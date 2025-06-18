沖繩旅遊跳島行程怎麼安排？四大離島、郵輪假期推薦

【文・KKday旅遊生活誌】

前往沖繩旅遊只去水族館跟美國村就太可惜啦！一定要安排跳島行程，像是宮古島、石垣島、久米島、慶良間群島，每一座都有超美海景和夢幻沙灘，開車沿著海岸線兜風、吹海風，看著陽光灑在湛藍海面上，真的有夠療癒，夏天來沖繩就該這樣玩才對味！

郵輪旅遊

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在來介紹沖繩離島之前，一定要來先推坑大家近期最流行的旅遊方式：郵輪假期！想要去這些島嶼，但又覺得要先到沖繩再轉搭飛機至這些島嶼很麻煩？今年最夯的就是沖繩郵輪旅遊了！從基隆港跟高雄港都可以出發，其中又以基隆港出發的郵輪有最多選擇。

搭郵輪玩沖繩，無論是帶長輩或是兒童都很適合，大家可以省去勞動奔波，在郵輪上盡情的享受美食、設施，這才是真正的度假享受！沖繩郵輪的航線通常都可以一次玩到沖繩本島＋跳島（石垣島／宮古島），而且有不只一艘郵輪可以選擇喔！有日本沖繩航線的郵輪主要有包含以下3艘：

歌詩達郵輪莎倫娜號：經典親子郵輪！小資、入門首選！

NCL挪威郵輪奮進號：擁有7間免費餐廳、無限次數用餐體驗！

MSC地中海郵輪榮耀號：全亞洲最大郵輪之一，船上設施豪華！

宮古島

東平安名崎

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東平安名崎位於宮古島東南角的半島，其代表性的燈塔可同時瞭望東海的日出與太平洋的落日，超美又壯闊的海景榮登日本都市公園百景，那片由漸層的色彩拼湊出的絕美海洋最讓人無法忘懷，由燈塔處望去美景更是毫無保留的呈現在你眼前。

越野四驅車探險行程分成2小時的深度行程跟1小時的越野四驅車體驗，想要體驗充滿冒險、野性的蘇美島，非常推薦！

與那霸前浜海灘

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超級柔細的沙灘加上無敵湛藍的海洋令人魂牽夢縈，與那霸前浜海灘入選為日本前十大海灘一點也不為過，連續數年榮登「東洋第一海灘」寶座，只要去過一次就會想再去第二次！海與天際連成一線，瞬間再煩惱的事情都可以得到療癒。

通池

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如果說台灣有嘉明湖令人難以忘懷，那麼沖繩就有通池令人流連往返，通池千萬年前是海邊的鍾乳石洞，在頂部塌陷後形成大小分別為75公尺及55公尺的兩個岩洞。由於底部與海水相連，形成上層淡水下層海水深淺不同的特殊景觀，對於高階潛水玩家有超高吸引力。

石垣島

川平灣

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川平灣位在沖繩的西北部，有著色彩超豐富的大海據說有七種顏色變化，碧綠的海水加上蔚藍的天空，此種美景更是榮登日本的百大美景之一，這絕對是來石垣島不可錯過的景色！

富崎海灘

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說到夏天，怎麼能少了海灘！富崎海灘是沖繩超人氣的海水浴場，更是石垣島觀賞夕陽的絕佳地點，無論是全家旅遊還是拍攝婚紗都超適合，就連海龜也會選擇在此處產卵，在這邊可以跟多種魚兒及海洋生物相遇，還能遠眺小濱島以及西表島喔！

石垣島鍾乳洞

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石垣島除了有超美的海景，還有著由珊瑚礁20萬年前形成的鍾乳洞，而其地形也因曾經沈入海中，所以鐘乳石上還留有少許的鹽結晶，因此看起來會一閃一閃的發亮，沿著洞穴內的步道探險，還能欣賞到洞內的七彩幻影照明，為世界首創的表演喔～附近還有著許多手作體驗喔～是個自然美景結合文化的觀光景點！

久米島

終端之濱

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整座島完全由沙子形成，據說如果有颱風或者強風來襲，島有可能會被吹散進而消失，但過一陣子又會自然形成，而且圍繞著島嶼的海水能看見清澈的珊瑚礁，海灘的沙極為細緻柔軟，海邊的美景美到讓人彷彿置身在馬爾地夫，而因陽光非常強烈建議帶防曬乳、帽子、飲用水前往。

終端之濱並不是位在久米島的島上！而是還要從久米島再搭乘15分鐘的小船前往，建議要事先預約，另外終端之濱有規定其下水、浮潛區域，千萬不要不顧安全，跑到規定範圍外的區域戲水。

久米島海龜館

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久米島海龜館保護了瀕臨絕種的海龜，並養育小海龜、介紹海龜的資料和影片，讓遊客能詳細了解海龜的生態、學習保育這些幼小的海龜，除了海龜之外還展示2000多種海洋貝類與珊瑚。

慶良間群島

阿波連海灘

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阿波連海灘，猶如仙境一般的海灘盡收眼底，白色的沙灘延伸到海面，盡是淺藍的顏色，彷彿天空下了一場藍色的雨水，把海面都染上了賞心悅目的淺藍色，充滿了休悠渡假的感覺，海中的珊瑚礁保持良好，魚類種類眾多，不論是浮潛、潛水都是十分熱門的活動。

島上小貓比島民還多，貓人比例約 6：1，四處也能看到牠們的蹤影。喜歡貓咪的人，可以來此一遊，飽覽可愛的貓咪百態，遊客一踏上碼頭就有熱情的貓咪大軍上前歡迎。

座間味島（貓島）

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座間味島是座落在沖繩西南方的一座島嶼，俗稱「貓島」。保有了沖繩傳統島民生活的氣息，是結合生態、人文的渡假勝地！座間味島可以搭船前往，分別有普通船及快速船，大家可以安照自己的行程選擇。快速船比較多人會搭乘，所以也可以在出發前先行預購。

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島上小貓比島民還多，貓人比例約 6：1，四處也能看到牠們的蹤影。喜歡貓咪的人，可以來此一遊，飽覽可愛的貓咪百態，遊客一踏上碼頭就有熱情的貓咪大軍上前歡迎。

沖繩離島浮潛

這四個島嶼其實還有一大共通點，那就是浮潛與深潛啦！島嶼上有許多的浮潛和潛水點，可以上沖繩觀光局查詢，也可以看看小編推薦的沖繩浮潛行程攻略，潛水適合的季節月份、潛水點、浮潛該注意的地方，一篇統統告訴你。

延伸閱讀>>沖繩潛水推薦》日本沖繩潛水季節／沖繩浮潛行程攻略

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