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曼谷2日遊！ 跟長頸鹿近距離 大城獅子動物園互動性滿分、昭披耶河最美夜景遊輪氣氛超讚

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作者：Funliday-ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨

跟著 ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨ 於 2026-01-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 อาฟเตอร์ยู、Song Wat Rd、SANGARUN.THAI COSTUME。

互動性滿滿的動物園 超美夜間曼谷遊輪

第 1 天

อาฟเตอร์ยู | 1 小時

唐人街一路吃小吃吃到超飽，還是忍不住來 After You。外面真的很吵很熱，走進店裡瞬間安靜下來。推薦蜂蜜吐司、鬆餅、泰奶刨冰和泰奶冰，甜點都不會太甜，很適合當唐人街行程的甜點收尾。

Song Wat Rd | 3 小時

這條街位於曼谷老城區、靠近唐人街，原本是老商業區的走廊，但近幾年因為大量文創小店、咖啡廳、藝廊進駐，變成曼谷最有潮流感、年輕人最愛的散步街之一。！

超推薦年輕人必逛的潮流街區，有復古老街、文青咖啡、創意小店，散步拍照、喝咖啡超舒服，很值得排進行程～

雜貨：Road Of Cinnamon、Oyster and Things、SAAN SONGWAT

香氛：onest at Song Wat、Copenn Songwat

甜點：a)pink rabbit + Bob、After you(唐人街）

咖啡廳：Arteasia Desserts & Cafe

飲料☕️：Choch@SongWat、LOCAL BOYS COFFEE CO. SONG WAT

食物：古籠包、Rong Klan Nuea

SANGARUN.THAI COSTUME | 1 小時

服裝質感很好，顏色選擇多，還有飾品和簡單妝髮，拍照超上鏡。化妝很專業，攝影師拍的照片也很漂亮。建議要預約，泰服都很美，店員會幫忙配顏色，如果沒有想法也可以請店員給建議，妝的部分推薦1600高級妝容，化妝師很用心在化妝，整體體驗很棒很推薦！

價格服裝300 妝髮服裝700 高級妝髮1600 加攝影2000（1-2人）

鄭王廟 | 1 小時

鄭王廟是曼谷最具代表性的佛教寺廟之一，也被稱作 「黎明寺／曙光寺，旅客來曼谷必打卡的文化地標。

整座塔身以色彩繽紛的中國瓷片和貝殼裝飾，在陽光下閃閃發光。

攝影時間約1小時這次剛好在夕陽的傍晚時來拍攝～

夕陽餘暉下河畔剪影都超好拍，晚上也很美！推薦日落的時間後

陳億粿條店 | 1 小時

這家店在曼谷中國城是排隊名店，也是《米其林指南》推薦的街邊小吃

必吃粿條湯（Kuai Chap）：湯頭濃郁帶胡椒香，粿條滑 Q 有彈性。

酥肉飯：外皮酥脆、肉質嫩香，是很有特色的泰式小吃。

💡 店很平價，也有當地人早餐會來吃的選擇，吃完後繼續去唐人街散步或接著找其他美食都很合適。～

京華大酒店 (曼谷唐人街) | 1 小時

老字號，性價比非常高，地理位置優越，一出門就全是各種泰國華人的特色小吃，有排唐人街行程的話一定得住這邊！還有停車位可用，頂樓空間有景觀泳池！一晚預訂1400元～～很便宜！

第 2 天

Sriayuthaya Lion Park | 3 小時

📍大城獅子動物樂園 互動性滿分的動物園

不過每個互動都需要付費～～

這次購買曼谷幫的套票

有長頸鹿餵食、鱷魚餵食、水豚君餵食，自己加購了小猴子餵食和抱小獅子～

❗️推薦長頸鹿吉普車、小猴子餵食

園區還可可以遛老虎、跟猩猩拍照等～

建議長頸鹿吉普車選11點前場次人比較少

ICONSIAM | 4 小時

第一次來 ICONSIAM，真的被整棟百貨的氣勢震撼到。裡面不只是高級品牌，還有泰國在地美食、手作小店、水上市場、高樓河景！逛累了可以坐在河邊看夕陽，整個氛圍很放鬆也很時尚。

必吃愛馬仕船麵Thong Smith GF

✿Sabai arom 香氛4F

✿After You Dessert Cafe 甜點6F

➜G層水上市場

(芒果糯米飯/泰式香蕉煎餅/古法泰式奶茶Lung Ngen Coffee咖啡/斑斕椰子糕/泰式烤肉串/船麵/烤海鮮)

✿True Coffee ROASTERY 烘培豆3F

✿Coffeeology 咖啡豆4F

✿Pang Cha泰奶雪花冰

✿KubKao‘ KubPla ICONSIAM 泰國菜5F

✿Thipsamai83年炭火泰式炒河粉6F

✿Cafe Chilli 泰國東北特色菜/烤豬頸肉

✿Journal 天然香氛2F

泡泡馬特旗艦店也有～

昭披耶河公主號自助晚餐 | 2 小時

短短 1.5 小時的遊船行程，剛好放慢節奏欣賞曼谷河岸景色。沿途可以看到鄭王廟、大皇宮、ICONSIAM 等經典地標，夕陽下河面金光閃閃超美。坐在甲板吹風，遊河吃美食，看河岸夜景加上現場音樂演奏，滿滿的五官收獲，歌手和遊客完美互動，享受超棒夜晚時光😊 buffet也很好吃～重點是船上超級嗨！歐美人聚在一起氣氛超讚

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：跟長頸鹿近距離接觸、最美夜景遊輪｜曼谷 2日遊

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