入住九州豪斯登堡飯店 「Miffy園區」多玩1小時

【旅奇傳媒/記者-何昕穎】位於九州長崎縣佐世保市的「豪斯登堡」，距離福岡機場與佐賀機場皆約1.5小時車程；從 JR博多車站搭乘直達車約1小時45分鐘能抵達 JR豪斯登堡站。園區忠實重現歐洲街景，不需遠赴歐洲，即可感受濃厚異國風情。長崎於日本鎖國時代是唯一對西方開放的港口，文化多元交融，豪斯登堡正體現這兼容並蓄的樣貌。

▲歐洲飯店房間寬敞溫馨。 記者-何昕穎／攝影

豪斯登堡門票則可事先於 KLOOK 等平台購入，省時方便，且平台也不時推出限定優惠。而讓旅程大升級的一大關鍵，就是入住官方直營飯店，能享受提早1小時入園、購買首日護照贈送隔日護照、園內購買商品免費運送至飯店櫃台等多項尊榮服務（※商品運送服務不包含鹿特丹飯店）。

5家官方飯店包含頂級奢華「歐洲飯店」、唯一位於園區內的「阿姆斯特丹飯店」、能一覽遼闊海景的「海牙飯店」、以藝術之街鹿特丹為主題的「鹿特丹飯店」、湖畔渡假屋「森林小別墅」，各展現不同特色。

▲Miffy 夢幻小鎮充滿布魯納色彩街景。 記者-何昕穎／攝影

提前一小時入園怎麼玩？以荷蘭代表性繪本角色米飛兔為主題的園區「Miffy 夢幻小鎮」於2025年6月盛大開幕，充滿布魯納色彩街景內設有「機長叔叔的冒險之旅」與「Miffy 與朋友們的帆船之旅」兩種乘座型遊樂設施，能愉快地體驗速度感。徒步型室內設施「Miffy 幻想繪本」帶領遊客沉浸在全球累計發行超過8,500萬冊的繪本與插畫世界中，並且能自由拍照。「迎賓藝廊」更是日本國內第一個能與Miffy近距離見面並合影留念的常設型迎賓設施。

▲Miffy 與朋友們的帆船之旅。 記者-何昕穎／攝影

主題餐廳「每日慶典廚房」提供充滿 Miffy 元素的料理和甜點；「假日野餐咖啡館」則販售外帶餐盒、可麗餅與飲品等輕食選擇。另外也能在街邊找到爆米花、吉拿棒的可愛攤販。

▲假日野餐咖啡館外帶餐盒精緻可愛。 記者-何昕穎／攝影

紀念品店「My Miffy 精品店」和「跳跳兔禮物館」彙集各種風格 Miffy 商品，「魯本斯市集」則以歐風市集為概念打造，販售歐洲風格選品和長崎、九州的特產伴手禮。

▲紀念品店彙集各種風格Miffy商品。 記者-何昕穎／攝影

另外，2025年9月新開幕的「天際巡航」則是豪斯登堡開業以來投入最高資金的高水準騎乘式遊樂設施，與台灣業者 BROGENT 攜手打造。日本首座採用 8K LED 球幕的飛行劇院，高精細影像搭配最新動態座椅技術，給人彷彿飛翔於空中的體驗。2026年春天更預計推出以豪斯登堡為舞台、結合動畫『新世紀福音戰士』系列世界觀主題，嶄新內容令人引頸以待。

▲新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 主視覺示意圖。 ©Khara

豪斯登堡不只萬聖節、聖誕節、冬季彩燈等特別節日，春季初夏、夏季也會在園區內點上各種燈飾，讓遊客享受日夜不同氛圍的豪斯登堡。搭配音樂演奏、現場演唱、噴泉水舞與煙火秀的「Shower of Lights」更是每晚舉辦。

▲精彩表演「Shower of Lights」每晚都能欣賞。 記者-何昕穎／攝影

豪斯登堡也將精彩演出帶到台灣，氣勢磅礴、震撼人心的「天鼓」預計於2026年台灣燈會登台演出，讓台灣民眾親身感受熱血沸騰的現場魅力。

▲讓人熱血沸騰的天鼓表演團。 記者-何昕穎／攝影

