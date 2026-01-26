走春新玩法！用雙腳感受台南年味 春節散步導覽免費報名

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南散步導覽春節不間斷！迎接農曆春節連續假期，臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）規劃12條免費定時導覽路線，並於02/14-02/22春節期間加開31梯次，共計63梯次，除了02/16（除夕）之外皆有梯次可報名。路線涵蓋中西區、安平區、鹽水區及白河區等觀光熱區，帶領遊客用雙腳漫步巷弄，展開輕鬆又深度的城市小旅行。

市長黃偉哲表示，台南散步導覽深受民眾喜愛，行程約2小時，由專業解說員帶領，穿梭古街巷弄，深入認識府城歷史、古蹟建築及在地生活文化。春節期間加開梯次，讓返鄉民眾及外地旅客以不同方式走讀台南，感受城市的人情味。

▲台南散步導覽－五條港舊城漫遊星光線。 圖：台南市政府／提供

觀旅局林國華局長指出，春節期間加開梯次的導覽路線主題多元，包括歷史街區、老街巷弄、港灣聚落、溫泉鄉及特色生活場域，每條路線各具特色，適合親子、全家或朋友同行，讓民眾在走春之餘深入體驗台南的文化底蘊。

觀旅局提醒，各梯次名額有限，部分熱門路線可能快速額滿，活動前兩周即開放網路報名，建議提前規劃；春節期間各路線解說時間及服務梯次資訊，請參考「115年春節免費定時導覽解說梯次彙整表」，並至「台南旅遊網」之「台南散步導覽」頁面查詢各路線介紹及網路預約報名。

另亦有「台灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀A贏」、「尋覓.探索神秘蔴荳港」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」及「永康三崁店糖廠散步路線」等免費預約導覽路線，歡迎遊客及市民預約報名參加（春節期間免費預約導覽請於活動前15天預約，以利媒合導覽老師）。 春節走春好去處，就在台南！用雙腳走讀府城巷弄，感受台南獨有的年味與城市故事。

