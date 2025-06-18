快訊

以色列與伊朗結果誰勝誰負？ CNN：關鍵在「這組數字」

台股上漲145點收22,356點 台積電漲10元收1,055元

疑不滿宿舍管理方式 萬能科大男大生飛踢舍監！過程全錄下

沖繩旅遊跳島行程怎麼安排？四大離島、郵輪假期推薦

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌
圖片來源：Shutterstock、Fotolia
圖片來源：Shutterstock、Fotolia

【文・KKday旅遊生活誌】

前往沖繩旅遊只去水族館跟美國村就太可惜啦！一定要安排跳島行程，像是宮古島、石垣島、久米島、慶良間群島，每一座都有超美海景和夢幻沙灘，開車沿著海岸線兜風、吹海風，看著陽光灑在湛藍海面上，真的有夠療癒，夏天來沖繩就該這樣玩才對味！

郵輪旅遊

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

在來介紹沖繩離島之前，一定要來先推坑大家近期最流行的旅遊方式：郵輪假期！想要去這些島嶼，但又覺得要先到沖繩再轉搭飛機至這些島嶼很麻煩？今年最夯的就是沖繩郵輪旅遊了！從基隆港跟高雄港都可以出發，其中又以基隆港出發的郵輪有最多選擇。

搭郵輪玩沖繩，無論是帶長輩或是兒童都很適合，大家可以省去勞動奔波，在郵輪上盡情的享受美食、設施，這才是真正的度假享受！沖繩郵輪的航線通常都可以一次玩到沖繩本島＋跳島（石垣島／宮古島），而且有不只一艘郵輪可以選擇喔！有日本沖繩航線的郵輪主要有包含以下3艘：

  • 歌詩達郵輪莎倫娜號：經典親子郵輪！小資、入門首選！

  • NCL挪威郵輪奮進號：擁有7間免費餐廳、無限次數用餐體驗！

  • MSC地中海郵輪榮耀號：全亞洲最大郵輪之一，船上設施豪華！

宮古島

東平安名崎

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

東平安名崎位於宮古島東南角的半島，其代表性的燈塔可同時瞭望東海的日出與太平洋的落日，超美又壯闊的海景榮登日本都市公園百景，那片由漸層的色彩拼湊出的絕美海洋最讓人無法忘懷，由燈塔處望去美景更是毫無保留的呈現在你眼前。

越野四驅車探險行程分成2小時的深度行程跟1小時的越野四驅車體驗，想要體驗充滿冒險、野性的蘇美島，非常推薦！

與那霸前浜海灘

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

超級柔細的沙灘加上無敵湛藍的海洋令人魂牽夢縈，與那霸前浜海灘入選為日本前十大海灘一點也不為過，連續數年榮登「東洋第一海灘」寶座，只要去過一次就會想再去第二次！海與天際連成一線，瞬間再煩惱的事情都可以得到療癒。

通池

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

如果說台灣有嘉明湖令人難以忘懷，那麼沖繩就有通池令人流連往返，通池千萬年前是海邊的鍾乳石洞，在頂部塌陷後形成大小分別為75公尺及55公尺的兩個岩洞。由於底部與海水相連，形成上層淡水下層海水深淺不同的特殊景觀，對於高階潛水玩家有超高吸引力。

石垣島

川平灣

圖片來源：Pixabay
圖片來源：Pixabay

川平灣位在沖繩的西北部，有著色彩超豐富的大海據說有七種顏色變化，碧綠的海水加上蔚藍的天空，此種美景更是榮登日本的百大美景之一，這絕對是來石垣島不可錯過的景色！

富崎海灘

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

說到夏天，怎麼能少了海灘！富崎海灘是沖繩超人氣的海水浴場，更是石垣島觀賞夕陽的絕佳地點，無論是全家旅遊還是拍攝婚紗都超適合，就連海龜也會選擇在此處產卵，在這邊可以跟多種魚兒及海洋生物相遇，還能遠眺小濱島以及西表島喔！

石垣島鍾乳洞

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

石垣島除了有超美的海景，還有著由珊瑚礁20萬年前形成的鍾乳洞，而其地形也因曾經沈入海中，所以鐘乳石上還留有少許的鹽結晶，因此看起來會一閃一閃的發亮，沿著洞穴內的步道探險，還能欣賞到洞內的七彩幻影照明，為世界首創的表演喔～附近還有著許多手作體驗喔～是個自然美景結合文化的觀光景點！

久米島

終端之濱

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

整座島完全由沙子形成，據說如果有颱風或者強風來襲，島有可能會被吹散進而消失，但過一陣子又會自然形成，而且圍繞著島嶼的海水能看見清澈的珊瑚礁，海灘的沙極為細緻柔軟，海邊的美景美到讓人彷彿置身在馬爾地夫，而因陽光非常強烈建議帶防曬乳、帽子、飲用水前往。

終端之濱並不是位在久米島的島上！而是還要從久米島再搭乘15分鐘的小船前往，建議要事先預約，另外終端之濱有規定其下水、浮潛區域，千萬不要不顧安全，跑到規定範圍外的區域戲水。

久米島海龜館

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

久米島海龜館保護了瀕臨絕種的海龜，並養育小海龜、介紹海龜的資料和影片，讓遊客能詳細了解海龜的生態、學習保育這些幼小的海龜，除了海龜之外還展示2000多種海洋貝類與珊瑚。

慶良間群島

阿波連海灘

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

阿波連海灘，猶如仙境一般的海灘盡收眼底，白色的沙灘延伸到海面，盡是淺藍的顏色，彷彿天空下了一場藍色的雨水，把海面都染上了賞心悅目的淺藍色，充滿了休悠渡假的感覺，海中的珊瑚礁保持良好，魚類種類眾多，不論是浮潛、潛水都是十分熱門的活動。

島上小貓比島民還多，貓人比例約 6：1，四處也能看到牠們的蹤影。喜歡貓咪的人，可以來此一遊，飽覽可愛的貓咪百態，遊客一踏上碼頭就有熱情的貓咪大軍上前歡迎。

座間味島（貓島）

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

座間味島是座落在沖繩西南方的一座島嶼，俗稱「貓島」。保有了沖繩傳統島民生活的氣息，是結合生態、人文的渡假勝地！座間味島可以搭船前往，分別有普通船及快速船，大家可以安照自己的行程選擇。快速船比較多人會搭乘，所以也可以在出發前先行預購。

圖片來源：Fotolia
圖片來源：Fotolia

島上小貓比島民還多，貓人比例約 6：1，四處也能看到牠們的蹤影。喜歡貓咪的人，可以來此一遊，飽覽可愛的貓咪百態，遊客一踏上碼頭就有熱情的貓咪大軍上前歡迎。

沖繩離島浮潛

這四個島嶼其實還有一大共通點，那就是浮潛與深潛啦！島嶼上有許多的浮潛和潛水點，可以上沖繩觀光局查詢，也可以看看小編推薦的沖繩浮潛行程攻略，潛水適合的季節月份、潛水點、浮潛該注意的地方，一篇統統告訴你。

延伸閱讀>>沖繩潛水推薦》日本沖繩潛水季節／沖繩浮潛行程攻略

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

郵輪 石垣島 浮潛 沖繩

KKday旅遊生活誌

追蹤

延伸閱讀

暑假首選！2025石垣島自由行海空雙軌並進 直飛僅55分鐘、渡輪有望9月啟航

「三井海洋富士號」重新詮釋海上奢華體驗！台灣航次9月開航 日、韓航程主題跟著季節走

台夫妻上網討拍失敗！赴沖繩自駕加錯油要賠40萬日圓 遭網酸：無知是要付出代價的

日本沖繩一日快閃！「沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA」與「iias豐崎」購物娛樂懶人包

相關新聞

沖繩旅遊跳島行程怎麼安排？四大離島、郵輪假期推薦

前往沖繩旅遊只去水族館跟美國村就太可惜啦！一定要安排跳島行程，像是宮古島、石垣島、久米島、慶良間群島，每一座都有超美海景和夢幻沙灘，開車沿著海岸線兜風、吹海風，看著陽光灑在湛藍海面上，真的有夠療癒，夏天來沖繩就該這樣玩才對味！

【2025沖繩自由行】4天3夜不租車也OK！初夏必玩行程總整理，美麗海水族館＆阿波連海灘

說到「沖繩」，腦中就會自動浮現美麗寬廣的沙灘及清澈湛藍的海岸，當你決定來個沖繩自由行時，又會有「沖繩旅行=自駕旅行」的既定印象，因而默默放棄。不用擔心！這次要介紹的「沖繩4天3夜自由行」，主打不自駕也能把沖繩玩透透！

【沖繩住宿總整理】自駕、不自駕都方便！自由行必看

【FunTime小編群】沖繩自由行是夏日渡假的首選，濃郁的海島風情和湛藍的海景，從北到南都有不同的特色景點，而沖繩住宿的選擇更是多得讓人頭痛，那到底沖繩住哪裡方便呢？今天FunTime小編精選了12間交通方便的沖繩飯店，不僅機場巴士可以直達、自駕前往有提供停車場，各大景點也是走路就能抵達，非常便利！如果想順便看更多沖繩景點、美食、交通或伴手禮購買的話，沖繩旅遊全攻略統統整理給你，輕鬆排好去沖繩玩的行程。

宮古島自由行必玩行程｜潛水看海底洞窟＋法式料理推薦，一次玩遍宮古島景點美食！

宮古島自由行怎麼玩？本篇攻略一次搞懂宮古島在哪、機票怎麼訂、住哪裡最方便！重點介紹潛水看manta、海龜、天然洞窟等潛點亮點，包括魔王的宮殿、通池與Antonio Gaudi！還有 Grand Bleu Gamin 米其林等級法餐推薦（可代訂）、人氣打卡景點、租車或包車交通建議一次掌握。

日本沖繩一日快閃！「沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA」與「iias豐崎」購物娛樂懶人包

從台灣出發可輕鬆抵達的日本離島——沖繩，一直是許多台灣人心目中出國旅遊的首選。直飛不到兩小時即可抵達，不僅交通便利，島嶼規模也恰到好處，無論是快閃短行還是悠閒長假，都非常適合。 除了迷人的碧海藍天與獨特的在地文化，沖繩的購物與娛樂體驗同樣不容錯過。像是主打國際品牌與各式折扣優惠的【沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA】，以及結合娛樂、在地美食與伴手禮的綜合設施【iias沖繩豐崎】，這兩大人氣景點都鄰近那霸機場，不論是做為長途旅行的起點，還是一日快閃的攻略地都非常合適，讓大人小孩都能買得開心、玩得盡興！

沖繩OUTLET ASHIBINAA入門購物指南：人氣鞋服adidas、Gap一次購足

說到沖繩自由行，怎能錯過血拚的樂趣呢？距離那霸機場不遠的「沖繩OUTLET購物中心 ASHIBINAA」，集結了超過100家國際與在地人氣品牌，是購物迷的天堂。不論是COACH、adidas、Gap等經典服飾與鞋包品牌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。