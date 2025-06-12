【2025沖繩自由行】4天3夜不租車也OK！初夏必玩行程總整理，美麗海水族館＆阿波連海灘

說到「沖繩」，腦中就會自動浮現美麗寬廣的沙灘及清澈湛藍的海岸，當你決定來個沖繩自由行時，又會有「沖繩旅行=自駕旅行」的既定印象，因而默默放棄。不用擔心！這次要介紹的「沖繩4天3夜自由行」，主打不自駕也能把沖繩玩透透！

說到「沖繩」，腦中就會自動浮現美麗寬廣的沙灘及清澈湛藍的海岸，當你決定來個沖繩自由行時，又會有「沖繩旅行=自駕旅行」的既定印象，因而默默放棄。不用擔心！這次要介紹的「沖繩4天3夜自由行」，主打不自駕也能把沖繩玩透透～你可以搭乘巴士或單軌電車欣賞沿途的風景，或是搭船前往離島來場冒險之旅，沒有開車反而更能體驗到不同的玩法。但無論是自駕或不自駕，都非常推薦跟著這篇的行程規劃，一起來趟夏日最棒的沖繩之旅！

那霸機場～市區









Credit：photoAC

從那霸機場到市區，推薦大家搭乘「Yui-Rail單軌電車」或是「巴士」前往，不管是車站或是巴士乘車處都與出口很接近，能快速地從機場抵達下榻的飯店，非常方便。Yui-Rail單軌電車「那霸機場站」就在航廈大樓2樓的國內線出發口，經過連通道就能抵達。巴士乘車處則是在航廈大樓1樓的國內線到達口附近，因機場有許多不同路線的巴士進出，我們最推薦「沖繩機場接駁巴士(沖縄エアポートシャトル)」，從機場到各個觀光景點都非常方便。

＊更多詳情請上那霸機場官網查詢。

沖繩機場接駁巴士









Credit：photoAC

對於想從那霸機場所在的南部前往中部和北部遊玩的旅人，「沖繩機場接駁巴士」就會是非常便利的交通工具。以下介紹在中部地區和北部地區能使用的「二次乘車券」。

＊更多詳情請上沖繩機場接駁巴士查詢。

【二次乘車券】※5月的價格

如果旅遊行程皆安排在「北部地區」的話，購買「二次乘車券」就會非常划算。像是住宿於北部地區的飯店，或是從那霸機場前往美麗海水族館或恩納村一帶的行程都推薦使用這張乘車券。

【二次乘車券】購票方式

如有購買需求，以下地點皆有販賣車票：

那霸機場觀光案內所（國內線・國際線）沖繩觀光情報中心（那霸巴士總站2樓）H.I.S. 沖繩 Lealea Lounge OKINAWA（東京地區）H.I.S. Travel Wonderland 新宿（全日本）FamilyMart店舖(選「JTB Leisure Ticket(JTBレジャーチケット)」)各地飯店

＊如果不想現場購買也能事先在網路上訂票，詳情可至官網查詢相關購票方法。

介紹完交通方式，終於可以開始我們的「沖繩4天3夜自由行」啦！

DAY 1：落地沖繩，大啖在地料理！

這次選擇搭乘晚上的航班出發，沒想到夜晚的那霸機場也別有一番風味。

【那霸機場】









Credit：photoAC









Credit：photoAC

從桃園國際機場、台中國際機場到高雄國際機場(小港機場)，都有飛機可以直達那霸機場，花費時間大約在一小時半到兩小時之間，相當於台北搭高鐵至高雄的時間，其實非常快速。抵達那霸機場之後，就可以馬上轉乘單軌電車或是巴士前往飯店啦！

｜沖繩 那霸機場｜

地址：沖縄縣那覇市字鏡水150

交通：Yui-Rail單軌電車「那霸機場站」

官網：https://www.naha-airport.co.jp/zh-hant/

【 Hotel AQUA CITTA Naha by WBF 】









Credit：＠hotel_aqua_citta_naha

這次入住的飯店是「Hotel AQUA CITTA Naha by WBF」，從那霸機場出發，無論是單軌列車或是機場接駁巴士都只需花30分鐘就能抵達，而且離前往慶良間群島的出發港口「泊港」也很近，周邊也設有許多公車站牌，既能前往各地觀光，又能前進離島探險，對於非自駕的旅人們來說真的非常方便。飯店房間採簡約設計，最上層還有溫水池可以放鬆，早餐的義式自助餐也非常受歡迎，種種優點集於一身，推薦給大家！

｜Hotel AQUA CITTA Naha by WBF｜

地址：沖縄縣那覇市前島3丁目2-20

交通：Yui-Rail單軌電車「美榮橋站」走路7分鐘

官網：https://www.resorts.co.jp/aquacitta-naha/tw

【沖繩居酒屋 やーじぐゎ〜】









Credit：＠yajigwa1107









Credit：＠yajigwa1107

入住完並放好行李後，就可以出發去吃晚餐了～抵達的第一天果然還是要吃道地的沖繩料理才能滿足！這次選擇在地人氣店家「沖繩居酒屋 やーじぐゎ〜」，在這裡能享用到道地的苦瓜炒蛋及豬排骨，也有居酒屋常出現的烤雞串和炸物等等，甚至是火鍋也都吃得到！豐富的菜單讓人忍不住每一道都想點來吃～而且因其親民的價格，也深深受到學生族群的歡迎。吃飽喝足之後，就可以回飯店休息，準備迎接DAY2的行程啦！

｜沖繩居酒屋 やーじぐゎ〜｜

地址：沖縄縣那覇市牧志1-965

營業時間：星期日～四 18:00〜00:00 ※最後點餐：23:00・五、六、例假日：18:00〜01:00 ※最後點餐：00:00

官方IG：＠yajigwa1107

DAY 2：朝向離島出發！

前往渡嘉敷島探險的DAY2！期待沖繩離島會呈現什麼樣的景緻～

【泊港港口大樓 TOMARIN(とまりん) 】









Credit：photoAC

從那霸市前往渡嘉敷島需要乘坐由「泊港」出發的定期船才能到達。與泊港相鄰的「港口大樓 TOMARIN(とまりん)」裡有小賣店及便利商店，可以買些輕食帶上船享用。

｜港口大樓 TOMARIN(とまりん)｜

地址：沖縄縣那覇市 前島3-25-1交通：Yui-Rail單軌電車「美榮橋站」走路10分鐘營業時間：7:00〜19:00官網：

https://www.tomarin.com

＊泊港～渡嘉敷港 交通比較＊









Credit：photoAC

往返泊港和渡嘉敷港有2種選擇：「大型渡輪」及「高速船(Marine Liner)」。船費及交通時間各不相同，想悠閒地欣賞沿途海上風景的話會推薦搭乘「大型度論」；如果想有更多時間在島上停留的話，則是選擇「高速船」會必較適合。兩種方法皆有不同旅遊魅力，依照自己的需求選擇即可。

＊詳情請上官網查詢。

【渡嘉敷港】









Credit：photoAC

下船之後就抵達了我們的目的地——「渡嘉敷島」，這裡位於沖繩本島西側、屬於「慶良間諸島」之一，整個群島與海域都被列為國立公園。渡嘉敷島最吸引人的，就是那片帶有透明感的「慶良間藍」海攤，海水的透明度也被譽為世界頂級，和本島的海有著不同的美麗。海裡有珊瑚礁、座頭鯨、海龜等豐富的海洋生物，也是能進行潛水和浮潛等水下活動的熱門景點。

｜渡嘉敷港｜

地址：沖縄縣島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷346

官網：渡嘉敷村

【阿波連海灘】









Credit：photoAC

接著來到渡嘉敷島的代表景點——「阿波連海灘」，終於親眼見到「慶良間藍」的真實樣貌，真的非常壯觀～這片海灘全長約800公尺，即使是冬天，海水溫度也能維持在20度左右，一整年都可以享受各種海上活動。除了能與住在珊瑚礁裡、色彩繽紛的熱帶魚一起浮潛，這裡還有賞鯨、划船前往無人島等各種有趣的體驗。如果只是想度過悠閒時光的話也沒問題！邊看海邊聊天，或是拍拍照留下紀念，放鬆的靜態活動也很推薦。

｜阿波連海灘｜

地址：沖縄縣島尻郡渡嘉敷村阿波連海灘

開放游泳期間：4月中旬～10月末

海灘開放游泳時間：9:00～18:00

入場費：免費

官網：渡嘉敷村

【HARVEL KITCHEN】









Credit：＠harvel_tokashiki

中午決定在「HARVEL KITCHEN」享用！這是間位在阿波連海灘附近，提供多國料理的餐廳，從泰式、印尼、韓式到中華料理，各種亞洲風味應有盡有。無論是口味還是擺盤都超完美，兼顧好吃及好看，讓人吃得心滿意足。

｜HARVEL KITCHEN｜

地址：沖縄縣島尻郡渡嘉敷村阿波連182-5

營業時間：12:00〜15:00 ※最後點餐：14:30、18:00〜23:00 ※最後點餐：22:00公休日：星期四（星期五只提供晚餐）

官網：https://harvel-tokashiki.harvelgroup.jp/zh_tw/harvel-kitchen-zh_tw/

【KUBANDAKI(クバンダキ)展望台】









Credit：photoAC

吃完午餐，再次回到阿波連海灘前往「KUBANDAKI(クバンダキ)展望台」。海灘西側有個名叫「クバンダキ」的山丘，而在其之上有個能眺望到整片阿波連海灘的展望台，故以此命名。前往展望台的路上，不只會看到一個像洞穴一樣的岩石隧道，也會經過長滿棕櫚科植物「蒲葵」的步道，整個過程就像在探險一樣，非常有趣！抵達山丘上看到的風景如畫一般，慶良間藍的海水配上純白沙灘，還有對岸山巒間鮮明的綠意，是相機也捕捉不了的景致，推薦大家一定要親自去看看！

｜KUBANDAKI(クバンダキ)展望台｜

地址：沖縄縣島尻郡渡嘉敷村阿波連

【YAPPARI STEAK(やっぱりステーキ) 2nd 松山店】









Credit：photoAC

欣賞完美景、回到本島後，以「YAPPARI STEAK(やっぱりステーキ)」來結束第二天的行程。深受當地人歡迎的連鎖牛排店「YAPPARI STEAK」，最近在日本全國各地擴展店舖中，而這次難得來到沖繩，還是必須嚐嚐看本店的味道。我們這次點的是選用厚切的牛肩胛肉，口感鮮嫩多汁，不知不覺就完食。這間店最大特色是無論是白飯還是沙拉，甚至是湯汁都能無限續，對於想吃飽的人來說也能大滿足。

｜YAPPARI STEAK(やっぱりステーキ) 2nd 松山店｜

地址：沖縄縣那覇市松山2-7-16

營業時間：星期一～六 11:00～4:00 ※最後點餐：3:00、星期日 11:00～21:00 ※最後點餐：20:30

官網：https://yapparigroup.jp

DAY 3：一路向北造訪水族館！

造訪2個海灘＋沖繩美麗海水族館！今天我們一路往本島北邊移動。

【恩納村海濱公園 Nabee(ナビー)海灘】









Credit：photoAC

與 DAY 2 去的海灘不同，「恩納村海濱公園 Nabee(ナビー)海灘」有能讓人打卡、帶有琉球風格的「獅子像」，還有超大鞦韆可以合照做紀念，海灘旁也提供器材租借，能在這裡舉辦烤肉大會，非常適合一大群人的聚餐。另外，也有許多海上活動可以參加，像是搭乘香蕉船，從海上仰望萬座毛的活動就超級受歡迎！

｜恩納村海濱公園 Nabee(ナビー)海灘｜

地址：沖縄縣國頭郡恩納村恩納419-4

海灘開放游泳期間：4/1～10/31

海灘開放游泳時間：9:00～18:00（7月・8月 9:00～19:00）

入場費：免費

官網：https://www.nabee.info/english/

【聖瑪麗娜海灘(サンマリーナビーチ)】









Credit：photoAC

接下來就來到「聖瑪麗娜海灘(サンマリーナビーチ)」。這裡被日本環境省選為「快水浴場百選」之一，擁有國家級認證的絕佳水質！雖然這片海灘位在沖繩喜來登聖瑪麗娜渡假飯店的範圍內，但即使是非住客也能進來使用及參加各種活動。除了常見的海上活動之外，這裡也提供許多豐富的體驗，尤其非常推薦「海上滑索」，能邊俯瞰美麗的海景，邊迎風飛行，既涼爽又療癒！海岸邊還設有連接防波提的木橋，彷彿在海上散步一般，非常浪漫～

｜聖瑪麗娜海灘(サンマリーナビーチ)｜

地址：沖縄縣恩納村冨着66-1

游泳期間：一整年

游泳時間：8:30～17:30（根據時節而有所變動）

入場費：免費

官網：https://sheraton-okinawa.co.jp/en/

【沖繩炭火料理店 うむさんの庭】









Credit：＠umusan_no_niwa

從聖瑪麗娜海灘走路約10分鐘，就能來到這間「沖繩炭火料理店 うむさんの庭」。是「つるとんたん」系列的沖繩料理餐廳，特別是手工自製沖繩蕎麥麵配上濃郁高湯，堪稱絕品。而在眾多麵類之中，人氣菜單就非「炭烤厚切三層肉蕎麥麵」莫屬！香味撲鼻、肉嫩多汁，超級推薦～除此之外，還有像是咖哩風味和擔擔麵口味等的創意蕎麥麵料理，都讓人忍不住會想點來嚐鮮，其他還有天婦羅、燉煮菜餚等的道地沖繩料理可以享用，想嘗試新口味的人不要錯過！

｜沖繩炭火料理店 うむさんの庭｜

地址：沖縄縣國頭郡恩納村冨着256

營業時間：11:30-15:00 ※最後點餐：14:30、17:00-23:00 ※最後點餐：22:30

官網：https://www.umusannoniwa.jp

【沖繩美麗海水族館】









Credit：photoAC

午餐吃飽後，搭上巴士慢悠悠地就來到了期待已久的「沖繩美麗海水族館」啦！來沖繩怎麼能錯過這裡呢？館內飼養了710種、總計約12000隻的海洋生物，呈現出沖繩特有的海洋生態系。館內最引人注目的是名為「黑潮之水」的巨大水槽，以鯨鯊為首，還有南洋鬼蝠魟及許多色彩繽紛的熱帶魚悠遊在其中，遠看就像在欣賞一幅畫一般，令人震撼不已。其他還能觀察到罕見的深海魚及珊瑚礁，難得機會千萬不能錯過。館外則是有「海豚劇場(オキちゃん劇場)」可以參加，整個劇場以大海為背景，在蔚藍大海的襯托下欣賞可愛海豚的表演，絕對令人難忘！

｜沖繩美麗海水族館｜

地址：沖縄縣國頭郡本部町石川424

營業時間：8:30～18:30 ※最後入場：17:30

門票：大人 2180日圓、中人(高中生) 1440日圓、小人(小・中學生) 710日圓、6歲以下免費

官網：https://churaumi.okinawa/tc/

【海のちんぼらぁ】









Credit：＠uminotinbora

晚餐決定在飯店附近的「海のちんぼらぁ」大快朵頤！這間店以道地沖繩料理聞名，選用當季鮮魚、品牌豬肉「あぐー豚」等等，都是當地食材製作的豐盛佳餚。最特別的是，酒類菜單超級豐富！據說光是酒類就有100種以上可以選擇，從沖繩各地釀造的泡盛到各式調酒通通都有，無「酒」不歡的人絕對愛爆！

｜海のちんぼらぁ｜

地址：沖縄縣那覇市前島2-13-15

營業時間：17:00〜23:30 ※最後點餐：23:00

公休日：新年假期

官網：https://reurl.cc/9DAbja

DAY 4：見證古老沖繩的象徵！

【首里城】









Credit：photoAC 守禮門









Credit：photoAC 重建工程現場

前往機場之前，來到我們沖繩旅行的最後一站——「首里城」。曾經是琉球王國的城堡，融合了日本及中國風格的建築特色也是其魅力之一。現今首里城所在的整片區域規劃成了紀念公園，作為古老沖繩歷史及文化的象徵而備受當地居民愛戴。因2019年發生過火災，目前園區內正在進行重建工程，遊客可以實際參觀修復現場，預計於2026年完工，在此之前都可以近距離觀察到師傅修復傳統建築的技法，也成為了一個難能可貴的體驗。

｜首里城｜

地址：沖縄縣那覇市首里金城町1-2

開放時間：根據區域及時節而有所不同，建議事先在官網確認。

休園日：除了「首里杜館」會在7月的第一個星期三及隔日休息之外，其他皆無休。

收費區域門票：大人 400日圓、中人(高中生) 300日圓、小人(小・中學生) 160日圓、6歳以下 免費

官網： https://oki-park.jp/shurijo/tc/

【那霸機場】









Credit：photoAC

快樂的日子總是過得比較快，這次的非自駕「沖繩4天3夜自由行」不知不覺就結束了！看完是不是對沖繩旅遊信心提升了呢？搭乘各種交通工具旅行，不但可以好好欣賞窗外的風景，還能利用等待時間探索周邊小店，與開車有著不同的旅遊魅力。也非常推薦會開車的人拋開車子，來趟非自駕之旅吧！

租車族看這裡！

如果想在沖繩自駕，那就非常推薦「OTS租車」！不只提供租車，還有機場接送服務，官網也會標示適合人數及行李數量，預約起來非常方便。像是如果預約6人(大人4、小孩2)，且行李都是登機箱尺寸的話，一般車型乘坐是沒問題的，不過如果想要更舒適地搭乘，就會建議選擇空間更大的休旅車類型，網站上也有許多類型可以選擇，依自己的需求預約即可。

最後別忘了使用「旅遊服務APP： Funliday」和「旅遊記帳與分帳功能」來規劃你的沖繩之旅，並搭配旅平險、機場接送、當地租車等便利服務！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【2025沖繩自由行】4天3夜不租車也OK！初夏必玩行程總整理，美麗海水族館&阿波連海灘

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」