快訊

愛買淘寶注意了！EZ WAY易利委APP防冒名報關 6月20日起禁「境外IP連線」

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

沖繩省錢住宿！「國際通飯店」平價又方便 往返機場只要15分鐘

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／Agoda
圖／Agoda

【FunTime小編群】準備迎接夏天去沖繩看海了嗎？住在國際通附近是最便利的選擇，想要逛街購物、吃美食都超方便！不僅往返機場只需要15分鐘車程，房價普遍也比較便宜。這次FunTime小編整理了沖繩國際通飯店，每間都在地鐵站附近，大多有附設停車場，絕對是CP值超高的那霸住宿！另外，如果想知道沖繩行程該怎麼排的話，可以去看沖繩旅遊全攻略，所有感興趣的沖繩景點、交通、美食和伴手禮通通在這裡，即使是自由行新手也不怕！

快速導覽｜沖繩國際通飯店的優勢

國際通是沖繩那霸市區最熱鬧的一條街，無論是美食、購物或是交通都十分便利！對於初次來沖繩自由行、帶孩子的親子旅遊、有預算限制的平價之旅，住在國際通都非常適合～

國際通飯店三大優勢：

1.交通方便：近那霸機場，有便利的單軌電車，不開車也沒問題

2.好吃好逛又好玩：各式熱門打卡美食、有趣小店都在國際通上

3.平價飯店選擇多：那霸的房價很親民，適合想省住宿預算的人

快速找出最適合你的飯店：

國際通正中心｜出門就能逛街購物、吃美食

說到國際通飯店，當然最推薦住在國際通的正中心！下樓立刻就能開啟購物模式，逛完直接放回房間，不用大包小包提回飯店。如果想排熱門打卡美食，像是豬肉蛋飯糰、暖暮拉麵，也可以比別人更早到，輕鬆吃到人氣美食

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店｜價格便宜能泡湯ｘ地理位置佳

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda
那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda
那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店(Almont Hotel Naha-Kenchomae)是那霸市區平價住宿的好選擇，在價格便宜的同時還能免費泡溫泉，最適合逛街一天後舒緩疲勞，CP值非常高！超好逛的國際通就在飯店樓下，旁邊有Ryubo百貨，附近雜貨超市、藥妝店、餐廳小吃一應俱全，走路5分鐘內還有三家便利商店，簡直是購物天堂！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：地鐵縣廳站步行3分鐘

附近景點：國際通、那霸市歷史博物館

停車設施：付費停車場，1500日圓/1晚

牧志Annesso公寓式飯店｜代訂豬肉蛋飯糰ｘ購物天堂

牧志Annesso公寓式飯店。 圖／Trip
牧志Annesso公寓式飯店。 圖／Trip

牧志Annesso公寓式飯店。 圖／Trip
牧志Annesso公寓式飯店。 圖／Trip

牧志Annesso公寓式飯店(Condominio Makishi Annesso)位於國際通的巷弄中，周遭大國藥妝、唐吉軻德、便利商店和熱門餐廳通通有，下樓就能立刻逛街吃美食！更棒的是飯店可以幫忙代訂必吃的豬肉蛋飯糰當早餐，睡醒就能吃超幸福～房間大小還算寬敞，打開2個29吋行李箱沒問題，而且多種生活用品都能租借，可以幫行李箱省下不少空間，有需求的旅客記得詢問櫃檯。

小編偷偷說：雖然飯店沒有提供停車場，但附近有很多付費停車場，不用擔心停車的問題喔～

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：地鐵牧志站步行3分鐘

附近景點：國際通、第一牧志公設市場

停車設施：無提供停車場

沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店｜近屋台村ｘ周遭美食多

沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店。 圖／Agoda
沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店。 圖／Agoda

沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店。 圖／Agoda
沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店。 圖／Agoda

沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店(Hotel Palm Royal Naha Kokusai Street)鄰近屋台村，很適合晚上想和朋友小酌，或是想體驗居酒屋文化的旅客。從飯店去牧志公設市場非常近，早上想排有名的沖繩飯糰也不怕人擠人，附近還有便利商店能買零食餅乾，以及必逛的唐吉軻德、大國藥妝。此外，即使只想待在飯店也不怕無聊，可以享受泡溫泉和游泳、玩水的樂趣。

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：地鐵牧志站步行5分鐘

附近景點：國際通、第一牧志公設市場

停車設施：付費停車場，1500日圓/1晚

近單軌電車站｜交通便利的國際通周邊住宿

如果想住在國際通附近，卻又怕太熱鬧會吵的話，小編很推薦住在單軌電車站周邊，這裡的飯店去國際通只要走路5到10分鐘的距離，而且交通方便很適合沒有開車或行程多變的旅客。

沖繩逸之彩溫泉度假飯店｜免費拉麵口味多ｘ沖繩特色體驗

沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda
沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda

沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda
沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda

沖繩逸之彩溫泉度假飯店(Okinawa Hinode Hotel)距離國際通只要5分鐘的路程，逛完街還能回飯店泡溫泉、游泳放鬆身心，渡假氛圍非常濃厚！大廳提供冰淇淋、泡盛和特色飲料的暢飲，下午有沖繩特色的體驗活動能參加，晚上還有免費拉麵可以吃，口味每天都會更換，連續住幾天也吃不膩。而且對親子旅客很友善，12歲以下不加床免費住，也能租借兒童用品，裝床圍欄，徹底解放行李箱的空間，帶孩子住起來更安心！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：地鐵牧志站步行2分鐘

附近景點：國際通、榮町市場

停車設施：付費停車場，2000日圓/1晚

延伸閱讀>>【2025國際通住宿】8間沖繩那霸住宿推薦！住市區超方便

想知道更多實用沖繩攻略，請看「沖繩旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 沖繩 人氣美食

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

台夫妻上網討拍失敗！赴沖繩自駕加錯油要賠40萬日圓 遭網酸：無知是要付出代價的

文明行為竟藏安全隱患 香港多地地鐵叫停扶手電梯「左行右立」

去哪合適？他想帶60歲爸媽出國自由行 網推3地：交通方便長輩喜歡

日本沖繩一日快閃！「沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA」與「iias豐崎」購物娛樂懶人包

相關新聞

沖繩省錢住宿！「國際通飯店」平價又方便 往返機場只要15分鐘

【FunTime小編群】準備迎接夏天去沖繩看海了嗎？住在國際通附近是最便利的選擇，想要逛街購物、吃美食都超方便！不僅往返機場只需要15分鐘車程，房價普遍也比較便宜。這次FunTime小編整理了沖繩國際通飯店，每間都在地鐵站附近，大多有附設停車場，絕對是CP值超高的那霸住宿！另外，如果想知道沖繩行程該怎麼排的話，可以去看沖繩旅遊全攻略，所有感興趣的沖繩景點、交通、美食和伴手禮通通在這裡，即使是自由行新手也不怕！

沖繩旅遊跳島行程怎麼安排？四大離島、郵輪假期推薦

前往沖繩旅遊只去水族館跟美國村就太可惜啦！一定要安排跳島行程，像是宮古島、石垣島、久米島、慶良間群島，每一座都有超美海景和夢幻沙灘，開車沿著海岸線兜風、吹海風，看著陽光灑在湛藍海面上，真的有夠療癒，夏天來沖繩就該這樣玩才對味！

【2025沖繩自由行】4天3夜不租車也OK！初夏必玩行程總整理，美麗海水族館＆阿波連海灘

說到「沖繩」，腦中就會自動浮現美麗寬廣的沙灘及清澈湛藍的海岸，當你決定來個沖繩自由行時，又會有「沖繩旅行=自駕旅行」的既定印象，因而默默放棄。不用擔心！這次要介紹的「沖繩4天3夜自由行」，主打不自駕也能把沖繩玩透透！

【沖繩住宿總整理】自駕、不自駕都方便！自由行必看

【FunTime小編群】沖繩自由行是夏日渡假的首選，濃郁的海島風情和湛藍的海景，從北到南都有不同的特色景點，而沖繩住宿的選擇更是多得讓人頭痛，那到底沖繩住哪裡方便呢？今天FunTime小編精選了12間交通方便的沖繩飯店，不僅機場巴士可以直達、自駕前往有提供停車場，各大景點也是走路就能抵達，非常便利！如果想順便看更多沖繩景點、美食、交通或伴手禮購買的話，沖繩旅遊全攻略統統整理給你，輕鬆排好去沖繩玩的行程。

宮古島自由行必玩行程｜潛水看海底洞窟＋法式料理推薦，一次玩遍宮古島景點美食！

宮古島自由行怎麼玩？本篇攻略一次搞懂宮古島在哪、機票怎麼訂、住哪裡最方便！重點介紹潛水看manta、海龜、天然洞窟等潛點亮點，包括魔王的宮殿、通池與Antonio Gaudi！還有 Grand Bleu Gamin 米其林等級法餐推薦（可代訂）、人氣打卡景點、租車或包車交通建議一次掌握。

日本沖繩一日快閃！「沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA」與「iias豐崎」購物娛樂懶人包

從台灣出發可輕鬆抵達的日本離島——沖繩，一直是許多台灣人心目中出國旅遊的首選。直飛不到兩小時即可抵達，不僅交通便利，島嶼規模也恰到好處，無論是快閃短行還是悠閒長假，都非常適合。 除了迷人的碧海藍天與獨特的在地文化，沖繩的購物與娛樂體驗同樣不容錯過。像是主打國際品牌與各式折扣優惠的【沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA】，以及結合娛樂、在地美食與伴手禮的綜合設施【iias沖繩豐崎】，這兩大人氣景點都鄰近那霸機場，不論是做為長途旅行的起點，還是一日快閃的攻略地都非常合適，讓大人小孩都能買得開心、玩得盡興！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。