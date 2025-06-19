沖繩省錢住宿！「國際通飯店」平價又方便 往返機場只要15分鐘

【FunTime小編群】準備迎接夏天去沖繩看海了嗎？住在國際通附近是最便利的選擇，想要逛街購物、吃美食都超方便！不僅往返機場只需要15分鐘車程，房價普遍也比較便宜。這次FunTime小編整理了沖繩國際通飯店，每間都在地鐵站附近，大多有附設停車場，絕對是CP值超高的那霸住宿！另外，如果想知道沖繩行程該怎麼排的話，可以去看沖繩旅遊全攻略，所有感興趣的沖繩景點、交通、美食和伴手禮通通在這裡，即使是自由行新手也不怕！

快速導覽｜沖繩國際通飯店的優勢

國際通是沖繩那霸市區最熱鬧的一條街，無論是美食、購物或是交通都十分便利！對於初次來沖繩自由行、帶孩子的親子旅遊、有預算限制的平價之旅，住在國際通都非常適合～

國際通飯店三大優勢：

1.交通方便：近那霸機場，有便利的單軌電車，不開車也沒問題

2.好吃好逛又好玩：各式熱門打卡美食、有趣小店都在國際通上

3.平價飯店選擇多：那霸的房價很親民，適合想省住宿預算的人

快速找出最適合你的飯店：

國際通正中心｜出門就能逛街購物、吃美食

說到國際通飯店，當然最推薦住在國際通的正中心！下樓立刻就能開啟購物模式，逛完直接放回房間，不用大包小包提回飯店。如果想排熱門打卡美食，像是豬肉蛋飯糰、暖暮拉麵，也可以比別人更早到，輕鬆吃到人氣美食。

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店｜價格便宜能泡湯ｘ地理位置佳

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店(Almont Hotel Naha-Kenchomae)是那霸市區平價住宿的好選擇，在價格便宜的同時還能免費泡溫泉，最適合逛街一天後舒緩疲勞，CP值非常高！超好逛的國際通就在飯店樓下，旁邊有Ryubo百貨，附近雜貨超市、藥妝店、餐廳小吃一應俱全，走路5分鐘內還有三家便利商店，簡直是購物天堂！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：地鐵縣廳站步行3分鐘

附近景點：國際通、那霸市歷史博物館

停車設施：付費停車場，1500日圓/1晚

牧志Annesso公寓式飯店｜代訂豬肉蛋飯糰ｘ購物天堂

牧志Annesso公寓式飯店。 圖／Trip

牧志Annesso公寓式飯店。 圖／Trip

牧志Annesso公寓式飯店(Condominio Makishi Annesso)位於國際通的巷弄中，周遭大國藥妝、唐吉軻德、便利商店和熱門餐廳通通有，下樓就能立刻逛街吃美食！更棒的是飯店可以幫忙代訂必吃的豬肉蛋飯糰當早餐，睡醒就能吃超幸福～房間大小還算寬敞，打開2個29吋行李箱沒問題，而且多種生活用品都能租借，可以幫行李箱省下不少空間，有需求的旅客記得詢問櫃檯。

小編偷偷說：雖然飯店沒有提供停車場，但附近有很多付費停車場，不用擔心停車的問題喔～

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：地鐵牧志站步行3分鐘

附近景點：國際通、第一牧志公設市場

停車設施：無提供停車場

沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店｜近屋台村ｘ周遭美食多

沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店。 圖／Agoda

沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店。 圖／Agoda

沖繩國際通那霸棕櫚皇家飯店(Hotel Palm Royal Naha Kokusai Street)鄰近屋台村，很適合晚上想和朋友小酌，或是想體驗居酒屋文化的旅客。從飯店去牧志公設市場非常近，早上想排有名的沖繩飯糰也不怕人擠人，附近還有便利商店能買零食餅乾，以及必逛的唐吉軻德、大國藥妝。此外，即使只想待在飯店也不怕無聊，可以享受泡溫泉和游泳、玩水的樂趣。

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：地鐵牧志站步行5分鐘

附近景點：國際通、第一牧志公設市場

停車設施：付費停車場，1500日圓/1晚

近單軌電車站｜交通便利的國際通周邊住宿

如果想住在國際通附近，卻又怕太熱鬧會吵的話，小編很推薦住在單軌電車站周邊，這裡的飯店去國際通只要走路5到10分鐘的距離，而且交通方便很適合沒有開車或行程多變的旅客。

沖繩逸之彩溫泉度假飯店｜免費拉麵口味多ｘ沖繩特色體驗

沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda

沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda

沖繩逸之彩溫泉度假飯店(Okinawa Hinode Hotel)距離國際通只要5分鐘的路程，逛完街還能回飯店泡溫泉、游泳放鬆身心，渡假氛圍非常濃厚！大廳提供冰淇淋、泡盛和特色飲料的暢飲，下午有沖繩特色的體驗活動能參加，晚上還有免費拉麵可以吃，口味每天都會更換，連續住幾天也吃不膩。而且對親子旅客很友善，12歲以下不加床免費住，也能租借兒童用品，裝床圍欄，徹底解放行李箱的空間，帶孩子住起來更安心！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：地鐵牧志站步行2分鐘

附近景點：國際通、榮町市場

停車設施：付費停車場，2000日圓/1晚

延伸閱讀>>【2025國際通住宿】8間沖繩那霸住宿推薦！住市區超方便

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