快訊

獨／機艙關門才喊我「不搭了」 金門班機延誤逾半小時只因夫妻吵架

桃園春殤雨紛紛 挖土機超人林鴻森、北車英雄余家昶入祠

怕周末給驚嚇！台股收盤下跌225點收33,112點 台積電收1820元下跌20元

昭和風高山老街 高山冬天怎麼玩2日遊

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食

跟著 ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨ 於 2025-02-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 高山陣屋、飛驒老街、高山プリン亭。

江戶時代的古建築真的讓人覺得好有味道～

這裡的小吃都很好吃！雪景更美

第 1 天

高山陣屋 | 1 小時

高山陣屋是日本少數完整保留下來的江戶時代官署建築，

以前是地方官員辦公、生活、處理事情的地方。

位置就在高山老街附近，其實很好順路排進行程。

陣屋內除了會介紹各區域原本的作用外，也會有相關的歷史背景解說，除此之外，還有漂亮的日式庭園可以拍照，裡面不像一般觀光景點那麼熱鬧，不過偶爾會有團客可能會比較吵雜一些，能看到木造空間、走廊、房間，一間一間連著～整體很舒適很有日本氛圍

飛驒老街 | 3 小時

飛驒老街是來高山一定會逛的景點

整個區域保留了很多江戶時代風格的街道

木造建築 酒造 老店和小吃店集中在一起

走在街上很有歷史感也很適合拍照

如果想吃飛驒牛壽司 參加清酒試飲 買伴手禮

很容易就不小心逛到半天

很適合放慢步調好好感受高山的味道，吃鼎鼎有名の飛驒牛🐮

很喜歡老街的傳統氛圍感～

有很多藝品/小吃/酒/伴手禮店可以逛。

其他必吃美食往下看！

高山プリン亭 | 幾秒

主打每日現做的布丁與相關甜品，是旅遊高山時的必吃甜點與伴手禮選擇之一

推薦口味招牌布丁：採用當地飛驒高山的牛奶、雞蛋與鮮奶油，口感濃郁滑順

橋本煎餅堂 | 幾秒

每天有現做的醬油煎餅，但我那天去的時候就已經賣完了！！

大家記得早上趕快去～先做的味道超香的～如果買不到的話也可以買店內包裝好的，煎餅超大一個！很好吃哦

こって牛 | 幾秒

高山老街最好吃的我覺得是這個！！和牛壽司雖然要排隊但真的超值得～～以 A5飛驒牛握壽司 炙烤或原味呈現；還有「三種風味組合」（鹽味、醬油薑味、軍艦＋蛋黃）的選擇，綜合的也好吃

如果不想排隊他旁邊的一條街也有分店～好吃到直接吃了兩家😆

おみやげ処三川屋本店 | 幾秒

這裡匯集了各種飛驒地方名產、特色食品、手工工藝品、民藝品、醬菜、甜點、調味料等一站式選擇

：三川屋本店通常比附近許多小店更早開店，而且在旅遊旺季常常會有人潮，因此可以安排在早上就去逛逛、買伴手禮與吃串烤糰子。

飛騨小町 | 幾秒

專賣飛驒牛風味小吃：像是飛驒牛肉包、飛驒牛肉炸丸子、飛驒牛可樂餅等（非常適合當作街頭美食）。 飛驒桃＆飛驒牛奶製冰淇淋也是招牌！

炸物推薦這家

飛騨高山まちの体験交流館 | 30 分鐘

這裡是專門介紹當地傳統工藝、民俗文化與生活歷史的地方

也很多互動體驗：不定期舉辦手作、工作坊或交流活動（例如祭典、文化示範）讓遊客參與。

當天去的時候有你的名字裡的結繩體驗、生魚片切片示範、竹燈籠製作、飛驒娃娃手作體驗！

喜歡手作的不能錯過，很多都是只有這裡才體驗得到的！

二木酒造（株） | 幾秒

花100日幣就可以喝清酒 有各種口味可以選，嘗試到喜歡的再買～高山老街也推薦最有名的兩家：原田清酒釀酒廠地方 原田酒造場、舩坂酒造店，這兩家也都可以試喝不同的酒喔！在雪景的街道還能喝著日本清酒，真的太幸福了 早上就可以喝醉😆

高山昭和館 | 2 小時

門票1200日幣，裡面有很多懷舊的東西，非常非常用心的博物館 不僅館藏豐富 而且竟然還做到互動式的體驗 裡面有很多很好玩的小遊戲，也有手機腳架讓遊客拍照，跟朋友在裡面玩一整天都不是問題～真的非常推薦來這邊體驗昭和時代的氣氛！

Maruhyaku | 幾秒

店內主要販售各種日本製的精緻小物、創意商品、伴手禮!有很多玻璃彩繪杯子～～

這裡還能喝到超多清酒，除了高山限定 高山的酒廠品牌還能喝到全國各地的！1000日圓能喝2-10種依照你的選擇～每個清酒約20ml，是個品嘗清酒的好地方

丸明 飛騨高山店 | 2 小時

丸明在高山算是老字號，需要提前排隊！建議16:00就來排～不然可能五點多一整天的位置都沒有囉！

不只是觀光客，店裡也能看到不少當地人～

飛驒和牛真的超好吃！！一烤下去香氣很直接，肉甜、油不膩，店內氣氛好日式空間，很適合慢慢吃、慢慢聊天。

高山グリーンホテル | 1 小時

高山綠色飯店 很推薦大家來住！

超級大的四星級飯店 有兩個大浴場（露天溫泉+雪+飛驒牛奶太享受🥹）

✔️超大伴手禮店-飛驒物產

✔️房間30-50平方公尺 超大

✔️我住的房型是2020新蓋的櫻凜閣 很新！

✔️接駁巴士-高山站、高山陣屋

✔️早餐吃得到味增等到地食材 晚餐有飛驒牛

一晚只要$3000（很早以前訂很划算吧！）

第 2 天

飛騨高山宮川朝市 | 1 小時

宮川朝市已有超過 100 年的歷史，自古以來就是當地農民和市民交流、販售農產品的場所。約有 50–60 個攤位（旺季時），販售新鮮蔬菜、水果、手工醃漬物、山菜、花卉、傳統工藝及地方紀念品等～喜歡道地農產品喜歡買回家料理推薦來這裡！早上也有熟食可以當早餐哦

弱尊 | 1 小時

ワットホテル＆スパ 飛騨高山 | 1 小時

大概是高山CP最高的飯店了！

有大浴場 貸切風呂～入住還有飲料自助而且房間超級大！！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：昭和風高山老街 高山冬天怎麼玩2日遊

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老街 美食 日本旅遊

Funliday - 旅遊規劃社群平台

追蹤

相關新聞

昭和風高山老街 高山冬天怎麼玩2日遊

跟著 ㄚ沈 日本旅遊｜出國私藏景點美食✨的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 高山陣屋、飛驒老街、高山プリン亭。江戶時代的古建築真的讓人覺得好有味道～這裡的小吃都很好吃！雪景更美

2026日本青森自由行｜12大旅遊景點與5大必買伴手禮零食，天天直飛

想去日本卻怕人擠人？那本州最北端的「青森」就是你的最佳解答！隨著長榮航空在旺季開啟「天天直飛」模式，這座擁有世界級櫻花、震撼睡魔祭與夢幻雪景的城市，...

關西自由行省錢神器！「JR QR 2 Day Pass」2日暢遊關西地區只要4000日圓

省錢也能暢玩日本關西！JR西日本推出 「QR 2 Day Pass」，是自由行旅客的最新省錢秘密武器！

世界唯一「室內沙雕展覽博物館」！日本「鳥取沙丘 砂之美術館」，每年都有不同主題沙展，館外還可眺望鳥取砂丘

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 話說路過這裡很多次，這還是第一次踏進去館內，發現裡面也太壯觀了吧！原來還是世界唯一 室內沙雕展覽博物館。

日本「免稅伴手禮」排行榜大公開！線上免稅購物秘笈一次掌握

根據交通部觀光局的統計，2025年1月，國人出國旅遊的首選目的地是「日本」，佔比高達36.33%，總人數586,231人，無論是東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、仙台還是沖繩，人氣始終居高不下。一般安排行程時，除了會把「名勝古蹟、熱門景點、美食餐廳」列入計劃 […]

走進森林與深海世界 日本橫濱新沉浸式設施「Wonderia」正式開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】隨著日本沉浸式體驗設施持續進化，橫濱也將迎來全新話題景點。由 DeNA 打造的沉浸式數位體驗設施「Wonderia 橫濱」已正式開幕，地點位於 JR關內站前大型複合設施「BASEGATE 橫濱關內」，成為今年春季最受矚目的新開幕亮點之一。 「Wonderia」主打「走進自然世界」的沉浸式體驗，整體空間約4,200平方公尺，館內規劃六大主題區域，從深海、高原到原生森林，透過高解析度影像、聲光效果與空間設計，打造出宛如置身自然場景的感官體驗。 其中最受矚目的亮點之一，是被稱為「Dive to Blue」的深海區域，設置日本最大級常設 LED 沉浸式隧道（寬約5公尺、深8公尺、高4公尺），透過360度包覆式影像，呈現魚群旋轉、海洋生物漂浮等畫面，營造出彷彿潛入深海的震撼感受。 此外，「擬態之森」則以原生森林為舞台，結合蝴蝶群飛與生物隱身等元素，呈現自然界中「擬態」的奇妙

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。