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【沖繩住宿總整理】自駕、不自駕都方便！自由行必看

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
沖繩住宿地圖。 圖／FunTime
沖繩住宿地圖。 圖／FunTime

【FunTime小編群】沖繩自由行是夏日渡假的首選，濃郁的海島風情和湛藍的海景，從北到南都有不同的特色景點，而沖繩住宿的選擇更是多得讓人頭痛，那到底沖繩住哪裡方便呢？今天FunTime小編精選了12間交通方便的沖繩飯店，不僅機場巴士可以直達、自駕前往有提供停車場，各大景點也是走路就能抵達，非常便利！如果想順便看更多沖繩景點、美食、交通或伴手禮購買的話，沖繩旅遊全攻略統統整理給你，輕鬆排好去沖繩玩的行程。

快速導覽｜沖繩住宿地圖

沖繩這座島嶼說大不大，說小卻也不小，從北到南共有四個熱門住宿區域，無論你在意的是交通方便、平價省錢或是走路就到海灘，小編統統都能滿足你的需求，所以快來跟著下面的引導，一起輕鬆找到喜歡的飯店吧！

快速尋找適合的飯店：

沖繩住宿｜南部那霸住宿

那霸住宿是許多旅客在沖繩南部的首選，距離那霸機場不到二十分鐘的車程，交通非常方便。周遭有必逛的國際通、AEON購物中心，還有熱門的暖暮拉麵和豬肉蛋飯糰。整體房價便宜CP值很高，適合想省錢的旅客～

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店｜購物天堂ｘ免費大浴場

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda
那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda
那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。 圖／Agoda

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店(Almont Hotel Naha Kenchomae)距離地鐵站走路只有3分鐘的距離，必逛的國際通就在樓下，附近也有許多便利商店、藥妝店和餐廳，可說是應有盡有的購物天堂。在價格便宜的同時，飯店還提供免費的大浴場可以泡湯，最適合用來緩解逛街一天的疲勞，CP值很高！若是開車前來的旅客也有停車場能使用，不用擔心停車問題喔～

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵縣廳前站步行3分鐘

附近景點：國際通、第一牧志公設市場

停車設施：付費停車場，1500日圓/1晚

沖繩逸之彩溫泉度假飯店｜免費吃拉麵ｘ泡盛喝到飽

沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda
沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda

沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda
沖繩逸之彩溫泉度假飯店。 圖／Agoda

沖繩逸之彩溫泉度假飯店(Okinawa Hinode Hotel)大廳提供冰淇淋、泡盛和軟性飲料的暢飲，每天下午都有沖繩特色體驗能參加，晚上還有免費拉麵可以吃，口味會每天更換，實在是太有誠意了！從飯店走路去國際通約5分鐘的距離，逛街回來還能游泳、泡溫泉紓壓。另外，有多種生活用品能租借，像是電捲棒、充電線和行充等，如果忘記帶什麼都能問看看櫃台喔！

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：地鐵牧志站步行2分鐘

附近景點：國際通、牧志第一市場

停車設施：付費停車場，2000日圓/1晚

沖繩那霸東急STAY｜樓下唐吉軻德ｘ公車總站附近

沖繩那霸東急STAY。 圖／Agoda
沖繩那霸東急STAY。 圖／Agoda

沖繩那霸東急STAY。 圖／Agoda
沖繩那霸東急STAY。 圖／Agoda

沖繩那霸東急STAY(Tokyu Stay Okinawa Naha)樓下是營業到凌晨三點的唐吉軻德，搭乘房客專屬的電梯前往一、二樓，逛完立刻就能放回房間！附近也有兩家超商和超市，以及走路5分鐘就是那霸公車總站，前往美國村、美麗海水族館都很輕鬆。小編建議有趕早班機需求的旅客住在這裡，從飯店去機場只要10分鐘車程，櫃檯還能幫忙約計程車，十分方便！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵壺川站步行4分鐘

附近景點：國際通、牧志第一市場

停車設施：付費停車場，1500日圓/1晚

沖繩住宿｜中部美國村住宿

美國村住宿是沖繩中部的絕佳地點，結合購物、美食和日落海灘，讓旅客不用做選擇，來一趟沖繩統統都滿足。大多數的飯店都能從機場搭利木津巴士直達，開車過來也有提供免費、付費的停車場喔！

沖繩北谷雷克溫泉度假村｜足湯體驗ｘ溫泉免費泡

沖繩北谷雷克溫泉度假村。 圖／Agoda
沖繩北谷雷克溫泉度假村。 圖／Agoda

沖繩北谷雷克溫泉度假村。 圖／Agoda
沖繩北谷雷克溫泉度假村。 圖／Agoda

沖繩北谷雷克溫泉度假村(Lequ Okinawa Chatan Spa & Resort)最大的特色是隨處可見的溫泉，還沒入住就能在門口看見足湯體驗，二樓更是有大眾溫泉池可以泡，以及每間房間浴室都有溫泉出水口，完全不用擔心跟陌生人泡裸湯會害羞。住在這裡也很方便，一樓有lawson能買零食餅乾，過個馬路就是必逛的美國村，連去海灘都只要5分鐘的路程，完全不怕無聊～

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.從那霸機場開車，車程約40分鐘

附近景點：美國村、日落海灘

停車設施：免費停車場

沖繩Vessel Campana飯店｜日落沙灘附近ｘ地點滿分

沖繩Vessel Campana飯店。 圖／Agoda
沖繩Vessel Campana飯店。 圖／Agoda

沖繩Vessel Campana飯店。 圖／Agoda
沖繩Vessel Campana飯店。 圖／Agoda

沖繩Vessel Campana飯店(Vessel Hotel Campana Okinawa)位於美國村繁榮的地段上，周遭有各式各樣的餐廳、酒吧和特色小店，從飯店大廳可以通往日落沙灘，隨時都能去散步踏浪，堪稱是美國村最佳的地理位置！即使只想待在飯店裡面，頂樓也有無邊際泳池和景觀泡湯池，讓你能輕鬆愜意的俯瞰大海。並且所有房間都有大片落地窗和小陽台，真的是無時無刻都能欣賞沖繩海景，實在是太療癒了～

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：

1.機場利木津巴士直達飯店門口

2.從那霸機場開車，車程約40分鐘

附近景點：美國村、日落海灘

停車設施：免費停車場

延伸閱讀>>【2025沖繩住宿推薦】沖繩12間好評飯店總整理

想知道更多超實用沖繩旅遊攻略，請看「沖繩旅遊全攻略」

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