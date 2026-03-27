昭和風高山老街 高山冬天怎麼玩2日遊

跟著 ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨ 於 2025-02-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 高山陣屋、飛驒老街、高山プリン亭。

江戶時代的古建築真的讓人覺得好有味道～

這裡的小吃都很好吃！雪景更美

第 1 天

高山陣屋 | 1 小時

高山陣屋是日本少數完整保留下來的江戶時代官署建築，

以前是地方官員辦公、生活、處理事情的地方。

位置就在高山老街附近，其實很好順路排進行程。

陣屋內除了會介紹各區域原本的作用外，也會有相關的歷史背景解說，除此之外，還有漂亮的日式庭園可以拍照，裡面不像一般觀光景點那麼熱鬧，不過偶爾會有團客可能會比較吵雜一些，能看到木造空間、走廊、房間，一間一間連著～整體很舒適很有日本氛圍

飛驒老街 | 3 小時

飛驒老街是來高山一定會逛的景點

整個區域保留了很多江戶時代風格的街道

木造建築 酒造 老店和小吃店集中在一起

走在街上很有歷史感也很適合拍照

如果想吃飛驒牛壽司 參加清酒試飲 買伴手禮

很容易就不小心逛到半天

很適合放慢步調好好感受高山的味道，吃鼎鼎有名の飛驒牛🐮

很喜歡老街的傳統氛圍感～

有很多藝品/小吃/酒/伴手禮店可以逛。

其他必吃美食往下看！

高山プリン亭 | 幾秒

主打每日現做的布丁與相關甜品，是旅遊高山時的必吃甜點與伴手禮選擇之一

推薦口味招牌布丁：採用當地飛驒高山的牛奶、雞蛋與鮮奶油，口感濃郁滑順

橋本煎餅堂 | 幾秒

每天有現做的醬油煎餅，但我那天去的時候就已經賣完了！！

大家記得早上趕快去～先做的味道超香的～如果買不到的話也可以買店內包裝好的，煎餅超大一個！很好吃哦

こって牛 | 幾秒

高山老街最好吃的我覺得是這個！！和牛壽司雖然要排隊但真的超值得～～以 A5飛驒牛握壽司 炙烤或原味呈現；還有「三種風味組合」（鹽味、醬油薑味、軍艦＋蛋黃）的選擇，綜合的也好吃

如果不想排隊他旁邊的一條街也有分店～好吃到直接吃了兩家😆

おみやげ処三川屋本店 | 幾秒

這裡匯集了各種飛驒地方名產、特色食品、手工工藝品、民藝品、醬菜、甜點、調味料等一站式選擇

：三川屋本店通常比附近許多小店更早開店，而且在旅遊旺季常常會有人潮，因此可以安排在早上就去逛逛、買伴手禮與吃串烤糰子。

飛騨小町 | 幾秒

專賣飛驒牛風味小吃：像是飛驒牛肉包、飛驒牛肉炸丸子、飛驒牛可樂餅等（非常適合當作街頭美食）。 飛驒桃＆飛驒牛奶製冰淇淋也是招牌！

炸物推薦這家

飛騨高山まちの体験交流館 | 30 分鐘

這裡是專門介紹當地傳統工藝、民俗文化與生活歷史的地方

也很多互動體驗：不定期舉辦手作、工作坊或交流活動（例如祭典、文化示範）讓遊客參與。

當天去的時候有你的名字裡的結繩體驗、生魚片切片示範、竹燈籠製作、飛驒娃娃手作體驗！

喜歡手作的不能錯過，很多都是只有這裡才體驗得到的！

二木酒造（株） | 幾秒

花100日幣就可以喝清酒 有各種口味可以選，嘗試到喜歡的再買～高山老街也推薦最有名的兩家：原田清酒釀酒廠地方 原田酒造場、舩坂酒造店，這兩家也都可以試喝不同的酒喔！在雪景的街道還能喝著日本清酒，真的太幸福了 早上就可以喝醉😆

高山昭和館 | 2 小時

門票1200日幣，裡面有很多懷舊的東西，非常非常用心的博物館 不僅館藏豐富 而且竟然還做到互動式的體驗 裡面有很多很好玩的小遊戲，也有手機腳架讓遊客拍照，跟朋友在裡面玩一整天都不是問題～真的非常推薦來這邊體驗昭和時代的氣氛！

Maruhyaku | 幾秒

店內主要販售各種日本製的精緻小物、創意商品、伴手禮!有很多玻璃彩繪杯子～～

這裡還能喝到超多清酒，除了高山限定 高山的酒廠品牌還能喝到全國各地的！1000日圓能喝2-10種依照你的選擇～每個清酒約20ml，是個品嘗清酒的好地方

丸明 飛騨高山店 | 2 小時

丸明在高山算是老字號，需要提前排隊！建議16:00就來排～不然可能五點多一整天的位置都沒有囉！

不只是觀光客，店裡也能看到不少當地人～

飛驒和牛真的超好吃！！一烤下去香氣很直接，肉甜、油不膩，店內氣氛好日式空間，很適合慢慢吃、慢慢聊天。

高山グリーンホテル | 1 小時

高山綠色飯店 很推薦大家來住！

超級大的四星級飯店 有兩個大浴場（露天溫泉+雪+飛驒牛奶太享受🥹）

✔️超大伴手禮店-飛驒物產

✔️房間30-50平方公尺 超大

✔️我住的房型是2020新蓋的櫻凜閣 很新！

✔️接駁巴士-高山站、高山陣屋

✔️早餐吃得到味增等到地食材 晚餐有飛驒牛

一晚只要$3000（很早以前訂很划算吧！）

第 2 天

飛騨高山宮川朝市 | 1 小時

宮川朝市已有超過 100 年的歷史，自古以來就是當地農民和市民交流、販售農產品的場所。約有 50–60 個攤位（旺季時），販售新鮮蔬菜、水果、手工醃漬物、山菜、花卉、傳統工藝及地方紀念品等～喜歡道地農產品喜歡買回家料理推薦來這裡！早上也有熟食可以當早餐哦

弱尊 | 1 小時

ワットホテル＆スパ 飛騨高山 | 1 小時

大概是高山CP最高的飯店了！

有大浴場 貸切風呂～入住還有飲料自助而且房間超級大！！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：昭和風高山老街 高山冬天怎麼玩2日遊

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