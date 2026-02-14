來去看櫻花！ 日本九州賞櫻景點與住宿推薦一次看

快訊

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
柳川。 圖／adobe stock

【FunTime小編群】每年櫻花盛開的時節，總是有大批遊客湧入日本知名的賞櫻名所，而位處南部地區的九州，總是最先迎來花季，吸引許多想搶先賞櫻的遊客前來朝聖。這次小編為大家整理了九州各大城市，包括福岡、熊本、佐賀、長崎地區的賞櫻景點及2026預測花期，並且附上推薦住宿清單，提供給大家在安排賞櫻之旅的參考，一起來看看吧！

九州賞櫻資訊總整理

九州賞櫻資訊總整理。

※此為櫻花的預測開花日，實際狀況會依天氣變化不斷更新喲～

【福岡】賞櫻景點

舞鶴公園

舞鶴公園。 圖／adobe stock
舞鶴公園。 圖／adobe stock

位於舞鶴公園內的福岡城跡，是福岡最知名的賞櫻景點，園區內有多達1000多株、20種的櫻花，登上江戶時期的福岡城跡眺望，櫻花綻放的美景盡收眼底。大約每年3月下旬至4月上旬間，櫻花就會陸續開花，夜間點上燈火的夜櫻更是吸引大批遊客前來朝聖，來九州賞櫻的朋友們絕對不能錯過！

交通：地鐵「大濠公園站」步行約1分鐘

海之​中道海濱公園

海之​中道海濱公園。 圖／adobe stock
海之​中道海濱公園。 圖／adobe stock

海之中道海濱公園是福岡熱門的賞花景點，無論何時到訪都有不同的花可以欣賞，而櫻花季節到來時，藍色的粉蝶花也會一起盛開，騎著自行車徜徉在粉粉藍藍的花海中真的太幸福啦！此外海之​中道園內還有許多遊樂設施、待上一整天也絕對不無聊！

交通：JR「海之中道站」出站即到

門票：成人票（15歲以上）450日圓／銀髮族票（65歲以上）210日圓

開放時間：3~10月 9:30-17:30／11~2月 9:30-17:00，詳細休園時間可於官網查詢。

【福岡】賞櫻住宿推薦

博多口站前維亞飯店-JR西日本集團

博多口站前維亞飯店-JR西日本集團。 圖／Agoda
博多口站前維亞飯店-JR西日本集團。 圖／Agoda

博多口站前維亞飯店 (VIA INN HAKATAGUCHI EKIMAE-JR WEST GROUP) 步行5分鐘即到博多站，如果有安排其他九州行程的話，住博多站附近是很不錯的選擇！無論是要搭JR玩遍九州、搭地鐵去舞鶴公園還是搭到天神轉程西鐵再到柳川等地都超方便！且房間寬敞又整齊，評價非常好～最重要的是有單人房型，獨旅也沒有問題呦！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：步行至JR博多站3分鐘、地鐵博多站5分

附近景點：AMU PLAZA博多、KITTE博多・O1O1、櫛田神社

【熊本】賞櫻景點

熊本城

熊本城。 圖／adobe stock
熊本城。 圖／adobe stock

熊本城與大阪城、名古屋城並列日本三大名城，天守閣建築雄偉壯麗，是九州旅行的必去景點之一。熊本城種植近800株的櫻花，粉嫩花朵點綴著城內的一磚一瓦，到了晚上城內還會點亮燈飾，與夜櫻交相輝映，顯得十分浪漫華麗！

交通：電車「熊本城．市役所前站」步行約5分鐘

門票：成人票（高中生以上）800日圓／中小學生票300日圓

開放時間：9:00-17:00（最後入場時間16:00）

【熊本】賞櫻住宿推薦

熊本花開飯店

熊本花開飯店。 圖／Agoda
熊本花開飯店。 圖／Agoda

熊本花開飯店 (THE BLOSSOM KUMAMOTO) ​為JR九州旗下的飯店，​與AMU PLAZA百貨共​構，逛街購物輕輕鬆鬆～而且​JR、​電車和​公車站​就​在​一旁，搭車趴趴走交通完全免煩惱！除此之外，房間內寬敞乾淨，住起​來​舒​舒服服，設施部分浴池、​健身房、​展望​台​也應有盡有，難怪可以拿到9.3的高分！

訂房網評價：9.3/10 (agoda)

交通：JR「熊本站」、市電「熊本站前」出站即到

附近景點：AMU PLAZA、熊本城、北岡自然公園

【長崎】賞櫻景點

大村公園

大村公園。 圖／adobe stock
大村公園。 圖／adobe stock

大村公園種植了約2000棵左右的櫻花樹，除了染井吉野櫻等20多種櫻花品種外，還有大村特有、被指定為日本國家天然紀念物的「大村櫻」，其花瓣可多達200瓣，盛開時比一般櫻花更加艷麗，且大村櫻的盛開時間比染井吉野櫻稍晚，所以在大村公園能賞櫻的時間會更長一些喔！

交通：JR「大村站」搭乘巴士至「市役所前站」下車

西海橋公園

西海橋公園。 圖／IG, y2021dy
西海橋公園。 圖／IG, y2021dy

西海橋為連結西海與佐世保的交通要道，也是長崎著名的觀光景點，橋下的「伊之浦瀨戶」為日本三大湍急海流之一，漲潮的時候還有機會看到大漩渦！西海橋公園內有多達1500棵櫻花樹，春天來臨時爭相綻放，粉嫩的春日風光讓人一飽眼福，加上西海橋作為背景，好像日本動畫會出現的場景呢！

交通：從JR「佐世保站」轉乘巴士於「西海橋西口」或「西海橋東口」站下車

【長崎】賞櫻住宿推薦

JR豪斯登堡大倉酒店

JR豪斯登堡大倉酒店 圖／Agoda
JR豪斯登堡大倉酒店 圖／Agoda

JR豪斯登堡大倉酒店(Hotel Okura JR Huis Ten Bosch) 步行至JR車站約6分鐘、飯店就有專屬港口可搭免費接駁船直達划進豪斯登堡真的超酷！客房可以選擇要面向車站或是豪斯登堡，兩種房型視野都很不錯！此外，早餐融合西式及長崎當地料理，再加上挑高落地窗環境相當愜意，吃過的評價都很不錯，飽餐一頓後再開車 12 分鐘就可以到西海橋賞櫻囉！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：從「JR豪斯登堡站」下車步行過橋後走6分鐘

附近景點：豪斯登堡、西海橋公園

【佐賀】賞櫻景點

御船山樂園

御船山樂園。 圖／G, rs___k.926
御船山樂園。 圖／G, rs___k.926

以佐賀御船山作為背景的「御船山樂園」，是日本官方指定的紀念物之一。園區內植有染井吉野、大島櫻、八重櫻等約2000棵櫻花樹，初春開花時，壯麗的景致猶如山水詩畫般，非常精緻美麗！而御船山樂園在每個季節都有著不同的景色可看，大家可以參考御船山樂園網站，看看什麼季節的風景最吸引你！

交通：JR武雄溫泉站下車後，步行約6分鐘到「武雄温泉入口巴士站」，搭乘嬉野線巴士，於「御船山樂園站」下車

門票：成人500日圓／小學生300日圓

開放時間：8:00-17:00

小城公園

小城公園。 圖／IG, momomolu1224
小城公園。 圖／IG, momomolu1224

小城公園擁有多達3000棵不同品種的櫻花樹，還曾經入選為日本櫻花百選公園之一、是小城鍋島第二代藩主所建造的庭園，公園占地廣大，裡面還有湖泊、神社以及城跡，周邊還設有運動廣場和球場，平時也是當地居民的休憩場所。而小城公園除了賞櫻之外，到了夏季夜晚，還會變身為賞螢據點，可以說是來到小城市必訪的景點之一～

交通：JR「小城站」步行約3分鐘

【佐賀】賞櫻住宿推薦

東橫INN佐賀站前

東橫INN佐賀站前。 圖／Agoda
東橫INN佐賀站前。 圖／Agoda

東橫INN佐賀站前(Toyoko Inn Saga Ekimae) 就在佐賀車站旁，搭JR前往小城公園賞櫻不用半小時！位置非常便利～且佐賀站巴士中心也在附近，搭乘機場巴士往返佐賀機場輕輕鬆鬆。房型提供單人與雙人房選擇，延續東橫INN一貫的風格，乾淨又明亮並且附有免費早餐，是CP值非常高的好選擇！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：JR「佐賀站」下車即抵達

附近景點：咚咚咚之森、Saga Arena、佐賀城跡

小編再次提醒大家，要規劃九州賞櫻行程的人，務必盡量早一點開始規劃唷，因為九州櫻花比起其他日本地區更早開花，所以不管是機票還是住宿，在花季開始前幾個月就非常搶手，手腳慢一點就訂不到啦！大家快拿筆記本記下以上推薦的九州賞櫻景點，以及賞櫻住宿推薦，春天衝一波去九州賞櫻吧！

