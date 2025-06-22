快訊

果粉換iPhone真正原因曝光 不是AI、更厲害的相機…而是它

林靜芸親訴失智照顧者心得 影片揭林芳郁「回來了」

美軍B-2轟炸機建功！專家警告「伊朗顏面盡失」可能報復

2025沖繩跟團懶人包！ 沖繩半自由行＆團體旅遊推薦 人氣必訪景點、注意事項、在地美食天堂都在這一篇

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

夏天不能不提沖繩之旅的大海&陽光，不想花時間處理機票住宿，又想自在逛街、吃道地小吃，就選省時省心的日本跟團旅行！老少咸宜的沖繩，有年輕人最愛的泡盛、啤酒、海景下午茶🍺也有小朋友為之瘋狂的海豚秀和大鼓秀，如果還不知道沖繩行程怎麼挑，就讓AsiaYo幫你整理今夏最夯沖繩半自由行+沖繩團體旅遊行程吧！


🌊 沖繩旅遊必看注意事項 

沖繩氣候&服裝建議：

｜春天 3-5月 18~25°C｜早晚溫差大，可以攜帶輕薄的外套。

｜夏天 6-9月 27~32°C｜較潮濕悶熱，一定要做好防曬和遮陽。

｜秋天 10-11月 22~27°C｜白天溫暖、入夜微涼，可搭配外套或長褲。

｜冬天 12-2月 15~20°C｜體感溫度較低，可準備防風衣物加強保暖。

沖繩付款方式：

沖繩使用日圓 (JPY)，購物和餐廳通常能使用信用卡、電子支付，但傳統市場或小店可能只接受現金，建議隨身攜帶少量現金喔！

沖繩打招呼：

沖繩使用日語，但當地人有也自己的獨特方言，如果想拉近距離可以使用 Haisai （男性的你好）、Haitai（女性的你好）、Nifee deebiru（謝謝）😉

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


🌊 沖繩跟團行程挑選

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

💡「半日閒/半自由行」會有半天~1天的自由活動時間，這段期間內沒有車輛接送，可以自行安排行程裡沒有的景點&餐廳！推薦搭乘沖繩電車欣賞島上風光，除了規劃個人的主題小旅行，也很適合安排情侶約會、好友聚餐！


🐬 經典沖繩團體旅遊必逛景點攻略

🛍️購物&拍照：📍貝殼博物館 📍古宇利海洋塔 📍國際通 📍沖繩OUTLET Mall ASHIBINAA

⛩️文化&美食：📍波之上神宮 📍Orion啤酒廠 📍海葡萄王國村 📍瀨長島屋台村(沖繩小希臘)

（參AsiaYo:【沖繩旅遊4日 台中出發】美麗海水族館、瀨長島、王國村、購物商場、【A級渡假飯店一晚 沖繩4日】古宇利大橋、琉球文化、美國村、海博館）

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


🪸 沖繩半日閒團體旅遊必逛景點攻略

🛍️購物&拍照：📍沖繩單軌電車 📍東南植物樂園 📍PARCO CITY購物中心 📍嘉手納空軍展望台

⛩️文化&美食：📍琉球王朝古蹟 📍泡盛酒廠 📍萬座毛 📍牧志公設市場 📍星野集團Banta Café

（參AsiaYo:【沖繩OMG 4日】海洋博公園、瀨長島屋台村、PARCO CITY、那霸半日閒、【沖繩揪好康5日】美麗海水族館、玉泉洞王國村、恐龍公園、那霸半日閒）

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


沖繩雖小，五臟俱全！美食路線、歷史路線、網美路線能滿足旅客的各種心願，半日閒的時間可以安排跟朋友一起出發吃海鮮，或和另一半到海灘浪漫約會，超級豐富多變～旅遊小白快看AsiaYo的日本旅遊攻略教你怎麼輕鬆安排日本行程！想把握暑假出國，大阪環球團體之旅＆東京迪士尼之旅也都超級搶手，記得提早卡位！


延伸閱讀

2025沖繩一日遊懶人包｜沖繩自由行玩什麼？必參加一日團帶你玩遍花火祭、浮潛、人氣商圈！

2025 高雄直飛日本親子跟團行程｜帶小孩去日本玩必看懶人包！人氣樂園、水族館、動物園全收錄，省時省力超划算！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 沖繩 水族館

AsiaYo 旅遊預定平台

追蹤

延伸閱讀

麗星郵輪重返高雄港 推28個冬季航次：創6億元觀光產值

日本暑假機票變便宜了！ 長榮「3航點」全面降價、樂桃「飛東京」單程1880元、虎航快閃「石垣島」1599元起

慰靈沖繩戰役「台籍罹難者」：台人接力朗讀「和平之礎」紀念碑計畫

【2025沖繩自由行】4天3夜不租車也OK！初夏必玩行程總整理，美麗海水族館＆阿波連海灘

相關新聞

2025沖繩跟團懶人包！ 沖繩半自由行＆團體旅遊推薦 人氣必訪景點、注意事項、在地美食天堂都在這一篇

夏天不能不提沖繩之旅的大海&陽光，不想花時間處理機票住宿，又想自在逛街、吃道地小吃，就選省時省心的日本跟團旅行！老少咸宜的沖繩，有年輕人最愛的泡盛、啤酒、海景下午茶🍺也有小朋友為之瘋狂的海豚秀和大鼓秀，如果還不知道沖繩行程怎麼挑，就讓AsiaYo幫你整理今夏最夯沖繩半自由行+沖繩團體旅遊行程吧！

沖繩省錢住宿！「國際通飯店」平價又方便 往返機場只要15分鐘

【FunTime小編群】準備迎接夏天去沖繩看海了嗎？住在國際通附近是最便利的選擇，想要逛街購物、吃美食都超方便！不僅往返機場只需要15分鐘車程，房價普遍也比較便宜。這次FunTime小編整理了沖繩國際通飯店，每間都在地鐵站附近，大多有附設停車場，絕對是CP值超高的那霸住宿！另外，如果想知道沖繩行程該怎麼排的話，可以去看沖繩旅遊全攻略，所有感興趣的沖繩景點、交通、美食和伴手禮通通在這裡，即使是自由行新手也不怕！

沖繩旅遊跳島行程怎麼安排？四大離島、郵輪假期推薦

前往沖繩旅遊只去水族館跟美國村就太可惜啦！一定要安排跳島行程，像是宮古島、石垣島、久米島、慶良間群島，每一座都有超美海景和夢幻沙灘，開車沿著海岸線兜風、吹海風，看著陽光灑在湛藍海面上，真的有夠療癒，夏天來沖繩就該這樣玩才對味！

【2025沖繩自由行】4天3夜不租車也OK！初夏必玩行程總整理，美麗海水族館＆阿波連海灘

說到「沖繩」，腦中就會自動浮現美麗寬廣的沙灘及清澈湛藍的海岸，當你決定來個沖繩自由行時，又會有「沖繩旅行=自駕旅行」的既定印象，因而默默放棄。不用擔心！這次要介紹的「沖繩4天3夜自由行」，主打不自駕也能把沖繩玩透透！

【沖繩住宿總整理】自駕、不自駕都方便！自由行必看

【FunTime小編群】沖繩自由行是夏日渡假的首選，濃郁的海島風情和湛藍的海景，從北到南都有不同的特色景點，而沖繩住宿的選擇更是多得讓人頭痛，那到底沖繩住哪裡方便呢？今天FunTime小編精選了12間交通方便的沖繩飯店，不僅機場巴士可以直達、自駕前往有提供停車場，各大景點也是走路就能抵達，非常便利！如果想順便看更多沖繩景點、美食、交通或伴手禮購買的話，沖繩旅遊全攻略統統整理給你，輕鬆排好去沖繩玩的行程。

宮古島自由行必玩行程｜潛水看海底洞窟＋法式料理推薦，一次玩遍宮古島景點美食！

宮古島自由行怎麼玩？本篇攻略一次搞懂宮古島在哪、機票怎麼訂、住哪裡最方便！重點介紹潛水看manta、海龜、天然洞窟等潛點亮點，包括魔王的宮殿、通池與Antonio Gaudi！還有 Grand Bleu Gamin 米其林等級法餐推薦（可代訂）、人氣打卡景點、租車或包車交通建議一次掌握。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。