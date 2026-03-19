暢玩九州地區最強票券—「九州大冒險券」全新登場！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

JR九州於2026年迎來全線開業15週年紀念，為了慶祝這特別的日子，期間限定超值交通票券：「九州大冒險券」限時登場！

今年四月限定推出，成人票最低僅需1萬日圓，就可以在連續兩天內無限制搭乘九州新幹線、西九州新幹線，以及JR九州在來線的特急列車、普通列車與快速列車的普通車自由席，輕鬆暢遊九州各地。

【九州大冒險券】

發售期間：2026年3月10日～2026年4月17日

※最晚須於乘車日前一天購買

使用期間：2026年4月10日～2026年4月19日

※販售至2026年4月18日開始使用的票券為止

有效期間：連續2天有效

哪裡買：僅限「JR九州Web會員」透過「JR九州網路列車預約系統」辦理預約與付款者方可購買，並須於使用開始日前1個月起至前一天完成預訂及結帳手續。

【票價與使用範圍】

北部九州版

票價：成人 10,000日圓／兒童 2,000日圓

使用範圍：

九州新幹線（博多～熊本區間）

西九州新幹線全線

豐肥本線以北的JR九州全線（包含山陽本線下關～門司區間）

鹿兒島本線（熊本～宇土區間）

三角線全線（宇土～三角區間）

日田彥山線BRT

※若以此票券搭乘九州新幹線，從博多出發至超過熊本的車站，需另付熊本以後的運費及費用。

全九州版

票價：成人 20,000日圓／兒童 3,000日圓

使用範圍：

九州新幹線全線

西九州新幹線全線

JR九州全線（包含山陽本線下關～門司區間）

日田彥山線BRT

※注意事項

兒童票僅在與成人票使用相同行程時才有效，不可單獨使用

有效期間為連續兩天（自購票時指定的使用開始日起計算）

乘車前，請務必至JR九州主要車站的「綠色窗口（みどりの窓口）」或「指定席售票機」領取實體車票後再搭乘。※僅憑手機預約畫面等無法使用。

若未領取車票即搭乘，需另行購買所需的乘車券與特急券。

若使用普通車指定席或綠色車廂指定席，需另行購買「指定席特急券」或「特急券・綠色券」（票券僅含運費部分有效）。

博多～小倉的山陽新幹線以及博多～博多南的博多南線不可使用。

若搭乘福岡市交通局、肥薩橘鐵道等JR九州以外的路線，需另付該公司線的乘車費用（搭乘B＆S宮崎等巴士公司路線，日田彥山線BRT除外，也同樣需另付費用）。

若在有效期間最後一天搭乘會跨越至次日的列車，則該車票在下車前仍有效。

詳細資訊：https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/455

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