉、尿布、濕紙巾，讓爸媽不用大包小包，十分親子友善。（推薦給你：沖繩親子飯店看更多！12間總整理）

小編偷偷說：早餐有現煎牛排、鮭魚卵吃到飽，小編很推薦加購喔！

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：

1.利木津巴士直達飯店門口

2.開車從那霸機場走國道58號線，約40分鐘抵達

附近景點：美國村、日落海灘、安良波海灘

停車設施：付費停車場，1000日圓/1晚

延伸閱讀>>【Top12沖繩海景飯店】走路就到海灘！最美沖繩渡假村推薦

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