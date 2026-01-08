從日本溫泉100選看九州｜親子慢遊別府、黑川、指宿，一次掌握溫泉之旅＋行程攻略

日本人自己也在追的溫泉榜單來了！第39回「日本溫泉100選」 ►最新票選結果公布 ！ 這份「日本溫泉100選」是由日本觀光產業專家、旅行社從業人員長年實地評比出的經典名單，簡直是最不容易踩雷的泡湯指南啊！ 榜上有名的，幾乎都不是偶然爆紅的小眾秘湯，而是能長年承載旅人、形成完整溫泉聚落的「重量級名湯」。其中，最醒目的共同點之一，就是九州的存在感異常強烈。

(熊本-圖片來源：kkday)

►第39回「日本溫泉100選」前十大整理

草津溫泉（群馬縣）

下呂溫泉（岐阜縣）

道後溫泉（愛媛縣）

別府八湯（大分縣）

登別溫泉（北海道）

有馬溫泉（兵庫縣）

蘆原溫泉（福井縣）

指宿溫泉（鹿兒島縣）

城崎溫泉（兵庫縣）

黑川溫泉（熊本縣）

在這份名單中，別府八湯、黑川溫泉、指宿溫泉同時入列，三者分屬不同縣市，卻共享同一條關鍵脈絡——活躍的火山地形與豐沛的地熱能。也正因如此，九州的溫泉從來不只是「泡一下就走」，而是直接長成一種生活風景：城市圍著溫泉發展，飲食、街道、旅館，甚至是日常節奏，都被地熱重新定義。

(圖片來源：Discover Kagoshima 鹿兒島縣旅遊指南)

對親子旅人來說，九州特別耐人尋味。相較於大城市名湯講究禮儀與靜謐，九州溫泉腹地寬廣、景觀開闊，家庭湯與包場湯選擇多，而且孩子能看見火山、蒸氣、砂浴等「會動的自然課本」。唯一的現實是，這些溫泉多半不在交通便利的車站旁，也正是這一點，讓九州成為自駕或自駕或包車旅遊最合理、也最不浪費的溫泉目的地，串起同一火山生活圈，或一天專注一個區域都可以！

這座位於日本西南方的小島，不只是溫泉密度冠軍，從《日本溫泉百選》的榜單來看，不少前十大溫泉都在九州這片火山沃土上冒著煙：別府八湯、指宿砂蒸、黑川溫泉……一個比一個溫暖療癒！ 本篇文章將一次幫你解密這些適合親子同遊的溫泉景點，打造一次全家大小都能笑著回憶的「九州泡湯親子行」。

(九州 小倉城-圖片來源：山富旅遊)

►為什麼「九州」是親子泡湯的天堂？

先誠實面對親子家庭最常遇到的三個現實問題：

1. 孩子能不能泡？水溫會不會太高、地面會不會滑？

2. 一家人一起泡，空間夠不夠？會不會影響到其他旅客？

3. 小孩坐不住，泡沒多久就想走，這一趟真的值得嗎？

九州的溫泉選項，剛好很擅長回應這些問題，九州溫泉為什麼對親子比較友善？ 關鍵不在於「九州比較好」，而在於選擇彈性夠多。 在日本，在九州，特別是別府、黑川、由布院一帶，「家庭湯／包湯」的比例相對高，而且選擇多元。

(由布院溫泉由布院山水館-圖片來源：Rakuten Travel)

📍✦空間與環境，讓孩子比較「泡得住」

九州不少溫泉地點位於山林、河谷或海邊，本身就比市區溫泉更開闊。 對孩子來說，這不只是泡湯，而是能邊泡邊看風景、聽自然聲音的體驗

📍✦溫泉型態多元，不只是泡而已

九州的地熱條件豐富，除了傳統泡湯，還能看到蒸氣、地熱料理、足湯等延伸體驗。 這讓泡湯不再是單一行程，而是可以穿插成「看、玩、學」的過程，對孩子來說更有參與感。

📍✦水溫與泉質，多半較溫和，但仍需選擇

九州確實有不少溫泉屬於弱鹼性或中性泉質，常見水溫約落在 38～42 度之間，相對容易找到適合親子嘗試的選項。 但這不代表所有溫泉都適合孩子——選擇家庭湯、足湯或低溫池，仍然是重點。

換句話說，九州的優勢不是「統統都適合小孩」，而是比較容易挑到適合孩子的溫泉型態。

(熊本 樹屋敷-圖片來源：Supplier)

►火山地形 × 長距離移動 為什麼九州建議自駕或自駕或包車？

* 有些地方連新幹線都沒經過

* 有些要轉巴士、再轉地方電車、再走15分鐘上坡路

* 你拖著行李＋推著小孩轉來轉去，根本不是度假，是體能測驗

而許多熱門溫泉，像黑川、指宿、由布院，其實都不在主要鐵道幹線上。

(別府地獄溫泉-圖片來源：山富旅遊)

►前十大溫泉：別府八湯｜地獄冒煙給你看

►官方網站

提到九州溫泉，大家總會先想到大分縣的別府，不但在《日本溫泉百選》長年佔據前段班，更是全日本擁有「最多溫泉泉源與湧出量」的城市。 什麼是別府八湯？它是八個區域，不是八個池子！ 所謂 ✦「別府八湯」，是指別府市境內八大分區型溫泉聚落的統稱，包括：別府、浜脇、鐵輪、觀海寺、堀田、柴石、龜川、明礬 每一區都有不同泉質、風格與體驗，有的適合地熱體驗，有的適合親子旅遊，有的擁有歷史感十足的木造澡堂，是全日本最具規模與多樣性的溫泉地帶之一。

重點整理：

⭕「地獄」巡禮：一場從地底冒出來的親子自然科學秀-

別府最有名的就是它的「地獄」系列，因為每個“地獄”都長得不一樣，還冒煙冒氣泡，非常有視覺衝擊力。

⭕別府地獄巡禮七大地獄一覽表-

想走一圈地獄巡禮，又怕不知道哪裡可以泡、哪裡只是觀賞用？以下這張表幫你一次搞懂七大官方認定的「地獄」特色、位置與可否泡湯的重點資訊。

♦溫馨提醒：部分地獄池溫度極高，不可泡湯

(別府 血池地獄-圖片來源：左Slow and Travel 、右：好運日本行good Luck Trip)

(別府-海地獄-圖片來源：慢慢與Byron)

📍灶地獄-最有參與感的親子地熱體驗;一站體驗足浴、蒸氣與地熱變化

在別府地獄巡禮中，「灶地獄」算是最有參與感的一站，那大概就是灶地獄了。 這裡把溫泉蒸氣變成四種體驗，從一丁目一路走到四丁目，每一區都能親身參與。：

◎ 一丁目是岩盤足浴，腳踩在溫熱的石板上，很快就能感覺到地熱慢慢往上冒。

◎ 二丁目可以試喝溫泉水，

◎ 三丁目則是最受歡迎的足浴區。

◎ 四丁目是溫泉蒸氣體驗區，可以蒸臉或蒸喉嚨

(別府-灶地獄 圖片來源：慢慢與Byron)

(別府-灶地獄 圖片來源：慢慢與Byron)

園區裡還能看到不同顏色的溫泉池。黃色泥狀池是地底蒸氣衝出地表時，將黏土一同帶出的結果；磚紅色溫泉池則因地質變化、鐵質礦物滲出，呈現出現在的色澤。走累了還能享用地獄蒸氣慢慢煮熟的溫泉蛋

(別府-灶地獄 圖片來源：慢慢與Byron)

地獄不只能看，還能吃！別府必吃的「地獄蒸料理」

你可能泡過溫泉、看過溫泉、甚至蒸過溫泉蛋，但你蒸過整份料理嗎？ 鐵輪地區的「地獄蒸」是一種將當地地熱活用到極致的烹調方式，用天然溫泉蒸氣來蒸蔬菜、雞蛋、海鮮甚至甜點！重點是現場很多體驗店是親子可以自己動手做的，孩子可以看著地熱噴氣蒸熟一顆蛋，那種滿足感堪比在Switch破關。

推薦體驗店：地獄蒸工坊鐵輪（地獄蒸し工房 鉄輪）

* 地點：別府市風呂本5組

* 官方網站：https://jigokumushi.com/

* 體驗費用：約500日圓起，另計食材費用

* 附設用餐區、洗手間、足湯區，非常親子友善

(地獄蒸工坊鐵輪-圖片來源：樂活的大方的旅行玩樂學)

(地獄蒸工坊鐵輪-圖片來源：樂活的大方的旅行玩樂學)

親子怎麼玩別府？這樣排最輕鬆

★自駕或包車一日遊建議

* 上午：地獄巡禮（建議視體力及時間而定挑選幾個）

* 中午：地獄蒸料理體驗＋用餐

* 下午：足湯放鬆、別府公園野放小孩

* 傍晚：入住擁有「家庭湯」的溫泉旅館，一家人好好泡湯放鬆

(別府地獄溫泉-圖片來源：別府市觀光資訊官方網站)

►前十大溫泉：指宿溫泉｜一起埋在沙裡吧！

接下來要介紹的，是一個很奇妙的溫泉體驗地點：鹿兒島縣的「指宿溫泉」。它不需要你脫光進池泡，而是「活埋」你！然後你還會笑笑的… 全日本唯一的「天然砂蒸溫泉」，視覺記憶點100% 你知道有一種溫泉，是你穿著浴衣躺在海邊的黑沙裡，然後被工作人員用熱沙蓋住，只露出頭部，全身被地熱包圍地慢慢冒汗嗎？ 這就是指宿最有名的「砂蒸溫泉」！ 別小看這體驗，不但有助新陳代謝、還能深層排汗，而且孩子們都超級興奮，說是溫泉，其實更像戶外的沙灘遊戲場。

(砂樂會館- 圖片來源：Discover Kagoshima 鹿兒島縣旅遊指南)

推薦體驗地：砂樂會館（砂むし会館 砂楽）

* 地點：鹿児島県指宿市湯の浜5丁目25−18

* ►官方網站

* 注意事項：3歲以下孩童不建議體驗；孕婦與心臟病患者需諮詢醫師

(天然砂蒸 圖片來源：Discover Kagoshima 鹿兒島縣旅遊指南)

指宿除了砂蒸，還有其它孩子來說極具魔力的地方：

長崎鼻龍宮神社（竜宮神社)：

* 靠海、色彩繽紛、有童話風，靈感來自《浦島太郎》故事

* 可以與海龜許願，還能看火山海景

池田湖：能看到傳說巨鰻「伊美」的湖泊：

* 面積比日月潭大、火山地形環繞

* 湖邊有餐廳與租車，適合輕鬆親子漫步

(鹿兒島 池田湖- 圖片來源：Discover Kagoshima 鹿兒島縣旅遊指南)

自駕或自駕或包車怎麼玩指宿？這樣排剛剛好

★一日遊建議：鹿兒島市出發（來回約3小時車程）

* 上午：砂樂會館砂蒸體驗

* 中午：指宿當地海鮮午餐

* 下午：龍宮神社＋池田湖散步

* 傍晚：返回鹿兒島市區或入住指宿溫泉旅館

►前十大溫泉：黑川溫泉｜整座村莊都在泡湯

►官網

✦整座村莊都在泡湯，散策比泡湯更紓壓

黑川溫泉位在熊本縣阿蘇山北側，是一個完全與「開發過度」絕緣的溫泉村，木造老屋、石板路、掛著手寫布旗的湯屋，一切都懷舊極了，簡直是你的慢活小宇宙。

✦「整個村莊就是景點」：泡湯以外的快樂很多

黑川溫泉區其實很小，整村面積不大，但湯屋密度極高，而且每家溫泉都風格不同——有露天、有洞窟、有溪谷、有森林系，看起來像在泡湯，其實是泡湯界的 Pokemon GO，在收集不同風格的溫泉成就。

(熊本黑川溫泉-圖片來源：熊本縣觀光旅遊網站)

而這裡還有一個超人氣玩法叫做：「入湯手形（湯巡手形）」

* 一塊木牌，可任選三家湯屋入場

* 價格：約1500日圓（以官方價格為準）

* 使用期長：以往通常約半年 （以官方為準）

* 還可做為紀念品帶回家

(圖片來源：黒川温泉 奥の湯（Oku no Yu)

孩子不會喊無聊，長輩不會喊腳痛：這村子的設計很貼心

黑川村的魅力，在於整個空間都是為「慢遊」設計：

* 車子只能停外圍，進村只能散步：孩子可以放心走在小徑上，不怕被車嚇飛

* 店家集中且步距合理：約2小時可走完大部分重點地點

* 有甜點、有咖啡、有紀念品：孩子餓了有零食，長輩累了有椅子坐，爸媽不吵架

加上大部分溫泉都有家庭湯或包湯設計，爸媽們也不用忍受「帶孩子泡湯=社會壓力測試」的這種痛苦。

(圖片來源：黒川温泉官網)

✦★自駕或包車怎麼排黑川一日行程？

黑川＋阿蘇火山一日自駕或包車建議：

* 上午：從熊本或別府出發前往阿蘇火山（途中可經草千里）

* 中午：阿蘇火山博物館參觀＋午餐

* 下午：黑川村散策＋湯巡手形體驗

* 傍晚：返回市區或入住黑川溫泉旅館

溫馨提醒：阿蘇火山活動頻繁，開放情況可能隨火山警戒調整，出發前建議查看氣象廳火山預報網站。

►溫泉不只泡湯：九州把「地熱」變成親子自然體驗

講到地熱你可能只想到泡湯和燙腳，但九州這個地熱王國根本是地球爐灶直營，當地居民把「熱」用到淋漓盡致，不只是讓你泡，還要讓你玩、讓你吃、甚至讓你學。而這一切，對親子來說超有價值——因為它不只是觀光，而是親子共學的自然教室。

✦1. 地熱蒸料理：孩子邊吃邊學邊好奇，好吃又好玩

還記得在別府的「地獄蒸工房鐵輪」嗎？那裡的料理體驗是：

* 自己挑選食材（菜單上會寫清楚適合蒸多久）

* 自己裝入蒸籠

* 親手將蒸籠放進地熱蒸氣口

* 計時，等食材冒出香氣

* 拿出，開動，然後孩子問：「我們家可以這樣煮嗎？」

這不只是一頓飯，而是一個「DIY熱能實驗課」＋「食農教育現場」。連挑食的孩子在這種環境下都會乖乖吃完一整份地瓜，然後說：「這個跟超市的不一樣耶～」

✦2. 溫泉蛋、溫泉豆腐、溫泉饅頭：科學＋零食的完美結合

不同泉質對食材的影響不同，九州地熱區很多地方都有特色小吃，像是：

* 明礬溫泉溫泉蛋：用硫磺泉煮出的半熟蛋，入口即化

* 黑川溫泉豆腐：浸在溫泉水裡煮出來，入口滑嫩

* 地獄蒸饅頭：用蒸氣直接蒸製，現場香到走不動路

每樣小吃都能搭配一段「這是地熱能的運用喔～」的故事，吃進嘴的是點心，進腦袋的是常識。

✦3. 火山地形觀察：親子走讀「地熱是怎麼來的？」

不只是蒸氣與泡湯，九州地區（尤其熊本與鹿兒島）處處可見火山地形、噴氣孔、火山湖。搭配博物館與觀察平台，你可以帶孩子：

* 看火山灰如何堆積成山

* 看噴氣口如何冒煙幾千年不止

* 認識日本列島為什麼地震多、火山多

推薦地點：阿蘇火山博物館、霧島火山地質公園

這些景點有展示模型、互動設施，非常適合孩子學習，回台灣以後寫作文還能寫「我在火山旁吃溫泉蛋」 保證老師眼睛一亮。

►一天只移動一區：九州親子自駕或包車行程這樣排不崩潰

你是不是有以下症頭：

* 覺得行程一天要排三個地點才划算？

* 認為「不跑就不值得機票錢」？

* 每天都從早到晚上車下車，結果孩子回飯店跟戰敗一樣攤平？

請立刻改掉這種「一日三景點」強迫症，親子旅遊請記得最重要的原則：節奏慢一點啦！

►九州溫泉親子自駕或包車行程建議(慢遊版)

這裡給你3組超實用「一天一區」自駕或包車路線，搭配溫泉＋自然體驗＋吃好料，一天不奔波也不無聊：

🔹方案A：別府一日慢旅（大分縣）

* 上午：地獄巡禮（建議3個地獄為限）

* 中午：地獄蒸料理體驗＋午餐

* 下午：別府公園放風、足湯泡腳

* 傍晚：入住附家庭湯的溫泉旅館

建議出發地：福岡機場／大分市／由布院（車程1.5～2hr）

🔹方案B：黑川＋阿蘇一日散策（熊本縣）

* 上午：阿蘇火山口＋火山博物館

* 中午：阿蘇牧場午餐（牛奶＋和牛都值得）

* 下午：黑川溫泉村漫步＋湯巡體驗

* 傍晚：入住溫泉旅館，泡湯看星星

建議出發地：熊本機場／別府（車程2～2.5hr）

🔹方案C：指宿砂蒸體驗＋自然散策（鹿兒島縣）

* 上午：砂樂會館砂蒸體驗

* 中午：指宿海鮮或溫泉便當午餐

* 下午：池田湖散步＋龍宮神社參拜

* 傍晚：返回鹿兒島市區或入住指宿溫泉旅館

建議出發地：鹿兒島機場／市區（車程約2hr）

很多人對親子旅遊的想像，來自擁擠的大城市、複雜的轉車，最後只記得「很累」。但九州給人的感覺完全不同。

這裡是日本百大溫泉上榜最多的區域之一，別府、黑川、指宿這些名字，幾乎年年都在榜單裡。溫泉文化早就融入日常，節奏自然慢下來，不管是一家人同行，還是只想好好放鬆，都很適合。

在九州，旅行不需要把行程排滿。泡湯、看地熱、走進溫泉街，風景和移動之間不會一直切換情緒。溫泉對家庭友善，但不吵鬧，對大人來說也保有安靜與品質。

如果你想找的是一趟有風景、有溫度、不用一直趕路的日本旅行，那九州會是那種「回來後還會想再去一次」的地方。





