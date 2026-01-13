九州玩到飽後 不再人擠人！放慢腳步遊「四國」 米其林三星庭園／山海秘境與溫泉／跨海橋樑全解析

玩過九州的熱鬧後別急著回家，從九州跳到四國其實比你想像中簡單得多！如果日本還有一個地方，能同時擁有山海、溫泉、藝術島與慢節奏生活，那一定是四國。當東京、京都、大阪已經變成人潮與排隊的代名詞，四國保留了另一種日本的樣子，山海之間的距離剛剛好，城市與自然不互相打擾，旅行重新回到舒服這件事本身。

(大步危峽谷-圖片來源：好運日本行good Luck Trip)

玩過九州的熱鬧後別急著回家，從九州跳到四國其實比你想像中簡單得多！如果日本還有一個地方，能同時擁有山海、溫泉、藝術島與慢節奏生活，那一定是四國。當東京、京都、大阪已經變成人潮與排隊的代名詞，四國保留了另一種日本的樣子，山海之間的距離剛剛好，城市與自然不互相打擾，旅行重新回到舒服這件事本身。

(四國地圖-圖片來源：東南旅遊)

四國（Shikoku） 是日本四大島嶼之一，位於瀨戶內海以及太平洋之間 境內共有四個縣：德島縣、香川縣、愛媛縣與高知縣 ，面積約 18,800 平方公里。 環繞山海峽谷，東接瀨戶內海、西鄰太平洋 四國島的太平洋海岸側正好是島上東西向山巒的南段，氣候雖然因此多雨，但氣溫卻更加溫暖。 充滿了豐富的大自然、具有美景與深厚歷史背景的景點，以及各式傳統節慶。 有青山綠水、溫泉小鎮、歷史遺跡，步調緩慢適合深度的大自然慢遊。

(丸龜城-圖片來源：樂活大方@旅行玩樂學)

►怎麼去四國？

❤️資訊說明與提醒：

(四萬十川-圖片來源：Tourism Shikoku)

►從九州到四國，為什麼這麼香？

九州東部到四國超順路！大分機場或門司港出發，高速船到愛媛 2–3 小時， 開車過橋更靈活。高松作為香川門戶，機場鐵路高速齊全，親子多人進出方便。 對許多旅人來說，「九州自由行」早已不是第一次，而下一趟旅行，卻不太想重複差不多的路線。 這時候，「從九州延伸到四國」其實是一個比想像中順、也更適合親子與多人同行的選擇。

不少人會誤以為四國很遠、很難到，但實際上，從九州前往四國，本來就存在多條成熟又穩定的銜接方式。 尤其是親子與多人同行，如果搭配包車或自駕移動，可以把原本看似「長距離」的移動拆解成幾段，途中加入休息站、小景點與住宿點，讓移動本身成為旅程的一部分，而不是必須硬撐的車程。 這也是為什麼近年搜尋「九州 四國 自由行」「九州出發 四國包車或自駕」的人數持續增加 因為這條路線，本來就走得通，只是過去比較少被好好說清楚。

(圖片來源：Tourism Shikoku)

►四國必訪知名景點推薦

世界級庭園 × 跨海工程奇蹟 × 藝術島 × 日本秘境 四國景點自然歷史兼具，從高松出發包車或自駕最方便。以下 12 個精選，適合親子多人混搭：

一、香川縣｜四國入口 × 世界級庭園 × 讚岐烏龍麵的故鄉

✦栗林公園（高松）

四國最具國際知名度的地標，入選《米其林綠色指南・日本版》最高等級★★★，屬於「值得專程為它安排一趟旅行」的世界級庭園。江戶時代大名庭園保存完整，以精密的借景設計將紫雲山納入構圖，松樹修剪技術被視為日本庭園教材等級。推車友善、動線平緩，是高松行程的核心。

（栗林公園－圖片來源：Pexels(railgunbreaker-31911477)

✦瀨戶大橋 橫跨瀨戶內海、連接本州岡山與四國香川的世界級跨海工程，全長約 13.1 公里，採公路與鐵路雙層結構。它不只是交通建設，而是改變四國進出方式的關鍵象徵。無論自駕、包車或自駕或搭乘列車，跨越瀨戶大橋的瞬間，就是正式進入四國的儀式感時刻。

(瀨戶大橋-圖片來源：香川縣觀光官網)

✦高松城跡（玉藻公園 日本少見的臨海城郭，護城河直接引入海水。城跡與港灣共構出高松作為「瀨戶內海門戶城市」的歷史樣貌，黃昏時分拍照層次感十足。

(高松城跡 玉藻公園-圖片來源：香川縣觀光官網)

✦直島 讓瀨戶內海躍上國際舞台的藝術島。草間彌生南瓜只是入口，真正精華在地中美術館、南寺與家計畫，透過建築、自然與光線，構成高度沉靜的藝術體驗。

(直島-圖片來源：Matcha)

✦小豆島 瀨戶內海第二大島，橄欖公園、寒霞溪、海岸線與百年醬油藏交織出獨特島嶼風景。節奏慢、視野開闊，親子與熟齡旅人都適合。

(四國 高松 小豆島-圖片來源：Photo AC)

✦金刀比羅宮 日本人一生必訪的海神信仰中心。以供奉海上守護神、漫長而陡峭的石階（到本宮785階，到奧社1368階）和沿途的商店、美食（如烏龍麵）聞名，被譽為「一生必參拜一次」的能量景點。 爬升過程充滿挑戰，登頂後可俯瞰讚岐平原與瀨戶內海美景

(金刀比羅宮-圖片來源：香川縣觀光官網)

二、德島縣｜世界級自然現象 × 四國秘境代表

✦鳴門漩渦：

世界三大漩渦之一，由瀨戶內海與太平洋潮差形成。非人造表演，而是真正的自然動能奇觀，搭乘觀潮船近距離觀賞最震撼。

✦大塚國際美術館：

全球唯一將西洋名畫等比例、全尺寸重製的美術館。從西斯汀禮拜堂到梵谷一次看齊，不受天氣影響，是深度文化型景點。

✦大步危峽谷：

吉野川切割而成的險峻溪谷，可搭乘遊船貼近岩壁欣賞地形之美，安全又具震撼感。

✦祖谷溪：

被譽為四國最後秘境，斷崖、深谷與山村景觀保留高度原始感，道路蜿蜒，包車或自駕能大幅減輕移動壓力。

✦祖谷蔓橋：

以藤蔓編織而成的古老吊橋，會晃、刺激但安全無虞，是親子與大人都會留下記憶點的體驗型景點。

(四國德島 鳴門の渦潮-圖片來源：德島縣旅遊資訊網站 サイト 阿波ナビ)

三、愛媛縣｜日本最古溫泉 × 城郭文化核心

✦道後溫泉：

日本最古老溫泉之一，道後溫泉本館本身即為文化地標，夜晚外觀與商店街氣氛完整，適合家庭分流泡湯。

✦松山城：

國家指定史蹟，現存天守之一，搭乘纜車即可登城，俯瞰整座松山市

✦少爺列車：

以夏目漱石小說《少爺》為主題的復古列車，呈現松山獨有的文學風景。

✦今治城：

能直接看見船隻進出港口的海城，視野與瀨戶內海景觀結合，是少見的城郭類型。

(松山城-圖片來源：松山市旅遊官方網站 Matsuyama,Shikoku,Japan)

三、高知縣｜太平洋力量

✦桂濱：

坂本龍馬銅像面向太平洋，浪花與歷史精神交會，是高知最具象徵性的海岸景點。

✦高知城：

四國少數現存天守，城下町氛圍保存完整，歷史脈絡清楚。

✦四萬十川：

被稱為日本最後清流，沈下橋與河岸景色呈現最純粹的自然樣貌。

✦室戶岬：

太平洋斷崖地形，風勢強、景觀原始，適合偏好自然與地質景觀的旅人。

✦柏島：

以極高透明度海水聞名，被譽為日本版馬爾地夫。夏季限定、管制嚴格，是高知最具話題性的自然景點。

(少爺列車-圖片來源：松山市旅遊官方網站 Matsuyama,Shikoku,Japan)

►為什麼四國行程一定要認識高松？、必訪景點

✅不只是過境城市，而是整趟旅程的起點與支點

在四國的行程規劃中，高松常被視為「第一站」，高松不只是香川縣的縣廳所在地，還同時具備城市機能、港口優勢與跨縣移動彈性的城市。 從高松出發，可以向東延伸德島、向西前往愛媛，向南銜接高知的山海路線；而市區北側的港口，則能安排瀨戶內海的島嶼行程。 許多四國行程會選擇從高松開始：先用一個氣候穩定、節奏溫和的城市調整步調，再逐步拉長移動距離，整體旅遊體驗會更平衡。

✅高松的氣候與旅遊時機

整體感受是溫和、穩定，降雨量相對少，一年四季都適合觀光，而春季仍是最理想的時段，許多景點都可以看到櫻花美景唷！

高松市區核心景點（第一次到高松一定要去）

✦栗林公園：

被選為《米其林綠色指南‧日本篇》最高等級的三星殊榮！ 為什麼值得去： 栗林公園是高松最具國際辨識度的景點，也是少數以「庭園本身」獲得米其林三星的案例。以借景手法將紫雲山納入構圖，動線平坦、腹地寬廣，對親子與長輩都非常友善，是高松行程的核心。

✦高松城遺址/玉藻公園：

位置：高松港旁、市中心 是什麼：日本少數引入海水作為護城河的城跡 為什麼值得去： 這裡能同時看到城跡與港灣，是理解高松「港町＋城下町」歷史結構的最佳地點。步行即可抵達，適合安排在行程空檔或第一天暖身。

✦高松丸龜町商店街：

位置：高松市中心 是什麼：高松主要生活型商店街 為什麼值得去： 聚集烏龍麵店、藥妝、服飾與餐廳，是補給、用餐與雨備行程的好選擇。對多人行與親子來說，行動彈性高、不需要特別規劃。

(栗林公園-圖片來源：香川縣觀光官網)

(高松城遺址/玉藻公園-圖片來源：Expreience Takamatsu)

(高松丸龜町商店街-圖片來源：香川縣觀光官網)

高松港周邊與海景散步區（城市節奏最舒服的地方）

✦高松港 ：

是什麼：瀨戶內海航線與島嶼交通樞紐

為什麼值得去： 位於市中心臨海，也是「陽光海港高松（サンポート高松）」一帶的核心區域，更是散步與放慢步調的區域。前往直島、男木島、女木島都從這裡出發，是高松行程中非常重要的節點。

✦北濱 Alley：

位置：高松港北側

是什麼：倉庫改建的咖啡與選物聚落

為什麼值得去： 氣氛輕鬆、節奏慢，很適合排在下午或行程銜接時段。對不想一直跑景點的旅人來說，這裡能讓高松「住起來比較舒服」。

(陽光海港(Sun Port)高松-圖片來源：香川縣觀光官網)

高松近郊自然與展望景點（包車或自駕最有價值的區域）

✦屋島：

位置：高松市東側 是什麼：可俯瞰瀨戶內海的台地地形 為什麼值得去： 從山頂可以看到高松市區與瀨戶內海島嶼，視野開闊。包車或自駕可直接上山，不必健行，適合親子與長輩同行。

✦屋島寺：

位置：屋島山上 是什麼：四國遍路第八十四番札所 為什麼值得去： 結合信仰、歷史與景觀的安靜寺院，人潮相對少，能感受四國特有的遍路文化，也很適合搭配屋島一起安排。

✦四國村：

位置：屋島山腳 是什麼：戶外型傳統建築博物館 為什麼值得去： 保留多棟四國各地的古民家與橋樑，空間寬敞、路線好走，小孩能活動，大人也能慢慢看，是高松少數「全齡都適合」的景點。

(屋島-圖片來源：日本觀光局)

(四國村-圖片來源：Tourism Shikoku)

從高松出發的島嶼半日遊：

高松不是單純的交通轉運點，而是一座住得下來、節奏舒服、又能把整個四國串起來的基地城市。 市區好走、港口好用、近郊景點集中，對親子與多人包車或自駕行程來說，是目前最不容易出錯的起點。

✦女木島：

位置：高松港搭船可達

是什麼：以桃太郎鬼之島傳說聞名的小島

為什麼值得去： 島不大，半天即可完成。洞窟探訪與海景結合，對親子旅客接受度高。

✦男木島：

位置：高松港搭船可達

是什麼：藝術聚落與貓島

為什麼值得去： 彩色聚落、藝術作品與貓共存，是拍照與散步型小島，適合不趕行程的旅人。

✦豐島：

位置：高松港轉船可達

為什麼值得去：極簡藝術 × 自然共存 × 世界級建築！豐島以「豐島美術館」聞名，整座建築像一滴水落在土地上，幾乎與自然融為一體。這裡的美非常安靜，但層次很深，是瀨戶內海藝術中最具代表性的存在之一，適合想要一點「靜下來」的旅人。

✦大島極簡藝術 × 自然共存 × 世界級建築

位置：高松港搭船可達

為什麼值得去：海景 × 靜謐 × 非觀光化島嶼！大島沒有熱鬧商店街，也沒有打卡裝置，但正因如此，保留了非常純粹的瀨戶內海風景。海岸線平緩、視野遼闊，是適合慢慢走、靜靜看的島嶼型景點，與男木島形成很好的對比。

(女木島-圖片來源：Tourism Shikoku)

親子與放鬆型的景點推薦

✦香美市立柳瀨嵩紀念館（麵包超人博物館），位置：高知縣香美市

為什麼值得去：國民級漫畫 × 角色沉浸 × 幼齡友善 這不是普通的角色博物館，而是「麵包超人誕生地」。作者柳瀨嵩本人就來自高知，整個館的設計非常低齡友善，動線簡單、色彩明確、互動裝置多

✦四國水族館，位置：香川縣宇多津（高松出發可達）

為什麼值得去： 這是四國近年最成功的親子設施之一。不是老派水族館，而是結合瀨戶內海地景設計，尺度新、動線順、停留時間好控制。

✦足摺海洋館 SATOUMI，位置：高知縣足摺岬

為什麼值得去：太平洋 × 海洋教育 × 視覺震撼 如果說四國水族館是「舒服」，那足摺海洋館是「震撼」 ，可說是高知的親子王牌 大型迴游魚、太平洋視角的展示方式，對年紀稍大的孩子（小學以上）特別有吸引力，也很適合當作自然教育的一站。

✦新屋島水族館，位置：屋島山上

為什麼值得去：規模不大，停留時間好掌握，適合親子或作為屋島行程的補點。

✦仏生山溫泉，位置：高松南側

為什麼值得去： 在地人常去的溫泉設施，不過度商業化，適合在行程尾聲放鬆，包車或自駕前往最方便。

(麵包超人博物館、四國水族館-圖片來源：Shikoku Guide)

►多元玩法/不同族群行建議行程提案

依旅伴不同的四國包車或自駕行程定稿提案 以高松為起點，實際可跑、不爆表版本，這四組行程的核心原則一致： 四國不是用「一天塞幾個景點」來衡量價值，而是看「那一天是不是該留給移動、體驗或休息」。

🔹一、親子家庭（含長輩）

重點：車程短、節奏穩、推車友善 建議天數：4–5 天

行程型態：高松為基地＋單向延伸

Day 1｜抵達高松，調整作息：

高松市區散步/栗林公園/商店街用餐/提早休息

🔺抵達日加上時差與行李，以及栗林公園本身就需要 2–3 小時。

🔺對親子與長輩而言，這樣的密度是「安心而不是偷懶」。此天不建議再補遠距離景點，留體力給後面行程。

Day 2｜香川輕鬆走：

高松→金刀比羅宮（走到本宮即可）/琴平商店街午餐/返回高松住宿

🔺金刀比羅宮走到本宮約 1.5–2 小時，下午若完全空白，家長容易焦慮，但不見得還得再排一個景點，而是「坐下來吃一餐、慢慢走商店街」，讓體力自然回穩。

Day 3｜德島自然體驗日：

高松→鳴門漩渦/大塚國際美術館/住宿德島或返回高松

🔺鳴門漩渦吃時間不吃體力，大塚美術館可坐可休息，是非常適合親子的黃金組合，而下雨或天氣不穩時，這一天依然成立。

Day 4｜愛媛溫泉收尾：

移動至/道後溫泉/泡湯/商店街散步

🔺道後溫泉包含移動、泡湯輪替、用餐與休息，本身就是「整天型行程」。 #不建議同天再加松山城，對親子與長輩來說容易過勞。

(道後溫泉-圖片來源：官網)

🔹二、三五好友／閨蜜團

重點：景觀多變、拍照好看、節奏彈性 建議天數：4–6 天

行程型態：順時針繞行

Day 1–2｜高松＋瀨戶內海藝術：

高松市區/直島（地中美術館、家計畫)/夜拍高松港、商店街

🔺直島建議預留完整一天，藝術行程不適合趕點。 #若藝術館門票已滿，可改以島上散步與咖啡為主，彈性調整。

Day 3｜德島秘境線：

高松→大步危峽谷/祖谷蔓橋/山中住宿

🔺山路多、車程長，這一天重點在體驗與氣氛。包車或自駕可避免轉車與等班次的不確定性。

Day 4｜高知海線： 移動至桂濱高知市區用餐

🔺桂濱停留時間約 1–1.5 小時，單獨排一天會顯得空。 #建議補高知市區景點或市場，讓節奏更完整。

Day 5–6｜愛媛溫泉或回高松：

道後溫泉或拉回高松作結束

🔺好友團在行程尾聲通常需要放鬆，而不是再衝景點。

🔹三、個人自由行／小家庭

重點：把最難移動的段落外包 建議天數：3–4 天

行程型態：半包車或自駕、半自由

Day 1｜高松自由行：栗林公園/市區美食/商店街

Day 2–3｜包車或自駕拉長線（二選一）：

高松→德島（鳴門漩渦）或 高松→愛媛（道後溫泉）

🔺目的是解決交通難點，不是塞滿行程。

🔹四、公司／同事小團體（6–10 人）

重點：集合簡單、不掉隊、節奏穩，建議天數：3–5 天

行程型態：高松進出

Day 1｜全員高松集合： 機場或車站統一上車 市區＋栗林公園

Day 2｜跨縣代表路線： 高松→德島（鳴門漩渦＋美術館）

Day 3｜方向選擇日： 放鬆型：道後溫泉，文化型：香川小鎮＋市區

🔺公司團建議在出發前先選定「放鬆或文化」，避免臨時討論拖時間。

(瀨戶內海-圖片來源：香川縣觀光官網)

四國的魅力，並不在於「一次看完多少景點」，而是在於它願意讓旅人慢下來。山海之間的距離、溫泉小鎮的節奏、島嶼與城市交錯的風景，都不適合用趕行程的方式對待。當行程從高松展開，動線變得清楚，移動不再是負擔，而是旅程的一部分，四國真正的樣貌也才會浮現。

不論是親子家庭、三五好友，還是希望找回旅行質感的旅人，只要願意給四國多一點時間，它回饋的往往是更穩定的節奏與更深刻的記憶。這也是為什麼四國適合慢遊、多日安排，而不是匆匆一瞥。當你走過這片土地，會發現四國不是驚艷型的目的地，卻是最容易讓人想再回來一次的地方。





